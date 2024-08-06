Сегодня 12:25 «Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой? Публицист Белов: устраивать концерт в России для Пугачевой было бы потерей лица 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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Telegram-канал Mash, а с его подачи и все остальные, с утра понесли новость о том, что бывшая Примадонна российской эстрады Алла Пугачева желает до конца 2024 года дать большой сольный концерт в России. Якобы ради этого — чтобы утрясти все формальности и договориться об условиях — гражданка Израиля на целую неделю приедет в конце августа.

В самом факте возможного «визита», как выразились журналисты Mash, госпожи Пугачевой на историческую Родину, нет ничего удивительного и даже предосудительного. В декабре прошлого года она уже приезжала в Россию по своим делам и, по слухам, вроде как записала пару треков на одной из музыкальных студий Твери. Имеет право — почему нет, у нас свободная страна. Но что касается организации сольника — это звучит весьма сомнительно. Певица довольно громко побила горшки с бывшими соотечественники, назвав всех, кто ее не любит, холопами и рабами. В подобной ситуации мутить большой концерт в России было бы для нее откровенной потерей лица. К Пугачевой можно относиться как угодно. Я лично как раз из тех самых «рабов» и «холопов», которым ее «творчество» глубоко до лампочки, но одного у нее все же не отнять — в отличие от собственного супруга Максима Галкина*, у «мадам Брошкиной» есть стальные… Ну вы поняли.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Одно время, сразу же после отъезда в Израиль, Максим не упускал не единого случая пнуть Россию. Но как только получил тот самый статус, как-то приуныл, заткнулся и даже активно занялся попытками юридически «звание» иностранного агента опротестовать. К счастью для нас с вами, пока безуспешно. Кстати, поговаривают, что желание помочь благоверному и повлиять на рассмотрение его дела было одной из причин готовности Пугачевой выступить в России. Но и это вряд ли. В итоге не прошло и двух часов, как вышеупомянутый иноагент опроверг информацию о концертных планах супруги, заявив, что все это «выдумки от начала до конца». Ну, вот и славно. Теперь хотелось бы сказать, что, по сути, противоречит самому факту появления этой статьи. Но, честное слово, наболело.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Не знаю, кому в голову пришла идея «придумать» новость о возможном концерте Пугачевой в России — журналистам или приближенным самой «Примадонны», ради пиара. Я даже вполне допускаю, что для этих слухов существует реальная подоплека, неважно. Просто хочу понять логику тех, для кого подобные новости моментально становятся номер один. Ведь кто-то же все это читает и обсуждает. Неужели все они не понимают, как жалко это выглядит на фоне того, как бывшие кумиры буквально плюнули в лицо собственным почитателям, нарочито громко хлопнув дверью два с половиной года тому назад?

Почему же все еще находятся люди, с любопытством обсуждающие «а что там у Пугачевой?» А что еще сказал Галкин* и у кого на свадьбе он пел украинские песни? А как поживает Чулпан Хаматова и много ли ей платят за предательство? А в каких заграничных городах дает концерты пара «стендаперов» Ургант и Познер? И кто приходит на автобиографические моноспектакли Данилы Козловского? И прочая, и прочая, и прочая…

Я понимаю, что в школе многие не любили историю, относились к ней как к несерьезной науке — кстати, очень зря, но это уже отдельная тема для разговора. И все же один сюжет из Античности стоило бы усвоить навсегда: историю о Герострате, жителе древнегреческого города Эфес, летом 356 года до нашей эры уничтожившем в огне пожара древний храм богини Артемиды.

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

Как рассказал после древнегреческий историк Феопомп, во время пытки Герострат сознался, что поджег храм для того, чтобы имя его навсегда осталось в памяти потомков. Вот только эфесцы такой порыв не оценили, приговорили поджигателя к смертной казни, а заодно постановили никогда больше не вспоминать его имя. Основательно так все сделали, развесив соответствующий указ на всех городских столбах и заборах. Как следствие — забыть Герострата не удалось. А благодаря Феопомпу знаем о нем и мы. Кто в этой ситуации больший дурак — Герострат, сгубивший жизнь ради сомнительной посмертной славы, или его соседи, невольно сделавшие все, чтобы о нем не забыли, — решайте сами. Но лично я быть «соседом» всех этих современных Геростратов не хочу, да и вам не советую…

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.