Сегодня 13:09 Лириды в ночь на 23 апреля: звездный дождь, который Москва не увидит? Синоптик Шувалов: в Москве плохо будет виден звездопад Лириды из-за облаков 0 0 0 Фото: Daniel Reinhardt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Погода

Космос

Солнце

Погода в Москве

Москва

Пик метеорного потока Лириды придется на ночь с 22 на 23 апреля. По данным астрономов, его максимальная активность составит около 15–20 метеоров в час. Позволит ли погода наблюдать звездопад и удастся ли его увидеть невооруженным глазом жителям Москвы и Подмосковья, разобрался 360.ru.

Какой будет погода в Москве в ночь на 23 апреля Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru дал неутешительный прогноз. По его словам, начиная со второй половины дня среды небо над Москвой начнет затягивать облаками. «К ночи они полностью закроют небо, и под утро начнется дождь. Поэтому в столице увидеть [падающие звезды] шансов не очень много», — сказал он. При этом эксперт отметил, что сам день выдастся замечательным: ожидается солнце и прогревание воздуха до +12…+13 градусов. Однако уже с 23 апреля начнется резкое похолодание, ветер сменит направление с юго-западного на северный и станет порывистым, а в пятницу дело может дойти до мокрого снега.

Фото: РИА «Новости»

Что такое звездопад? Астроном, астрофизик Владимир Коваль в беседе с 360.ru заявил, что метеорные потоки, в том числе Лириды, — это орбиты, по которым когда-то двигались кометы. «Комета за несколько оборотов вокруг Солнца развалилась, растаяла, и остался только твердый мусор, кусочки маленькие, которые растянулись по всей орбите неравномерно. Там, где была сама комета, ядро ее находилось, самое густое количество обломков маленьких», — объяснил он. Когда Земля пересекает орбиту, особенно ту ее часть, где находилось ядро кометы, возникает явление, которое в быту называют звездопадом. Название потоку дают по созвездию, в котором находится радиант, — точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают частицы. Для Лирид это созвездие Лиры.

Фото: РИА «Новости»

Какие звезды можно увидеть без телескопа? Астрофизик также ответил на вопрос, можно ли увидеть метеорные потоки без специального оборудования. По его словам, самые яркие экземпляры действительно видны невооруженным глазом. «Обычно у разных потоков разные частицы. Допустим, Персиды — у них скорость маленькая, они яркие, со вспышками. <…> А Лириды — бывают и яркие, и большие кусочки, и маленькие, но без вспышки. Если частица будет довольно большая, то до первой и второй звездной величины. Человек может видеть до пятой. Медведица, Большая Медведица — это звезды второй звездной величины», — сказал собеседник 360.ru. Коваль предупредил, что городская засветка сильно снижает шансы на наблюдение. В городе можно рассмотреть только самые яркие метеоры, которые называются болидами. Лучше всего, подчеркнул он, выезжать туда, где меньше света, — за город, на дачу. Но при этом окончательный успех наблюдений все равно зависит от количества и состава частиц в самом потоке.