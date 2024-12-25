Сегодня 18:26 Как встретить Новый год — 2025, чтобы Змея подарила удачу Эксперт Шмелев рассказал, как украсить дом и что надеть в новогоднюю ночь 0 0 0 Фото: David Clode / Unsplash Эксклюзив

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Наступающий год Зеленой Деревянной Змеи обещает быть особенным, подготовка к нему требует тщательного подхода. Как создать атмосферу праздника, что надеть и на что настраиваться, выяснил 360.ru.

Что любит символ 2025 года Змея ценит порядок, мудрость и стабильность, поэтому в 2025-м им стоит уделить особое внимание. Наведите порядок в доме и мыслях. Избавьтесь от ненужных вещей, завершите старые дела и освободите место для нового. Это поможет создать гармоничную атмосферу и привлечь положительные изменения.

Развивайте свою мудрость и интеллект. Читайте книги, посещайте лекции, общайтесь с умными людьми. Змея уважает тех, кто стремится к знаниям и саморазвитию.

Будьте спокойны и уравновешенны. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте поспешных решений. Змея не принимает суету и хаос, предпочитает спокойствие и рассудительность.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Змея любит красоту и элегантность, поэтому уделите внимание внешнему виду. Носите красивую одежду, ухаживайте за собой и создавайте уютную атмосферу вокруг.

Не забывайте о близких и друзьях. Проводите с ними время, дарите заботу и внимание. Змея ставит в приоритет семейные ценности и дружеские отношения.

Наконец, верьте в себя и свои силы. Змея всегда достигает своей цели, несмотря на преграды. Если вы будете уверены в себе, то сможете преодолеть любые трудности и достичь успеха.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно встретить год Змеи дома Новый год — семейный праздник, который многие предпочитают встречать дома. Как это сделать, чтобы привлечь удачу? Рассмотрим далее.

Как украсить дом Зеленая Деревянная Змея на Востоке олицетворяет силу, терпение, баланс, обновление и возрождение. В интерьере, как и со Змеей, лучше не играть: все должно быть лаконично, достойно, сдержанно, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Зеленый — цвет спокойствия и финансового достатка, древесный — это тепло, комфорт и податливость. Сергей Шмелев

Отлично подойдут и гармонизируют помещения такие атрибуты, как: изящные и строгие восковые свечи, если это возможно, выбирайте вариант подороже. Зажигать их необязательно, лучше использовать как декор.

изделия из натурального дерева;

сдержанные изображения змей. Чтобы привлечь удачу в год Змеи, нужно: убрать из дома все, что олицетворяет прошлый год;

посадить больше растений;

создать атмосферу чистоты и уюта. Шмелев посоветовал для привлечения в дом финансов поискать монеты стран Азии и Ближнего Востока, спрятать вместе с крупными купюрами либо под статуэтки змей. Важно, чтобы их никто не видел и не трогал.

Фото: РИА «Новости»

Что надеть в новогоднюю ночь Змея любит роскошь и гармонию, поэтому в одежде нужно выдержать стиль, сбалансированную статность, выбрать природные и натуральные цвета.

Образ должен быть спокойным, в то же самое время с изюминкой. Сергей Шмелев

Можно сделать ставку и на яркие цвета, но они должны соответствовать символу года. Например, лучше отказаться от красного, поскольку он олицетворяет Дракона, символ 2024-го. «Детям можно надеть костюм змеи», — подытожил эзотерик.