Среди волонтеров, участвовавших в поисках семьи Усольцевых в красноярской тайге, поползли новые слухи. В окрестностях Кутурчинского Белогорья официально прекратилась активная фаза поисков пропавших, и теперь добровольцы считают, что семью давно задержали.

Почему спецслужбы распустили волонтеров Об исчезновении Усольцевых распространялось множество версий — от мистических до трагических. Многие предполагали, что семья вовсе сбежала — в Сети появился вброс о некой вертолетной площадке и засекреченной таежной базе. Теперь поговаривают, якобы Усольцевых давно задержали. Некоторых волонтеров в приказном порядке отправили по домам и заставили написать подписку о неразглашении. «Нас заставили подписать соответствующие документы. Не только волонтеров, но и спасателей МЧС. Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — рассказал aif.ru туристический гид из Красноярска Максим.

Фото: Пресс-служба МЧС

Информацию о работе силовиков также подтвердила еще одна девушка-волонтер Лидия. «На самом деле нас, волонтеров, давно погнали. Спецслужбы давно в курсе того, что случилось с Усольцевыми. Приезжала ФСБ. Тут все все поняли, когда нас начали аккуратно отправлять по регионам по домам. Недвусмысленно, но дали хорошо понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи», — сообщила она. При этом силовики в качестве основной версии называют несчастный случай и не исключают криминал. Официально поисковые работы свернули из-за опасности для волонтеров, так как и люди, и техника работали на пределе в суровых условиях. На тот момент в регион пришла ледяная зима.

Фото: Пресс-служба МЧС

Ищут не там, где нужно? Глава пропавшего семейства был опытных походником, но, по словам знакомых Сергея Усольцева, он частенько планировал маршруты с бухты-барахты. Перед последним походом все выглядело так, словно Усольцевы собирались быстро совершить восхождение и вернуться на базу отдыха. По одной из версий, туристы попали в ловушку в болотистой местности. Но кандидат географических наук Алексей Солодов в беседе с «Царьградом» усомнился в таком сценарии. «Я не думаю, что в горном районе есть трясины, чтобы прямо трясины. Если бы это было реально какое-то болото верховое, куда можно провалиться, тем более втроем, тогда да», — сказал он. По его мнению, пропавших ищут не там, где надо.

Разве что они могли по своему усмотрению куда-нибудь пойти, а группа ищет, и все эти волонтеры бегают не там. А если было холодно, то они могли забиться в какую-то щель так, что их потом никто не сможет обнаружить. Алексей Солодов географ

Он не исключил, что Усольцевы сменили маршрут и пошли дальше. «Заблудиться можно в равномерном ландшафте, единообразном. Вряд ли они прямо по тайге бы ломились. С корги. И пятилетним ребенком», — заключил Солодов. Активные поиски Усольцевых завершились 12 октября. В операции участвовали волонтеры, ФСБ и МВД.