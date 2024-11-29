Сегодня 19:52 Зима лишь на бумаге. Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в декабре Метеоролог Ильин: в Москве и Подмосковье подморозит с середины декабря 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

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В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье прогнозируют потепление, тем не менее снежный покров в регионе сохранится. Вообще, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на двух третьих территории страны декабрь окажется теплее, чем обычно. А каким он будет в столице и области?

Мягкий переход от осени к зиме «Передача эстафеты от осени к зиме проходит незаметно, только на бумаге календаря. По прогнозам все однообразно», — рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. В субботу, 30 ноября, в Москве днем будет от 0 до +2 градусов, в воскресенье — такая же температура. Ночью в выходные столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. «В субботу — без существенных осадков, местами ночью может пройти небольшой снег. В воскресенье в течение суток возможен мокрый снег с дождем. Образуется гололедица. Серьезными снегопадами начало зимы похвастаться не сможет», — уточнил синоптик. Атмосферное давление 30 ноября составит около 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 755 миллиметров. В течение дня ветер будет юго-западным, без сильных порывов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на декабрь-2024 Начало следующей недели в Москве и области тоже будет достаточно теплым. В понедельник днем температура составит от 0 до +2, ночью — от 0 до -1 градуса, без осадков.

Похолодания можно ждать с середины следующей недели. В ночные часы температура будет понижаться уже до -5 градусов, а днем будет колебаться от 0 до +1, по области — от -3 до -4 градусов. Впоследствии станет холоднее. Александр Ильин

Начало календарно зимы в этом году ознаменуется слабыми осадками при температуре около нуля. Холодный атмосферный фронт в середине первой декады, то есть 4-5 декабря, принесет в столицу и область небольшой снег, местами продолжительный. С 4 декабря дневная температура в Москве ожидается не выше -1 градуса, а 5-го числа днем похолодает. Местами, в основном на северо-западе Московской области, прогнозируют до -5 градусов. С 5 по 8 декабря в Подмосковье температура понизится до уровня от -4 до -9 градусов в ночные часы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

«Во второй декаде декабря снова потеплеет. Температура — в пределах от 0 до -5 ночью, а днем — около нуля, местами — до +1», — добавил метеоролог. Начиная со среды, 3 декабря, снег будет частым явлением в Москве и области. Он будет идти и во второй декаде декабря. После кратковременного потепления к середине второй декады снова придет похолодание. Ночами в регионе будет от -5 до -10 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Погода в Москве и Подмосковье на Новый год Ильин предположил, что новогодняя ночь в столице и области будет морознее, чем было в предыдущие годы. Если раньше встреча Нового года сопровождалась мягкими температурами, то на исходе 2024-го столбики термометров могут показать до -10. В целом в средней полосе России в ночь на 1 января 2025 года будет морозно — от -7 до -12 градусов. Пройдет небольшой снег.