Холодный апрель в Подмосковье сдвинул привычные сроки посадок: земля еще не прогрелась, а ночные заморозки рискуют убить ранние всходы. Синоптики обещают устойчивое потепление к майским праздникам, но риск возврата холодов сохраняется. Когда сажать картофель и другие культуры, чтобы не остаться без урожая, и что уже можно высаживать в теплицу — в материале 360.ru.

Ждать ли тепла в Москве и Подмосковье до конца апреля На следующей неделе в столице и области не стоит ждать погодных улучшений, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. «Практически всю неделю в ночные часы местами будет подмораживать до 0…-2 градусов. Днем в понедельник, 27 апреля, будет холодно — до +3…+5 градусов, с дождем и местами с мокрым снегом», — предупредил он. Все это будет сопровождаться сильным ветром 5-10 метров в секунду с порывами до 14-19 метров. Во вторник, 28 апреля, температура поднимется до уровня +2…+7 градусов. Возможен дождь с примесью мокрого снега, однако ни о каких сугробах речи не идет, заверил эксперт. В среду, 29 апреля, температура начнет подбираться к отметкам выше +5 градусов. В Москве столбики термометров покажут +6…+8 градусов, но с сохранением осадков: ночью — с примесью мокрого снега, днем — в виде дождя. В четверг, 30 апреля, в столице будет около +1.

Какими будут майские выходные в Москве и Подмосковье Несмотря на довольно прохладное завершение апреля, в первые майские выходные в столице и регионе все же немного потеплеет. «На Первомай и далее 2-3 мая погода улучшится, потому что атмосферное давление будет расти. В понедельник, 27 апреля, оно еще будет низким — около 728 миллиметров ртутного столба, а к пятнице, 1 мая, подрастет до 750 миллиметра. Это вполне себе нормальные показатели, будем надеяться и на хорошую погоду», — отметил Ильин. В Москве температура составит +8…+11 градусов, но не теплее этого. А вот дождь и снег прекратятся, как и сильный ветер, скорость которого снизится к концу недели до двух-пяти метров в секунду. Кроме того, он поменяет направление на западное. Что же касается вторых майских выходных — с 9-го по 11-е число, — то летней жары также ждать не стоит. Синоптик заверил, что температура поднимется выше +15 градусов в период с 5 по 7 мая. В праздничные выходные она также будет комфортной: от +9…+12 градусов в Москве и +14…+19 в Московской области.

В памяти еще свежи впечатления от мая прошлого года, когда внезапно в Москве и Подмосковье выпал снег. Ильин пояснил, что не может спрогнозировать, ждать ли подобного сюрприза природы сейчас, по крайней мере, на первую декаду мая. Однако исключать вероятность снега в конце последнего весеннего месяца пока не стоит. Когда сажать картофель в Москве и Подмосковье в 2026 году Собеседник 360.ru отметил, что на его памяти картофель всегда сажали тогда, когда можно было пройтись по земле голыми ногами и не замерзнуть. Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, что температура, которую прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье, позволит огородникам и дачникам сделать первые посадки картофеля в майские праздники.

Даже если будут заморозки, то картофель, который находится под землей, не пострадает никаким образом. Всходы появляются, как правило, через полторы недели, то есть ближе к середине мая, когда заморозки уже маловероятны. Михаил Воробьев

Он посоветовал ориентироваться на время цветения одуванчиков: как только они массово распустились, можно сажать картошку, которую огородник планирует убирать осенью.

Если речь идет о раннем картофеле, то его обычно высаживают раньше и обязательно пророщенными клубнями.

Когда сажать в открытый грунт и теплицу в Москве и Подмосковье в 2026 году Май, а тем более апрель — опасные для посадок месяцы, ведь еще высока вероятность ночных заморозков. По этой причине агроном посоветовал подмосковным огородникам не торопиться с посадками в грунт. «Если мы говорим об огурцах, помидорах, перцах, баклажанах, то их обычно высаживают в теплицу во второй половине мая, а в грунт — в самом конце месяца. Если будут заморозки, парник кое-как защитит растения. А морковь и свекла, которые сразу сажают в грунт, просто не будут всходить, если им будет холодно. Тогда в ранних посадках нет никакого смысла», — уточнил биолог. Тем не менее если прогнозы синоптиков на майские праздники сбудутся, то в выходные в Московской области можно будет сеять практически все культуры. Совсем другое дело, если теплица отапливаемая. В этом случае сажать и сеять можно было еще в начале апреля. Однако это дорогостоящая конструкция, которая есть далеко не у каждого дачника.