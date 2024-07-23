Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой
Верующие отмечают День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
Княгиня Ольга — одна из самых неоднозначных фигур в русской истории. Ее возвели в лик святой, несмотря на жестокость по отношению к врагам. День памяти о княгине отмечают 24 июля. Кто она такая, какую роль сыграла в правлении Русью и почему стала святой, разбирался 360.ru.
Кто такая княгиня Ольга
Летописи не сообщают год рождения Ольги. Степенная книга XVI века гласит, что княгиня умерла в 80 лет.
«Архангелогородский летописец» сообщает, что Ольге было 10 лет, когда ее выдали замуж за князя Игоря. Основываясь на этих данных, историки сделали вывод, что княгиня родилась в 893 году.
Такое утверждение ставит под сомнение дату рождения ее сына Святослава — 938-943 годы. Получается, Ольга родила первенца в 43-45 лет, что маловероятно.
Согласно «Повести временных лет», Ольга родилась во Пскове или Плескове. Есть версия, что она была простолюдинкой и жила в деревне Выбуты в Псковской земле. Даже если это не так, родители происходили из незнатного рода.
На судьбу Ольги повлиял Олег Вещий, который выдал ее замуж за Игоря. Опираясь на эту версию, некоторые историки предполагают, что Олег — отец Ольги.
По Иоакимовской летописи, достоверность которой многие ставят под сомнение, Ольга была из знатного рода и звали ее Прекраса. После встречи с Олегом ее нарекли по его имени и выдали замуж.
Другая версия говорит о болгарском княжеском происхождении Ольги. Эту догадку подтверждает и «Повесть временных лет», так как свадьба с Игорем состоялась именно в Болгарии. Если верить этой гипотезе, Ольга родилась не в Пскове или Плескове, а в Плиске — столице Болгарии того времени.
Ольга — жена князя Игоря
Согласно «Повести временных лет», Олег выдал Ольгу за Игоря Рюриковича — новгородского князя, который начал править в Киеве с 912 года. На тот момент девушке должно было быть примерно 12 лет. Это тоже ставят под сомнение.
О знакомстве будущих супругов нет достоверных данных. Существует миф о том, что во время переправы через реку во Пскове Игорю помогла юная девушка. Она была так хороша, что он начал проявлять к ней внимание, на что получил жесткую отповедь.
«Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание», — передает слова Ольги Степенная книга.
После этого Игорь покинул девушку, а вспомнил о строгой случайной знакомой, когда пришла пора жениться. Предполагается, что он послал Олега за невестой в 903 году и тогда же взял в жены.
Гибель князя Игоря и месть Ольги древлянам
Одним из самых неоднозначных событий в биографии княгини считают месть за смерть любимого мужа. Ольга поступила не только как не христианка, но и как жестокая и своенравная женщина.
Летопись сообщает, что Игорь собирал дань с русских племен, для чего лично приезжал к каждому. Одно из таких, древляне, были своенравным народом. Они не захотели отдавать князю нажитое.
Когда он приехал, его руки и ноги привязали между натянутых деревьев, после отпустили — Игоря разорвало на части. Это произошло в 945 году, когда его сыну Святославу было всего три года. Затем древляне поехали в Киев, чтобы предложить вдове Ольге в мужья своего князя Мала, однако они не знали, с кем связались.
Сваты прибыли к Ольге на ладье. По приказу княгини ее бросили в глубокую яму на дворе терема, а сидевших в ней закопали заживо. Тогда Ольга попросила древлян прислать еще послов, чтобы уважить смерть Игоря. На тот момент древляне не знали о расправе над своими соплеменниками.
Они прислали вторую партию сватов, которых по приказу Ольги заживо сожгли в бане, пока те мылись перед встречей с вдовой. После второй мести Ольга с отрядом киевлян сама приехала к древлянам, чтобы похоронить мужа согласно языческим обрядам.
Во время тризны Ольга напоила древлян, а потом приказала своему отряду всех убить. «Повесть временных лет» сообщает о пяти тысячах жертв.
Но и на этом княгиня не остановилась. В 946 году Ольга отправилась с войском на древлян. После оглушительной победы она установила высокую дань и налоги, после чего вернулась в Киев.
По другой версии, войско Ольги не сразу одолело город древлян Искоростеня. Тогда княгиня пошла на хитрость: после полугодовой осады собрала птиц, к ногам которых привязали зажженную паклю с серой. Затем их выпустили в город, из-за чего он сгорел. Воины Ольги перебили часть защитников, остальные подчинились.
Правление и крещение Ольги
Ольга начала править Русью в 945 году, сразу после смерти Игоря. Она известна тем, что назначила оброки — точные сроки уплаты податей, то есть дани. Княгиня также учредила погосты — специальные места для торговли и сбора податей.
В 947 году она поехала в Новгородские и Псковские земли, где назначила уроки, то есть обязательные размеры дани. Именно по приказу Ольги на Руси начали строить каменные здания.
В 957-м в Константинополе княгиня приняла христианскую веру. Ее нарекли Еленой. Вернувшись в Киев, она попыталась приобщить к новой вере Святослава, но он наотрез отказался.
Тем не менее благодаря крещению Ольги отношения Руси с другими христианскими державами укрепились.
Святая Ольга: житие, деяния и память
Неоднозначность личности Ольги в том, что она вместо прощения и милосердия жестоко отомстила за смерть мужа. Православные объясняют это тем, что в тот момент княгиня была язычницей. Кроме того, по языческим понятиям, отомстить за мужа было обязанностью. После таинства крещения, считают верующие, жизнь Ольги изменилась.
В крещении она получила имя Елена. Дело в том, что к моменту процедуры ее имя было языческим, а в те времена было принято называть людей в честь святых. Сейчас же, когда Ольгу почитают как святую, люди могут давать это имя девочкам.
По этой причине 24 июля — именины христианок по имени Ольга, а не Елена.
День памяти святой Ольги 24 июля
День памяти святой равноапостольной Ольги отмечают 24 июля — в день, когда она умерла. Можно подумать, что вспоминать об Ольге следует в день ее рождения, но для православных верующих нет особенной разницы, так как смерть — это начало вечной жизни, как бы второй день рождения.
Ольга Страдница 24 июля
Народные традиции
Ольгу называли Страдницей, поскольку ее праздник выпадал на пору полевых работ. В этот день детей посылали за грибами и ягодами, а взрослые выходили на жатву.
Считалось, что если в небе будет виден Стожар — звездное скопление в созвездии Тельца, — будет богатый урожай.
Если в день именин Ольги начнут осыпаться листья с деревьев, осень будет ранней.
Что нужно делать
- посетить храм;
- подать милостыню;
- совершить благотворительное дело;
- посмотреть фильм об Ольге, почитать ее житие;
- помолиться.
Что запрещено
- заниматься домашней уборкой;
- говорить о свадьбе и планировать бракосочетание — торжество может не состояться;
- в гостях можно принимать до 23 человек — если 24 и более, одного из них скоро может не стать;
- ходить в лес с плохими мыслями — дома может случиться пожар;
- топить и ходить в баню;
- много есть – обжорство приведет к безденежью и болезням.