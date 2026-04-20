Хватит на все желания: около 20 падающих звезд за час можно будет увидеть с Земли
Пик звездопада Лириды придется на 22 апреля и ожидается примерно на 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Если у вас накопилось большое количество желаний, то уже в эту среду около полуночи Вселенная предоставит вам очередной шанс их высказать», — призвали в лаборатории.
Максимально можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это на идеальном небе вдали от города. Так как непрерывно смотреть на небо целый час сложно, астрономы советуют выбрать два-три самых главных желания. Звездопад продлится всю ночь до восхода солнца.
У Лирид довольно короткий и резкий максимум, так что в другие дни шансы увидеть метеоры резко упадут. Но расстраиваться не стоит: следующая возможность представится 6 мая — тогда через пик пройдет поток Аквариды.
В середине августа на максимум выйдет легендарный звездопад Персеиды, один из самых сильных в году.