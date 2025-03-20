Магический солнцеворот. Что можно и нельзя делать в День весеннего равноденствия

Что нужно делать в День весеннего равноденствия 20 марта

Что такое день весеннего равноденствия: суть и значение

Когда день весеннего равноденствия в 2025 году

День и ночь сравняются по длительности 20 марта, после чего рассветать начнет раньше, а в Россию придет астрономическая весна. Как правильно провести Весенний солнцеворот, или Вербоносицу, какие существуют традиции, обычаи и запреты — в материале 360.ru.

От дня весеннего равноденствия рассчитывают и дату православной Пасхи. По правилам, она наступает в воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия.

В следующий раз солнце достигнет экватора в день осеннего равноденствия, и темное время суток начинает увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния — самую длинную ночь в году.

Так, по Гринвичу равноденствие в 2025 году наступит 20 марта, в 05:01:09. В Москве будет восемь утра. Именно тогда солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное.

Точное время наступления дня равноденствия зависит от часового пояса. За основу для расчетов берут время по Гринвичу и добавляют или убавляют часы в зависимости от местоположения.

Дата и время весеннего равноденствия меняется год от года: чаще всего это астрономическое событие в Северной части полушария наступает между 19 и 21 марта по Гринвичу.

Что такое день весеннего равноденствия: суть и значение

С точки зрения науки

Дни равноденствия и солнцестояния зависят от наклона оси вращения Земли вокруг Солнца — главной причины смены времен года. В зависимости от сезона изменяются длительность освещения и угол падения солнечных лучей, влияющие на количество получаемого тепла. Но два раза в год — в марте (весеннее равноденствие) и в сентябре (осеннее равноденствие) — солнечные лучи падают перпендикулярно экватору планеты, поэтому день и ночь длятся одинаково. В день весеннего равноденствия Солнце пересекает экватор с юга на север. Тогда в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а день становится длиннее. Наоборот, в Южное полушарие после 20 марта приходит осень — дни становятся короче.

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Весеннее равноденствие с точки зрения эзотерики и культуры

День весеннего равноденствия — энергетически мощный период, который почитали и праздновали во всех мировых культурах с древних времен, еще до появления научного объяснения астрономического явления, отметила эзотерик и психолог Илаха Самедова. «Энергия весны заряжает день сильной созидающей силой. В это время закладываются позитивные программы на будущее. Кроме того, энергии равноденствия благоприятно влияют на здоровье и самочувствие, потому что организм обновляется и гармонизируется, как и сама природа», — сказала она. Эзотерик Сергей Шмелев согласился, что День весеннего равноденствия очень сильный с эзотерической точки зрения. Он уточнил: во время равноденствия предки часто гадали на любой символике солнца.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

История и старые обычаи солнцеворота

Во многих культурах день, когда ночь равна светлому времени суток, считается магическим временем, подходящим для различных ритуалов. «В день весеннего равноденствия всегда была подготовка к рождению чего-либо нового, в особенности после зимы. Так как солнце — это прародитель жизни, то ритуалы делали в честь культа солнца. Вся символика напоминала светило по форме и яркости — например, блины, которыми задабривали мифических существ и светлых богов», — рассказал эзотерик Шмелев.

Интересно По утрам в этот день люди топили печи, делали печенье в форме птиц, которые считались посланниками весны, пекли блины. Ими угощали родственников и друзей. Считалось, что это принесет благополучие. По утрам в этот день люди топили печи, делали печенье в форме птиц, которые считались посланниками весны, пекли блины. Ими угощали родственников и друзей. Считалось, что это принесет благополучие.

Славяне иногда называли день весеннего равноденствия иначе — Весенний солнцеворот. Кстати, еще одним из символов этого дня считается верба, поскольку именно в эти дни она начинала расцветать. Поэтому со временем событие приобрело еще одно название — Вербоносица.

Шмелев напомнил, что в Древней Руси язычники часто собирались на вершине холма или горы и пели песни. Так они заманивали птиц и просили наполнить все вокруг радостью и теплом. «После такого ритуала люди брали ярило — деревянное колесо, еще один символ Солнца — и спускали его с горы, чтобы ускорить процесс прихода весны. К слову, по поверьям, если во время ритуала призвали много птиц или увидели стаю в небе, то ждало счастье и благополучие», — обратил внимание эксперт. Именно с весеннего равноденствия земледельцы начинали активно готовиться к посевному сезону, поэтому многие традиции и ритуалы так или иначе связаны с плодородием.

Фото: Изображение сгенерировано с помощью нейросети Pikaso / 360.ru