«Кричал, что у него есть связи». Россиянин на Пхукете устроил погром из-за красавицы с сюрпризом

По версии Telegram-канала Shot, мужчина познакомился с девушкой на пляже, между ними завязался флирт. На следующий день разъяренный турист пришел в заведение, где работала его новая знакомая, и попытался разбить витрину камнем, сославшись якобы на то, что сотрудница оказалась вовсе не женщиной. Он угрожал владельцам «важными людьми», которые закроют кафе. Успокоить его смогли только прибывшие полицейские.

Бывший коллега девушки, с которым удалось связаться 360.ru, опроверг, что девушка могла оказаться мужчиной нетрадиционной ориентации*.

«Тайская девушка — моя бывшая сотрудница, она писала мне, просила помощи. Сотрудница точно не ледибой*. У нее есть парень-иностранец», — рассказал коллега возлюбленной мужчины.

Мнение хозяйки заведения

Кроме того, владелица заведения в подробном комментарии для 360.ru полностью опровергла изначальную версию и детально описала произошедшее. Она подтвердила, что ее сотрудница и российский турист познакомились на пляже и просто обменялись контактами, не ведя личных или романтических разговоров.