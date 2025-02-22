Сны предскажут будущее? Что стоит сделать на Лаптев день 22 февраля, чтобы приманить удачу
Праздник Лаптев день в России отмечают 22 февраля. В старые времена в народе в этот день вовсю готовились к приходу весны: плели лапти, чинили инвентарь. В наше время люди достают весеннюю обувь или покупают новую. Что еще, согласно древним преданиям, обязательно стоит сделать в этот день, чтобы привлечь удачу, и какие сны будут считаться вещими — в материале 360.ru.
История праздника Лаптев день
В народе 22 февраля отмечают Лаптев день. Он совпадает с христианским днем почитания иеромонаха Панкратия Печерского. Последние годы затворника Панкратия прошли в Дальних (Феодосиевых) пещерах, там до сих пор покоятся его мощи. Этот день также называют днем Панкратия-Лапотника.
Что нужно и что нельзя делать 22 февраля в Лаптев день
В этот день на Руси вовсю готовились к весне: плели лапти, чинили сельхозинвентарь, перебирали и закаляли семена для будущего посева. Первую пару лаптей нельзя было выставлять на продажу, потому что она могла принести пользу и удачу только тому, кто ее смастерил.
Интересно
В Лаптев день лучше не сидеть без дела. Можно навести порядок в доме и во дворе, починить сломанные вещи. На Лаптев день стоит начать заботиться о здоровье — любое начатое в этот день лечение даст результаты.
В этот день не стоит поднимать найденные деньги, это сулит финансовые трудности. Ронять мусор на дорогу также нельзя в этот день, это приведет к потере денег.
Также не стоит делать комплименты, считается, что это прогоняет женскую красоту. Детей не стоит хвалить, иначе они обленятся.
Не желательно в этот день строить планы и прогнозы на будущее, им не суждено осуществиться. На Лаптев день не рекомендуется оставлять открытыми книги и учебники. Иначе вся информация улетучится из головы.
Вещие и пустые сны в Лаптев день
В ночь на 22 февраля снятся пустые сны и им не нужно придавать значение. А вот увиденное днем сновидение является вещим. Но считается, что сбудется оно только через несколько лет.
Увиденное во сне имеет значение:
- воровство — к пустому спору,
- глаз или ухо чесать — к известию или гостям,
- деньги считать — к прибыли,
- капусту квасить — к позору и стыду,
- кричать — к страху и опасности,
- лук сеять — к крупным неприятностям,
- муку просеивать — к финансовым затруднениям,
- прыщи давить — к проблемам на ровном месте,
- руками разводить — к торжеству над врагами,
- ягоды есть — к крепкому здоровью.
Приметы на Лаптев день
По погоде 22 февраля можно узнать, какой будет весна и чего ждать от летнего урожая.
В народе существует несколько верных примет:
- звездная ночь на Лаптев день сулит скорое потепление;
- алый закат — к бурану;
- если Лаптев день выдался морозным — до конца зимы холодов не будет;
- потепление и капель 22 февраля — к поздней весне;
- мокрый липкий снег — к скорому теплу;
- тяжелый снег на ветвях — к богатому урожаю;
- возле солнца видны столбы — к морозу;
- стекла запотели — к потеплению;
- свиньи визжат — погода испортится;
- птицы беспокойны перед скорой весной.
Также 22 февраля отмечают еще несколько дат.
Международный день поддержки жертв преступлений
Эту дату утвердили в 1990 году, ее приурочили к годовщине принятия «Хартии жертв преступлений» в Великобритании. В документе закрепили права и гарантии жертв преступлений.
В России меры поддержки жертв прописаны в статьях Уголовного кодекса. Также в стране действуют благотворительные фонды и центры поддержки, которые оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В этот день по всему миру проходят просветительские лекции и конференции. С докладами выступают представители власти и правоохранители.
День прогулки с собакой
Праздник неофициальный, но его поддерживают зоозащитники, пропагандирующие ответственное отношение к животным. Праздник напоминает, что прогулки не только укрепляют здоровье собак, но и способствуют активному образу жизни владельцев. Также совместные прогулки снижают стресс и улучшают эмоциональное состояние.
День коктейля «Маргарита»
Коктейль «Маргарита» — один из самых популярных в мире. Он состоит из текилы, лаймового сока и ликера Cointreau или Triple Sec. Подается в бокале с ободком, покрытым солью.
По одной из версий, коктейль случайно создала в 1948 году светская львица Маргарита Самес, которая смешала ингредиенты во время вечеринки в своем доме в Акапулько. По другой версии — напиток впервые появился в Тихуане в 1936 году, название он получил в честь танцовщицы Маргариты Мендес.