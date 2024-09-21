Сегодня 17:30 Праздник Колеса года. Что такое Мабон и как его отметить В праздник Мабон благодарят природу, землю и родных 0 0 0 Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Интересное

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Мабон — один из праздников Колеса года, который отмечают в период осеннего равноденствия. Это время сбора урожая и благодарности за дары природы. Люди проводят ритуалы для гармонии с природой, устраивают фестивали и застолья. Какая история у праздника, как он связан с викки и как правильно отметить Мабон, выяснил 360.ru.

Кто такие виккане Викка — это неоязыческая религия, которая зародилась в Англии в первой половине XX века. Виккане верят в реинкарнацию и стремятся к гармонии с окружающим миром. В основе викканской религии — почитание природы, вера в божественное начало всего живого и стремление к духовному развитию. Представители этого движения поклонялись женским и мужским божествам. Виккане проводят ритуалы на свежем воздухе, используют магические символы и обращаются к силам природы за помощью и советом. Они практикуют медитацию, самосовершенствование и самопознание. Хотя викка не имеет официального статуса, она привлекает все больше последователей по всему миру. Викканская религия отличается терпимостью и открытостью для всех желающих присоединиться к ней.

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что такое Мабон и как его отмечают Мабон — неоязыческий праздник, один из праздников викканского Колеса года, отмечается в день осеннего равноденствия. Событие символизирует вторую жатву и подведение итогов года. В этот день воздают почести покойным женщинам в семье.

Интересно В 2024 по астрономическому календарю день осеннего равноденствия наступит 22 сентября, в 14:44 по московскому времени. В 2024 по астрономическому календарю день осеннего равноденствия наступит 22 сентября, в 14:44 по московскому времени.

«Мабон — языческий праздник кельтов и поворотный момент в жизни людей. В это время освобождаются от всего старого и поминают своих предков, свой род. В этот праздник хорошо производить обряды и ритуалы», — рассказала 360.ru астронумеролог Наталья Дмитриева. Первый и самый сильный из них — обряд благодарения. В Мабон принято благодарить всех: Бога, землю, природу, родных и близких.

Избавление от ненужного — еще одна хорошая традиция Мабона. Можно убирать и сжигать все ненужное: старые вещи, одежду, записи. Наталья Дмитриева

Осенью люди собирают летний урожай, поэтому стоит накрыть богатый стол с пирогами и другой выпечкой. Кроме того, в этот день необходимо помолиться об усопших. «Делаем алтарь для их почитания. Ставим фото, свечи. Украшаем цветами, травами. Вспоминаем и благословляем их», — рассказала эксперт.

Фото: Velar Grant/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что такое Колесо года Колесо года — это своеобразный календарь язычества. Он отражает смену сезонов. Все праздники Колеса года — важные точки переходов, когда энергия очень сильная и напряженная, подчеркнула эксперт. «В основе Колеса года лежат кельтские праздники. Их всего восемь. Четыре из них связаны с равноденствием и солнцестоянием. Остальные четыре считаются праздниками огня», — рассказала Дмитриева. Эти праздники отмечали виккане, которые проводили различные ритуалы. Особенно почиталась любовная магия. «Викка разнообразна и многогранна, поэтому иногда ее считают шаманской религией», — добавила астронумеролог.

Фото: George Panagakis/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как праздновали День осеннего равноденствия или Осенины на Руси День осеннего равноденствия, или Осенины, был одним из самых значимых праздников на Руси. Отмечали его ежегодно 22–23 сентября в честь окончания сбора урожая и начала нового сельскохозяйственного цикла. В этот день люди благодарили богов за щедрый урожай и просили их о защите будущего посева от непогоды и вредителей. Осенины сопровождались разнообразными обрядами и традициями, которые отражали уважение к природе и ее дарам. Люди устраивали праздничные застолья с обильными угощениями, проводили ритуалы поклонения божествам, а также устраивали народные гуляния и игры. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем легче будет пережить предстоящую зиму. Особое внимание уделяли подготовке к зиме: хозяйки делали заготовки, мужчины утепляли дома и амбары. В этот период начиналась пора свадеб — считалось, что созданные в это время семьи будут особенно крепкими и счастливыми.