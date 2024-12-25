Как встретить Новый год — 2025, чтобы Змея подарила удачу
Эксперт Шмелев рассказал, как украсить дом и что надеть в новогоднюю ночь
Наступающий год Зеленой Деревянной Змеи обещает быть особенным, подготовка к нему требует тщательного подхода. Как создать атмосферу праздника, что надеть и на что настраиваться, выяснил 360.ru.
Что любит символ 2025 года
Змея ценит порядок, мудрость и стабильность, поэтому в 2025-м им стоит уделить особое внимание.
- Наведите порядок в доме и мыслях. Избавьтесь от ненужных вещей, завершите старые дела и освободите место для нового. Это поможет создать гармоничную атмосферу и привлечь положительные изменения.
- Развивайте свою мудрость и интеллект. Читайте книги, посещайте лекции, общайтесь с умными людьми. Змея уважает тех, кто стремится к знаниям и саморазвитию.
- Будьте спокойны и уравновешенны. Не поддавайтесь эмоциям и не принимайте поспешных решений. Змея не принимает суету и хаос, предпочитает спокойствие и рассудительность.
- Змея любит красоту и элегантность, поэтому уделите внимание внешнему виду. Носите красивую одежду, ухаживайте за собой и создавайте уютную атмосферу вокруг.
- Не забывайте о близких и друзьях. Проводите с ними время, дарите заботу и внимание. Змея ставит в приоритет семейные ценности и дружеские отношения.
- Наконец, верьте в себя и свои силы. Змея всегда достигает своей цели, несмотря на преграды. Если вы будете уверены в себе, то сможете преодолеть любые трудности и достичь успеха.
Как правильно встретить год Змеи дома
Новый год — семейный праздник, который многие предпочитают встречать дома. Как это сделать, чтобы привлечь удачу? Рассмотрим далее.
Как украсить дом
Зеленая Деревянная Змея на Востоке олицетворяет силу, терпение, баланс, обновление и возрождение. В интерьере, как и со Змеей, лучше не играть: все должно быть лаконично, достойно, сдержанно, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
Зеленый — цвет спокойствия и финансового достатка, древесный — это тепло, комфорт и податливость.
Сергей Шмелев
Отлично подойдут и гармонизируют помещения такие атрибуты, как:
- изящные и строгие восковые свечи, если это возможно, выбирайте вариант подороже. Зажигать их необязательно, лучше использовать как декор.
- изделия из натурального дерева;
- сдержанные изображения змей.
Чтобы привлечь удачу в год Змеи, нужно:
- убрать из дома все, что олицетворяет прошлый год;
- посадить больше растений;
- создать атмосферу чистоты и уюта.
Шмелев посоветовал для привлечения в дом финансов поискать монеты стран Азии и Ближнего Востока, спрятать вместе с крупными купюрами либо под статуэтки змей. Важно, чтобы их никто не видел и не трогал.
Что надеть в новогоднюю ночь
Змея любит роскошь и гармонию, поэтому в одежде нужно выдержать стиль, сбалансированную статность, выбрать природные и натуральные цвета.
Образ должен быть спокойным, в то же самое время с изюминкой.
Сергей Шмелев
Можно сделать ставку и на яркие цвета, но они должны соответствовать символу года. Например, лучше отказаться от красного, поскольку он олицетворяет Дракона, символ 2024-го.
«Детям можно надеть костюм змеи», — подытожил эзотерик.