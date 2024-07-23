Сегодня 13:59 Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой Верующие отмечают День памяти святой равноапостольной княгини Ольги 0 0 0 Фото: АГН «Москва» / Global Look Press Интересное

Праздники

Православие

Женщины

Религия

История

Княгиня Ольга — одна из самых неоднозначных фигур в русской истории. Ее возвели в лик святой, несмотря на жестокость по отношению к врагам. День памяти о княгине отмечают 24 июля. Кто она такая, какую роль сыграла в правлении Русью и почему стала святой, разбирался 360.ru.

Кто такая княгиня Ольга Летописи не сообщают год рождения Ольги. Степенная книга XVI века гласит, что княгиня умерла в 80 лет. «Архангелогородский летописец» сообщает, что Ольге было 10 лет, когда ее выдали замуж за князя Игоря. Основываясь на этих данных, историки сделали вывод, что княгиня родилась в 893 году. Такое утверждение ставит под сомнение дату рождения ее сына Святослава — 938-943 годы. Получается, Ольга родила первенца в 43-45 лет, что маловероятно. Согласно «Повести временных лет», Ольга родилась во Пскове или Плескове. Есть версия, что она была простолюдинкой и жила в деревне Выбуты в Псковской земле. Даже если это не так, родители происходили из незнатного рода.

Фото: АГН «Москва» / Global Look Press

На судьбу Ольги повлиял Олег Вещий, который выдал ее замуж за Игоря. Опираясь на эту версию, некоторые историки предполагают, что Олег — отец Ольги. По Иоакимовской летописи, достоверность которой многие ставят под сомнение, Ольга была из знатного рода и звали ее Прекраса. После встречи с Олегом ее нарекли по его имени и выдали замуж. Другая версия говорит о болгарском княжеском происхождении Ольги. Эту догадку подтверждает и «Повесть временных лет», так как свадьба с Игорем состоялась именно в Болгарии. Если верить этой гипотезе, Ольга родилась не в Пскове или Плескове, а в Плиске — столице Болгарии того времени.

Фото: Памятник княгиня Ольге в Пскове / РИА «Новости»

Ольга — жена князя Игоря Согласно «Повести временных лет», Олег выдал Ольгу за Игоря Рюриковича — новгородского князя, который начал править в Киеве с 912 года. На тот момент девушке должно было быть примерно 12 лет. Это тоже ставят под сомнение. О знакомстве будущих супругов нет достоверных данных. Существует миф о том, что во время переправы через реку во Пскове Игорю помогла юная девушка. Она была так хороша, что он начал проявлять к ней внимание, на что получил жесткую отповедь. «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание», — передает слова Ольги Степенная книга.

Фото: Икона с изображением равноапостольной княгини Ольги (начало XX века) (справа) и икона святителя Николая Чудотворца / РИА «Новости»

После этого Игорь покинул девушку, а вспомнил о строгой случайной знакомой, когда пришла пора жениться. Предполагается, что он послал Олега за невестой в 903 году и тогда же взял в жены.

Гибель князя Игоря и месть Ольги древлянам Одним из самых неоднозначных событий в биографии княгини считают месть за смерть любимого мужа. Ольга поступила не только как не христианка, но и как жестокая и своенравная женщина. Летопись сообщает, что Игорь собирал дань с русских племен, для чего лично приезжал к каждому. Одно из таких, древляне, были своенравным народом. Они не захотели отдавать князю нажитое.

Фото: Актриса Людмила Ефименко в роли Ольги в фильме «Легенда о княгине Ольге» / РИА «Новости»

Когда он приехал, его руки и ноги привязали между натянутых деревьев, после отпустили — Игоря разорвало на части. Это произошло в 945 году, когда его сыну Святославу было всего три года. Затем древляне поехали в Киев, чтобы предложить вдове Ольге в мужья своего князя Мала, однако они не знали, с кем связались. Сваты прибыли к Ольге на ладье. По приказу княгини ее бросили в глубокую яму на дворе терема, а сидевших в ней закопали заживо. Тогда Ольга попросила древлян прислать еще послов, чтобы уважить смерть Игоря. На тот момент древляне не знали о расправе над своими соплеменниками. Они прислали вторую партию сватов, которых по приказу Ольги заживо сожгли в бане, пока те мылись перед встречей с вдовой. После второй мести Ольга с отрядом киевлян сама приехала к древлянам, чтобы похоронить мужа согласно языческим обрядам. Во время тризны Ольга напоила древлян, а потом приказала своему отряду всех убить. «Повесть временных лет» сообщает о пяти тысячах жертв.

