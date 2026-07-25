Маск против Нолана: сможет ли нейросеть заменить живого режиссера и актеров

На фоне громкого успеха «Одиссеи» Кристофера Нолана Илон Маск анонсировал создание полнометражного фильма по той же поэме с помощью нейросети. Предприниматель пообещал, что ИИ-экранизация будет «исторически точной» и верной духу Гомера. О том, станет ли ИИ полноценным режиссером и за каким кино будущее, ведущая 360.ru Регина Понамарева поговорила с кинокритиком, главным редактором сайта zoom.film Александром Голубчиковым.

По мнению Голубчикова, подлинное кино рождается командой профессионалов с живыми эмоциями, а не алгоритмами. По его мнению, в ИИ-генерациях нет «искры жизни» — это всего лишь мертвая комбинация пикселей.

[Будущее, ]я все-таки считаю, за настоящим [кино], которое создано командой профессионалов, которые снимают настоящее кино с физическими эффектами, ну, может быть, немножко с цифровыми. А эти все генерации, это, конечно, здорово, но то, что мертво, умереть не может. В этих глазах нет искры жизни. Это просто генерация набора пикселей.

Критик скептически отнесся к обещанию Маска создать «исторически точный» фильм, напомнив, что «Одиссея» — это миф, наполненный божествами и чудовищами. Любая адаптация, по его словам, является интерпретацией, а не историческим документом.

«Навряд ли мы добьемся такой реалистичности и полного соответствия режиссерским задумкам. Режиссеры вообще должны иметь ограничения. <…> Хорошо, что актеры всегда привносят свои эмоции, свои нюансы, свою какую-то изюминку в кино. <…> А тех, кто играет по клише, вот этих клишированных героинь экрана, их, скорее всего, как раз может ИИ заменить», — отметил Голубчиков.

Кинокритик подчеркнул, что для режиссера полезны творческие ограничения, а актеры всегда привносят свою уникальную изюминку. ИИ же, по его словам, способен заменить лишь посредственных исполнителей, играющих по клише.

«Ну что значит исторически достоверное? Разве Илон Маск жил во времена Гомера? Нет. Это все интерпретация, и режиссер, когда вкладывает какие-то эмоции, какие-то мысли, как Нолан в „Одиссею“. Он переосмыслил „Одиссею“, он ее сделал не легендарной, а он ее приблизил к тому, как если бы не было богов. Все, что происходит в фильме, это история про возвращение Одиссея с его командой, и это такой антимилитаристский фильм. <…> Можно документалочку снять про то, что случилось с Одисеем, с Циклопом и так далее. Но это не будет искусством. Это будет ИИ-слопом, чем все сегодняшние фильмы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, являются», — заявил эксперт.

Цифровые актеры

На вопрос о судьбе одной из самых известных ИИ-актрис Тилли Норвуд, Голубчиков заметил, что за кажущейся простотой генерации стоит труд более десятка человек, которые придумывают ей эмоции и грим. Такой персонаж, по его мнению, выглядит органично только в цифровом мире.

«Она, вроде как, сгенерированная актриса, мечта поэта, режиссера, сценариста и так далее. И вроде как задешево. Но за образом этой Норвуд стоит 18 человек, которые ей придумывают эмоции, грим и так далее, обучают ее через какие-то чужие актерские навыки и так далее. <…> И все, что мы видим в этих клипах, в которых она снималась и так далее, это она на фоне цифрового мира», — заключил Голубчиков.

По мнению критика, если ИИ-актрису перенести в реальный мир съемок, она будет чужеродной.