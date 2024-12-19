Сегодня 20:07 Топ-5 идей, куда поехать на Новый год из Москвы 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Интересное

Отдых

Новый год

Впереди новогодние каникулы — лучшее время для мини-путешествий по России. 360.ru составил список топ-5 недорогих идей для поездок внутри страны.

Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге Новый год — особое, сказочное время. Нева зажигается огнями, Невский проспект манит своей иллюминацией. В период новогодних праздников в Северной столице организовывают много различных мероприятий: костюмированные балы, ярмарки, катание на коньках, новогодние постановки в драмтеатрах и театрах балета. Проще всего туда добраться из Москвы на поезде. Популярным остается экспресс «Сапсан»: в среднем цены стартуют от 4,5 тысячи рублей в одну сторону. Также можно выбрать вариант на самолете. Проживание — дополнительная статья расходов, и если у вас есть знакомые в Северной столице, то лучше остановиться у них. Если же таких нет, то можно выбрать отель под свой бюджет. Главное — успеть забронировать номер. Также в новогодние праздники можно арендовать квартиру на несколько суток. В среднем это обойдется в 10-15 тысяч рублей.

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look / Global Look Press

Тула Тула — родина Льва Толстого и пряника. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой и красивыми пейзажами. В этом городе есть множество интересных мест, которые стоит посетить: кремль, музеи оружия и самоваров. Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах, где удастся попробовать блюда местной кухни. Кроме того, в городе проводятся различные мероприятия и фестивали, посвященные Новому году и Рождеству. Удобнее всего отправиться в Тулу на машине. Дорога займет примерно 2,3 — 3 часа. На поездах, которые отходят от Восточного и Курского вокзалов, также можно доехать до туристического города. Билет в одну сторону обойдется в сумму от тысячи до трех тысяч рублей в зависимости от класса. Если захочется погрузиться в атмосферу Тулы и остаться на ночь, отель обойдется туристу примерно в пять-семь тысяч рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Нижний Новгород Один из самых красивых городов России будет отличным местом для новогоднего отдыха. Городской кремль находится на месте слияния Волги и Оки, и это место обязательно стоит посетить, если решили приехать в Нижний Новгород. Кроме того, на Малой Покровке много красивых зданий, которые также было бы здорово увидеть. Помимо перечисленного, в городе организовывают новогодние мероприятия, например ярмарки и театрализованные представления. Ехать на машине довольно долго — около шести часов. Поэтому быстрее и удобнее добраться до Нижнего Новгорода на поезде. До города курсируют «Стриж» и «Ласточка». Цены на билеты в одну сторону начинаются от трех тысяч рублей. Можно долететь на самолете, но стоимость билета будет выше — от шести тысяч рублей. Остаться на ночь можно в отеле. В среднем проживание будет стоить три-девять тысяч рублей.

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Калуга Калуга — прекрасное место для новогоднего отдыха. Особенно это касается любителей космоса, ведь здесь находится Музей космонавтики. Также можно погулять в парке с видом на Оку, если будет не сильно холодно, побывать в музее Циолковского или планетарии. Как и в других городах, в Калуге готовят новогодние интерактивы. Доехать до города можно на машине, дорога займет около двух часов без учета московских пробок. На электричке получится немного медленнее — около трех часов, правда, можно сэкономить на бензине. Остановиться на ночь тоже возможно. Отель обойдется в сумму от трех до восьми тысяч рублей за сутки.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press / Global Look Press

Подмосковье Самое очевидное, куда можно выехать из Москвы на Новый год, — Московская область. Подмосковье богато на красивые места: Коломна, Переславль-Залесский, Клин, Звенигород, Сергиев Посад и другие города. В зависимости от предпочтений можно выбрать разные варианты досуга: музейные экскурсии, катание на коньках, новогодние ярмарки, поход на животноводческие фермы, местные производства продуктов, чтобы закупиться деликатесами для январских каникул и рождественского стола, посещение монастырей или городских кремлей.

Фото: Сергиев Посад, Гремячий ключ / Медиасток.рф

Легче всего добраться до любой точки в области на машине. Это не займет много времени, если не попадете в московские пробки. Кроме того, уехать отдохнуть в Подмосковье можно на электричке. Если не нравятся путешествия на поездах, можно выбрать рейсовые или экскурсионные автобусы. В таком случае можно спланировать поездку одним днем, что сэкономит средства на отеле.