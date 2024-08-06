«Выдумки от начала до конца». Галкин — о планах Пугачевой выступить в России

Юморист Максим Галкин* опроверг слухи о том, что якобы певица Алла Пугачева намерена дать сольный концерт в России в этом году. В социальной сети Instagram**он назвал фейком эту информацию, появившуюся накануне в СМИ.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Какое окружение? Кто этот продюсер?» — озадачился юморист.

Галкин* также опроверг сведения, размещенные в прессе, о том, что Пугачева попытается посодействовать в вопросе о снятии с него статуса иноагента.

На днях Примадонна во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале объяснила, что не будет выступать в ближайшее время. По ее словам, она не может преодолеть внутренний барьер.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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