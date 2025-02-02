02 февраля 2025 19:26 Максимов день. Как поймать удачу 3 февраля на год вперед 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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Православная церковь 3 февраля отметит Максимов день, в который почтит память преподобного Максима Грека или, как его еще называют, Максима-утешителя. Как себя вести в эту дату, чтобы привлечь удачу на весь предстоящий год, и кому помогает святой — в материале 360.ru

Кто такой преподобный Максим Грек Преподобный Максим Грек был духовным писателем, переводчиком и филологом, жившим во времена Ивана Грозного. По происхождению он действительно был греком и в Москву прибыл по ходатайству князя Василия Иоанновича. «Он приехал на Русь в то время, когда еще было не очень просто с образованием. Мы тогда росли, развивались, но греки преуспевали по образованности и начитанности», — рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко. На русской земле Максим Грек занимался переводами греческих религиозных книг и боролся с язычниками. На сегодняшний день сохранилось много его богословских трудов XVI века. Однако, по словам священника, судьба преподобного оказалась непростой.

Завистники оклеветали его, и он был брошен в темницу. Мужчину обвиняли в том, что он якобы распространяет лжеучения. В темнице Максим Грек провел довольно много времени. И именно это несправедливое тюремное заключение дало ему образ мученика. Он страдал за правду. Николай Савченко священник

В ссылке духовный писатель провел 26 лет. Последние годы его жизни прошли в Троице-Сергиевой Лавре. В 1988 году Максима Грека канонизировали.

Фото: РИА «Новости»

Кому покровительствует преподобный Максим Грек Максима-утешителя, который сам был человеком образования, считают покровителем ученых, студентов, лингвистов и богословов. Молитвенную помощь у него можно просить во всех вопросах, касающихся учебы, а также требующих усвоения большого объема информации. Максим Грек может помочь и в судебных тяжбах. Поскольку он сам пострадал от несправедливого приговора, этому святому молятся о восстановлении справедливости. К нему в том числе советуют обращаться и юристам. «Нужно прийти в церковь и попросить Максима-утешителя помолиться за нас перед Господом, даже если в храме нет его иконы. Но важно помнить, что, если мы принимаем помощь Божью и помощь святого, это как чистая вода, которая должна поступать только в чистые сосуды. Поэтому нужно держать свою душу в чистоте, чтобы Божья помощь могла в нее влиться», — подчеркнул отец Николай.

Фото: РИА «Новости»

Народные приметы на Максимов день: что можно и нельзя делать Одна из главных народных традиций на Максимов день — оказание помощи нуждающимся. Считается, что, если 3 февраля совершить добрые поступки, это подарит удачу на весь год. Также в день Максима Грека рекомендуется навести порядок в доме, что позволит привлечь положительную энергию в семью. «Общее правило — мы должны должны стремиться к святому, стараться соответствовать его светлому образу и всячески избегать того, что ему противоречит. Не нужно быть несправедливым к ближним, не нужно лениться», — рассказал Савченко. Конфликты в Максимов день под строгим запретом. Важно сохранять спокойствие и избегать ссор. Кроме того, категорически нельзя выбрасывать хлеб. Примета гласит, что это может обернуться убытками и даже голодом. Если дома есть лишние продукты, их стоит отдать птицам или животным. Также в народе принято наблюдать за погодой и поведением птиц в этот день. Если 3 февраля будет ясное небо, это сулит раннюю весну. Метель, напротив, предскажет затяжную зиму. Кружащие стаи ворон ознаменуют скорое похолодание.