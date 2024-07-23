Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Верующие отмечают День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»/Global Look Press

Княгиня Ольга — одна из самых неоднозначных фигур в русской истории. Ее возвели в лик святой, несмотря на жестокость по отношению к врагам. День памяти о княгине отмечают 24 июля. Кто она такая, какую роль сыграла в правлении Русью и почему стала святой, разбирался 360.ru.

Кто такая княгиня Ольга

Летописи не сообщают год рождения Ольги. Степенная книга XVI века гласит, что княгиня умерла в 80 лет.

«Архангелогородский летописец» сообщает, что Ольге было 10 лет, когда ее выдали замуж за князя Игоря. Основываясь на этих данных, историки сделали вывод, что княгиня родилась в 893 году.

Такое утверждение ставит под сомнение дату рождения ее сына Святослава — 938-943 годы. Получается, Ольга родила первенца в 43-45 лет, что маловероятно.

Согласно «Повести временных лет», Ольга родилась во Пскове или Плескове. Есть версия, что она была простолюдинкой и жила в деревне Выбуты в Псковской земле. Даже если это не так, родители происходили из незнатного рода.

АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»/Global Look Press

На судьбу Ольги повлиял Олег Вещий, который выдал ее замуж за Игоря. Опираясь на эту версию, некоторые историки предполагают, что Олег — отец Ольги.

По Иоакимовской летописи, достоверность которой многие ставят под сомнение, Ольга была из знатного рода и звали ее Прекраса. После встречи с Олегом ее нарекли по его имени и выдали замуж.

Другая версия говорит о болгарском княжеском происхождении Ольги. Эту догадку подтверждает и «Повесть временных лет», так как свадьба с Игорем состоялась именно в Болгарии. Если верить этой гипотезе, Ольга родилась не в Пскове или Плескове, а в Плиске — столице Болгарии того времени.

Памятник княгиня Ольге в Пскове
Фото: Памятник княгиня Ольге в Пскове/РИА «Новости»

Ольга — жена князя Игоря

Согласно «Повести временных лет», Олег выдал Ольгу за Игоря Рюриковича — новгородского князя, который начал править в Киеве с 912 года. На тот момент девушке должно было быть примерно 12 лет. Это тоже ставят под сомнение.

О знакомстве будущих супругов нет достоверных данных. Существует миф о том, что во время переправы через реку во Пскове Игорю помогла юная девушка. Она была так хороша, что он начал проявлять к ней внимание, на что получил жесткую отповедь.

«Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание», — передает слова Ольги Степенная книга.

Икона с изображением равноапостольной княгини Ольги (начало XX века) (справа) и икона святителя Николая Чудотворца
Фото: Икона с изображением равноапостольной княгини Ольги (начало XX века) (справа) и икона святителя Николая Чудотворца/РИА «Новости»

После этого Игорь покинул девушку, а вспомнил о строгой случайной знакомой, когда пришла пора жениться. Предполагается, что он послал Олега за невестой в 903 году и тогда же взял в жены.

Гибель князя Игоря и месть Ольги древлянам

Одним из самых неоднозначных событий в биографии княгини считают месть за смерть любимого мужа. Ольга поступила не только как не христианка, но и как жестокая и своенравная женщина.

Летопись сообщает, что Игорь собирал дань с русских племен, для чего лично приезжал к каждому. Одно из таких, древляне, были своенравным народом. Они не захотели отдавать князю нажитое.

Актриса Людмила Ефименко в роли Ольги в фильме «Легенда о княгине Ольге»
Фото: Актриса Людмила Ефименко в роли Ольги в фильме «Легенда о княгине Ольге»/РИА «Новости»

Когда он приехал, его руки и ноги привязали между натянутых деревьев, после отпустили — Игоря разорвало на части. Это произошло в 945 году, когда его сыну Святославу было всего три года. Затем древляне поехали в Киев, чтобы предложить вдове Ольге в мужья своего князя Мала, однако они не знали, с кем связались.

