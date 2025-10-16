«Кричал, что у него есть связи». Россиянин на Пхукете устроил погром из-за красавицы с сюрпризом
Российский турист устроил скандал в тайском кафе из-за симпатии к ледибою
Россиянин на острове Пхукет устроил погром в местном кафе, узнав, что симпатизировавшая ему сотрудница заведения является ледибоем*. Подробности конфликта 360.ru рассказала владелица заведения.
По версии Telegram-канала Shot, мужчина познакомился с девушкой на пляже, между ними завязался флирт. На следующий день разъяренный турист пришел в заведение, где работала его новая знакомая, и попытался разбить витрину камнем, сославшись якобы на то, что сотрудница оказалась вовсе не женщиной. Он угрожал владельцам «важными людьми», которые закроют кафе. Успокоить его смогли только прибывшие полицейские.
Бывший коллега девушки, с которым удалось связаться 360.ru, опроверг, что девушка могла оказаться мужчиной нетрадиционной ориентации*.
«Тайская девушка — моя бывшая сотрудница, она писала мне, просила помощи. Сотрудница точно не ледибой*. У нее есть парень-иностранец», — рассказал коллега возлюбленной мужчины.
Мнение хозяйки заведения
Кроме того, владелица заведения в подробном комментарии для 360.ru полностью опровергла изначальную версию и детально описала произошедшее. Она подтвердила, что ее сотрудница и российский турист познакомились на пляже и просто обменялись контактами, не ведя личных или романтических разговоров.
Мужчина начал названивать ей постоянно, требуя сообщить, где она находится и что делает. Девушка, не видя в этом угрозы, лишь ответила, что работает в кафе, и, по его настоянию, отправила ему геолокацию.
Владелица кафе на Пхукете
Она подчеркнула, что сотрудница не могла предположить, что это приведет к таким последствиям. Когда турист прибыл в заведение, он сначала вел себя спокойно и разговаривал с владелицей дружелюбно, однако затем его поведение резко изменилось.
«Он начал кричать и требовать, чтобы я немедленно вызвала сотрудницу. Я ответила, что это не мое дело, и им следует разбираться наедине. Тогда он начал угрожать мне и моему бизнесу. Он заявил, что принесет камни и разобьет витрину моего заведения. Он кричал, что у него есть связи, и он добьется закрытия моего кафе», — добавила владелица.
Позже мужчина действительно опубликовал в соцсетях призывы не посещать заведение и оставил отзыв с одной звездой. Но спустя некоторое время мужчина все же вернулся в заведение с извинениями. В знак примирения он даже принес букет цветов.
*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.