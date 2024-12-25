Как встретить Новый год — 2025, чтобы Змея подарила удачу

Эксперт Шмелев рассказал, как украсить дом и что надеть в новогоднюю ночь

David Clode
Фото: David Clode/Unsplash

Наступающий год Зеленой Деревянной Змеи обещает быть особенным, подготовка к нему требует тщательного подхода. Как создать атмосферу праздника, что надеть и на что настраиваться, выяснил 360.ru.

Что любит символ 2025 года

Змея ценит порядок, мудрость и стабильность, поэтому в 2025-м им стоит уделить особое внимание.

Andrey Arkusha
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
Фото: РИА «Новости»

Как правильно встретить год Змеи дома

Новый год — семейный праздник, который многие предпочитают встречать дома. Как это сделать, чтобы привлечь удачу? Рассмотрим далее.

Как украсить дом

Зеленая Деревянная Змея на Востоке олицетворяет силу, терпение, баланс, обновление и возрождение. В интерьере, как и со Змеей, лучше не играть: все должно быть лаконично, достойно, сдержанно, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Зеленый — цвет спокойствия и финансового достатка, древесный — это тепло, комфорт и податливость.

Сергей Шмелев

Отлично подойдут и гармонизируют помещения такие атрибуты, как:

Чтобы привлечь удачу в год Змеи, нужно:

Шмелев посоветовал для привлечения в дом финансов поискать монеты стран Азии и Ближнего Востока, спрятать вместе с крупными купюрами либо под статуэтки змей. Важно, чтобы их никто не видел и не трогал.

Фото: РИА «Новости»

Что надеть в новогоднюю ночь

Змея любит роскошь и гармонию, поэтому в одежде нужно выдержать стиль, сбалансированную статность, выбрать природные и натуральные цвета.

Образ должен быть спокойным, в то же самое время с изюминкой.

Сергей Шмелев

Можно сделать ставку и на яркие цвета, но они должны соответствовать символу года. Например, лучше отказаться от красного, поскольку он олицетворяет Дракона, символ 2024-го.

«Детям можно надеть костюм змеи», — подытожил эзотерик.

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