Сваты прибыли к Ольге на ладье. По приказу княгини ее бросили в глубокую яму на дворе терема, а сидевших в ней закопали заживо. Тогда Ольга попросила древлян прислать еще послов, чтобы уважить смерть Игоря. На тот момент древляне не знали о расправе над своими соплеменниками.

Они прислали вторую партию сватов, которых по приказу Ольги заживо сожгли в бане, пока те мылись перед встречей с вдовой. После второй мести Ольга с отрядом киевлян сама приехала к древлянам, чтобы похоронить мужа согласно языческим обрядам.

Во время тризны Ольга напоила древлян, а потом приказала своему отряду всех убить. «Повесть временных лет» сообщает о пяти тысячах жертв.

Третья месть княгини Ольги древлянам. 945 г.
Фото: Третья месть княгини Ольги древлянам. 945 г./РИА «Новости»

Но и на этом княгиня не остановилась. В 946 году Ольга отправилась с войском на древлян. После оглушительной победы она установила высокую дань и налоги, после чего вернулась в Киев.

По другой версии, войско Ольги не сразу одолело город древлян Искоростеня. Тогда княгиня пошла на хитрость: после полугодовой осады собрала птиц, к ногам которых привязали зажженную паклю с серой. Затем их выпустили в город, из-за чего он сгорел. Воины Ольги перебили часть защитников, остальные подчинились.

Правление и крещение Ольги

Ольга начала править Русью в 945 году, сразу после смерти Игоря. Она известна тем, что назначила оброки — точные сроки уплаты податей, то есть дани. Княгиня также учредила погосты — специальные места для торговли и сбора податей.

Vyacheslav Panov
Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

В 947 году она поехала в Новгородские и Псковские земли, где назначила уроки, то есть обязательные размеры дани. Именно по приказу Ольги на Руси начали строить каменные здания.

В 957-м в Константинополе княгиня приняла христианскую веру. Ее нарекли Еленой. Вернувшись в Киев, она попыталась приобщить к новой вере Святослава, но он наотрез отказался.

Тем не менее благодаря крещению Ольги отношения Руси с другими христианскими державами укрепились.

Картина «Крещение княгини Ольги в Константинополе» художника Ивана Акимова
Фото: Картина «Крещение княгини Ольги в Константинополе» художника Ивана Акимова/РИА «Новости»

Святая Ольга: житие, деяния и память

Неоднозначность личности Ольги в том, что она вместо прощения и милосердия жестоко отомстила за смерть мужа. Православные объясняют это тем, что в тот момент княгиня была язычницей. Кроме того, по языческим понятиям, отомстить за мужа было обязанностью. После таинства крещения, считают верующие, жизнь Ольги изменилась.

В крещении она получила имя Елена. Дело в том, что к моменту процедуры ее имя было языческим, а в те времена было принято называть людей в честь святых. Сейчас же, когда Ольгу почитают как святую, люди могут давать это имя девочкам.

По этой причине 24 июля — именины христианок по имени Ольга, а не Елена.

Скульптурное изображение па родине Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги
Фото: Скульптурное изображение па родине Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги/РИА «Новости»

День памяти святой Ольги 24 июля

День памяти святой равноапостольной Ольги отмечают 24 июля — в день, когда она умерла. Можно подумать, что вспоминать об Ольге следует в день ее рождения, но для православных верующих нет особенной разницы, так как смерть — это начало вечной жизни, как бы второй день рождения.

Ольга Страдница 24 июля

Народные традиции

Ольгу называли Страдницей, поскольку ее праздник выпадал на пору полевых работ. В этот день детей посылали за грибами и ягодами, а взрослые выходили на жатву.

Считалось, что если в небе будет виден Стожар — звездное скопление в созвездии Тельца, — будет богатый урожай.

Если в день именин Ольги начнут осыпаться листья с деревьев, осень будет ранней.

Photoagency Interpress/Russian Look
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Что нужно делать

Что запрещено

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Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

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