Фото: Третья месть княгини Ольги древлянам. 945 г. / РИА «Новости»

Но и на этом княгиня не остановилась. В 946 году Ольга отправилась с войском на древлян. После оглушительной победы она установила высокую дань и налоги, после чего вернулась в Киев. По другой версии, войско Ольги не сразу одолело город древлян Искоростеня. Тогда княгиня пошла на хитрость: после полугодовой осады собрала птиц, к ногам которых привязали зажженную паклю с серой. Затем их выпустили в город, из-за чего он сгорел. Воины Ольги перебили часть защитников, остальные подчинились.

Правление и крещение Ольги Ольга начала править Русью в 945 году, сразу после смерти Игоря. Она известна тем, что назначила оброки — точные сроки уплаты податей, то есть дани. Княгиня также учредила погосты — специальные места для торговли и сбора податей.

Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press

В 947 году она поехала в Новгородские и Псковские земли, где назначила уроки, то есть обязательные размеры дани. Именно по приказу Ольги на Руси начали строить каменные здания. В 957-м в Константинополе княгиня приняла христианскую веру. Ее нарекли Еленой. Вернувшись в Киев, она попыталась приобщить к новой вере Святослава, но он наотрез отказался. Тем не менее благодаря крещению Ольги отношения Руси с другими христианскими державами укрепились.

Фото: Картина «Крещение княгини Ольги в Константинополе» художника Ивана Акимова / РИА «Новости»

Святая Ольга: житие, деяния и память Неоднозначность личности Ольги в том, что она вместо прощения и милосердия жестоко отомстила за смерть мужа. Православные объясняют это тем, что в тот момент княгиня была язычницей. Кроме того, по языческим понятиям, отомстить за мужа было обязанностью. После таинства крещения, считают верующие, жизнь Ольги изменилась. В крещении она получила имя Елена. Дело в том, что к моменту процедуры ее имя было языческим, а в те времена было принято называть людей в честь святых. Сейчас же, когда Ольгу почитают как святую, люди могут давать это имя девочкам. По этой причине 24 июля — именины христианок по имени Ольга, а не Елена.

Фото: Скульптурное изображение па родине Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги / РИА «Новости»

День памяти святой Ольги 24 июля День памяти святой равноапостольной Ольги отмечают 24 июля — в день, когда она умерла. Можно подумать, что вспоминать об Ольге следует в день ее рождения, но для православных верующих нет особенной разницы, так как смерть — это начало вечной жизни, как бы второй день рождения. Ольга Страдница 24 июля Народные традиции Ольгу называли Страдницей, поскольку ее праздник выпадал на пору полевых работ. В этот день детей посылали за грибами и ягодами, а взрослые выходили на жатву. Считалось, что если в небе будет виден Стожар — звездное скопление в созвездии Тельца, — будет богатый урожай. Если в день именин Ольги начнут осыпаться листья с деревьев, осень будет ранней.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / Global Look Press

Что нужно делать посетить храм;

подать милостыню;

совершить благотворительное дело;

посмотреть фильм об Ольге, почитать ее житие;

помолиться.

Что запрещено

заниматься домашней уборкой;

говорить о свадьбе и планировать бракосочетание — торжество может не состояться;

в гостях можно принимать до 23 человек — если 24 и более, одного из них скоро может не стать;

ходить в лес с плохими мыслями — дома может случиться пожар;

топить и ходить в баню;

много есть – обжорство приведет к безденежью и болезням.