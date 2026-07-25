Маск против Нолана: сможет ли нейросеть заменить живого режиссера и актеров
Кинокритик Голубчиков: ИИ способен заменить только клишированных актеров
На фоне громкого успеха «Одиссеи» Кристофера Нолана Илон Маск анонсировал создание полнометражного фильма по той же поэме с помощью нейросети. Предприниматель пообещал, что ИИ-экранизация будет «исторически точной» и верной духу Гомера. О том, станет ли ИИ полноценным режиссером и за каким кино будущее, ведущая 360.ru Регина Понамарева поговорила с кинокритиком, главным редактором сайта zoom.film Александром Голубчиковым.
Искусство или генерация пикселей?
По мнению Голубчикова, подлинное кино рождается командой профессионалов с живыми эмоциями, а не алгоритмами. По его мнению, в ИИ-генерациях нет «искры жизни» — это всего лишь мертвая комбинация пикселей.
[Будущее, ]я все-таки считаю, за настоящим [кино], которое создано командой профессионалов, которые снимают настоящее кино с физическими эффектами, ну, может быть, немножко с цифровыми. А эти все генерации, это, конечно, здорово, но то, что мертво, умереть не может. В этих глазах нет искры жизни. Это просто генерация набора пикселей.
Александр Голубчиков
кинокритик, главный редактор сайта zoom.film
Кинокритик подчеркнул, что для режиссера полезны творческие ограничения, а актеры всегда привносят свою уникальную изюминку. ИИ же, по его словам, способен заменить лишь посредственных исполнителей, играющих по клише.
«Навряд ли мы добьемся такой реалистичности и полного соответствия режиссерским задумкам. Режиссеры вообще должны иметь ограничения. <…> Хорошо, что актеры всегда привносят свои эмоции, свои нюансы, свою какую-то изюминку в кино. <…> А тех, кто играет по клише, вот этих клишированных героинь экрана, их, скорее всего, как раз может ИИ заменить», — отметил Голубчиков.
Илон Маск и призрак исторической достоверности
Критик скептически отнесся к обещанию Маска создать «исторически точный» фильм, напомнив, что «Одиссея» — это миф, наполненный божествами и чудовищами. Любая адаптация, по его словам, является интерпретацией, а не историческим документом.
«Ну что значит исторически достоверное? Разве Илон Маск жил во времена Гомера? Нет. Это все интерпретация, и режиссер, когда вкладывает какие-то эмоции, какие-то мысли, как Нолан в „Одиссею“. Он переосмыслил „Одиссею“, он ее сделал не легендарной, а он ее приблизил к тому, как если бы не было богов. Все, что происходит в фильме, это история про возвращение Одиссея с его командой, и это такой антимилитаристский фильм. <…> Можно документалочку снять про то, что случилось с Одисеем, с Циклопом и так далее. Но это не будет искусством. Это будет ИИ-слопом, чем все сегодняшние фильмы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, являются», — заявил эксперт.
Цифровые актеры
На вопрос о судьбе одной из самых известных ИИ-актрис Тилли Норвуд, Голубчиков заметил, что за кажущейся простотой генерации стоит труд более десятка человек, которые придумывают ей эмоции и грим. Такой персонаж, по его мнению, выглядит органично только в цифровом мире.
«Она, вроде как, сгенерированная актриса, мечта поэта, режиссера, сценариста и так далее. И вроде как задешево. Но за образом этой Норвуд стоит 18 человек, которые ей придумывают эмоции, грим и так далее, обучают ее через какие-то чужие актерские навыки и так далее. <…> И все, что мы видим в этих клипах, в которых она снималась и так далее, это она на фоне цифрового мира», — заключил Голубчиков.
По мнению критика, если ИИ-актрису перенести в реальный мир съемок, она будет чужеродной.