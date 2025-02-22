Сегодня 05:41 Сны предскажут будущее? Что стоит сделать на Лаптев день 22 февраля, чтобы приманить удачу 0 0 0 Фото: Elena Mayorova / Global Look Press Интересное

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Праздник Лаптев день в России отмечают 22 февраля. В старые времена в народе в этот день вовсю готовились к приходу весны: плели лапти, чинили инвентарь. В наше время люди достают весеннюю обувь или покупают новую. Что еще, согласно древним преданиям, обязательно стоит сделать в этот день, чтобы привлечь удачу, и какие сны будут считаться вещими — в материале 360.ru.

История праздника Лаптев день В народе 22 февраля отмечают Лаптев день. Он совпадает с христианским днем почитания иеромонаха Панкратия Печерского. Последние годы затворника Панкратия прошли в Дальних (Феодосиевых) пещерах, там до сих пор покоятся его мощи. Этот день также называют днем Панкратия-Лапотника.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / Global Look Press

Что нужно и что нельзя делать 22 февраля в Лаптев день В этот день на Руси вовсю готовились к весне: плели лапти, чинили сельхозинвентарь, перебирали и закаляли семена для будущего посева. Первую пару лаптей нельзя было выставлять на продажу, потому что она могла принести пользу и удачу только тому, кто ее смастерил.

Интересно В наше время из шкафов достают весеннюю обувь, либо отправляются в магазин за обновками. Считается, что удачу приносит покупка не только обуви, но и одежды. Вместо починки инструментов готовят садовый инвентарь и делают генеральную уборку. В наше время из шкафов достают весеннюю обувь, либо отправляются в магазин за обновками. Считается, что удачу приносит покупка не только обуви, но и одежды. Вместо починки инструментов готовят садовый инвентарь и делают генеральную уборку.

В Лаптев день лучше не сидеть без дела. Можно навести порядок в доме и во дворе, починить сломанные вещи. На Лаптев день стоит начать заботиться о здоровье — любое начатое в этот день лечение даст результаты. В этот день не стоит поднимать найденные деньги, это сулит финансовые трудности. Ронять мусор на дорогу также нельзя в этот день, это приведет к потере денег. Также не стоит делать комплименты, считается, что это прогоняет женскую красоту. Детей не стоит хвалить, иначе они обленятся. Не желательно в этот день строить планы и прогнозы на будущее, им не суждено осуществиться. На Лаптев день не рекомендуется оставлять открытыми книги и учебники. Иначе вся информация улетучится из головы.

Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com / Global Look Press

Вещие и пустые сны в Лаптев день В ночь на 22 февраля снятся пустые сны и им не нужно придавать значение. А вот увиденное днем сновидение является вещим. Но считается, что сбудется оно только через несколько лет. Увиденное во сне имеет значение: воровство — к пустому спору,

глаз или ухо чесать — к известию или гостям,

деньги считать — к прибыли,

капусту квасить — к позору и стыду,

кричать — к страху и опасности,

лук сеять — к крупным неприятностям,

муку просеивать — к финансовым затруднениям,

прыщи давить — к проблемам на ровном месте,

руками разводить — к торжеству над врагами,

ягоды есть — к крепкому здоровью.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Приметы на Лаптев день По погоде 22 февраля можно узнать, какой будет весна и чего ждать от летнего урожая. В народе существует несколько верных примет: звездная ночь на Лаптев день сулит скорое потепление;

алый закат — к бурану;

если Лаптев день выдался морозным — до конца зимы холодов не будет;

потепление и капель 22 февраля — к поздней весне;

мокрый липкий снег — к скорому теплу;

тяжелый снег на ветвях — к богатому урожаю;

возле солнца видны столбы — к морозу;

стекла запотели — к потеплению;

свиньи визжат — погода испортится;

птицы беспокойны перед скорой весной.

Также 22 февраля отмечают еще несколько дат. Международный день поддержки жертв преступлений Эту дату утвердили в 1990 году, ее приурочили к годовщине принятия «Хартии жертв преступлений» в Великобритании. В документе закрепили права и гарантии жертв преступлений. В России меры поддержки жертв прописаны в статьях Уголовного кодекса. Также в стране действуют благотворительные фонды и центры поддержки, которые оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этот день по всему миру проходят просветительские лекции и конференции. С докладами выступают представители власти и правоохранители.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

День прогулки с собакой Праздник неофициальный, но его поддерживают зоозащитники, пропагандирующие ответственное отношение к животным. Праздник напоминает, что прогулки не только укрепляют здоровье собак, но и способствуют активному образу жизни владельцев. Также совместные прогулки снижают стресс и улучшают эмоциональное состояние.

Фото: Ingram Images / Global Look Press

День коктейля «Маргарита» Коктейль «Маргарита» — один из самых популярных в мире. Он состоит из текилы, лаймового сока и ликера Cointreau или Triple Sec. Подается в бокале с ободком, покрытым солью. По одной из версий, коктейль случайно создала в 1948 году светская львица Маргарита Самес, которая смешала ингредиенты во время вечеринки в своем доме в Акапулько. По другой версии — напиток впервые появился в Тихуане в 1936 году, название он получил в честь танцовщицы Маргариты Мендес.