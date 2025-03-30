30 марта 2025 17:44 Сбежали на Запад, как только появился шанс. Где сейчас живут внуки Хрущева 0 0 0 Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев запомнился как неоднозначный руководитель государства, принимавший спорные решения, — чего только стоит одна передача Украине Крыма. Едва ли он вредил стране намеренно, чего не скажешь о некоторых наследниках политика. Кто они и чем заняты — в материале 360.ru.

Дети Хрущева У первого секретаря ЦК КПСС было пятеро детей, а вместе с усыновленной внучкой Юлией — считай, что шестеро. От первого брака с Ефросиньей Писаревой родились дочь Юлия и сын Леонид. Общих детей со второй женой Марусей у Хрущева не было, а от Нины Кухарчук на свет появились три девочки и мальчик — Надежда, Рада, Сергей и Елена.

Интересно Надежда умерла в младенчестве. Младшая дочь Хрущева Елена в детстве заболела системной волчанкой, скончалась в 35 лет — в 1972-м, через год после смерти отца. Надежда умерла в младенчестве. Младшая дочь Хрущева Елена в детстве заболела системной волчанкой, скончалась в 35 лет — в 1972-м, через год после смерти отца.

Старший сын Хрущева стал отцом рано — в 17 лет у него родился внебрачный ребенок от Эсфирь Этингер. Мальчика назвали Юрием. По настоянию Никиты Сергеевича Леонид его признал. Брак с Розой Трейвас был бездетным, а Любовь Сизых родила дочь Юлию. Именно ее впоследствии Хрущев удочерил.

Фото: РИА «Новости»

Трех внуков — Никиту, Алексея и Ивана — родила дочь политика Рада Хрущева-Аджубей. Старший умер несколько лет назад, Алексей скончался в январе 2024-го в возрасте 69 лет.

Еще двое внуков родились по линии сына Сергея. Их назвали в честь деда и отца. Никита Хрущев скончался от инсульта в 2007 году. Сергей Хрущев живет в Москве, подробной информации о нем нет.

Младший сын Хрущева переехал в США первым Младший сын Никиты Хрущева окончил школу с золотой медалью, а карьеру строил в области ракетостроения, в том числе принимал участие в разработке баллистических ракет и ракеты-носителя «Протон». Обладатель государственной премии, Герой Социалистического труда. Он первым из родных политика переехал в США — еще во время перестройки. Сергея пригласили прочесть курс научных лекций, и в итоге он остался в стране навсегда. В 1992 году подал запрос на постоянное место жительства, а позже получил грин-карту.

Фото: Manchester Daily Express / PERD200226 / www.globallookpress.com

Переквалифицировался в политолога, работал в аналитическом центре престижного Университета Брауна, интересовался «поддержкой демократических реформ» и «исследованиями альтернативных путей экономического развития» в постсоветской России.

Сергей Хрущев скончался в 2020 году в Крэнстоне. По версии его вдовы, он умер из-за глубокой старости. В заключении судмедэксперта было указано, что Хрущев-младший получил огнестрельное ранение в голову. Associated Press отмечало, что никаких признаков нападения и насильственной смерти специалисты не обнаружили. Похоронили сына Хрущева на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / www.globallookpress.com

Внук Хрущева от Рады Аджубей Дочь Хрущева и Кухарчук, Рада Никитична отучилась в МГУ — поступила на философский факультет, а на третьем курсе перевелась на журналистику. Во время учебы познакомилась с будущем мужем — Алексеем Аджубеем. Дочь Хрущева всю жизнь посвятила журналу «Наука и жизнь», где с 1956 по 2004 год занимала должность заместителя главного редактора. Участие в жизни издания она принимала даже на пенсии, а скончалась в 2016-м, в 87 лет.

Фото: РИА «Новости»

Рада Аджубей часто бывала в США в служебных командировках. Ее сын Иван, выпускник биофака МГУ, перебрался за океан насовсем. Внук Хрущева уехал в начале нулевых, обосновавшись в Массачусетсе.

Работает в Гарвардской медицинской школе. Выпустил десятки научных работ о генетике и эволюции, у некоторых из них высокая цитируемость. Внук Хрущева не высказывается о политике и предпочитает держаться подальше от социальных сетей. По информации Life, несколько лет назад он приобрел часть таунхауса на берегу Массачусетского залива. Недвижимость в респектабельном районе Савин-Хилл Бостона обошлась ему в 680 тысяч долларов.

Фото: Scott Mc Kiernan / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Внучки Хрущева, которые на самом деле правнучки Дети удочеренной Хрущевым внучки Юлии — Нина и Ксения, выпускницы филфака МГУ, — уехали в Соединенные Штаты в 1991 году. Ксения Хрущева окончила Принстонский университет, вернулась в Россию. До самой смерти в 2016 году работала на фонд Сороса*. Нина отучилась в Принстоне на литературоведа и осталась в Соединенных Штатах. Профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке, она не раз критически отзывалась о России.

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com

Еще в 2014 году в интервью CNN она пожелала президенту Владимиру Путину «подавиться Крымом» и заявила, что тот просчитался в ситуации на Украине. Правнучка Хрущева также обещала, что введенные антироссийские санкции сильно ударят по государству и подорвут популярность Путина.

После начала спецоперации Нина Хрущева допустила, что Россия перестанет существовать в нынешних пределах. В 2024 году в екатеринбургском «Ельцин-центре» должна была состояться презентация ее книги о Никите Хрущеве, но выступление отменили после жалоб активистов. В декабре того же года Shot писал, что родственницу первого секретаря ЦК КПСС проверят на шпионаж.

Правнучка Хрущева с британским подданством Бывшая супруга Алексея Хрущева и его дочь Ксения давно живут на Западе. Правнучка генсека окончила среднюю школу для девочек в штате Мэриленд, потом отучилась на архитектора в Лондонском столичном университете. Долго попеременно жила в Лондоне и Москве. После начала спецоперации перебралась в Нью-Йорк, вышла замуж за бизнесмена корейского происхождения. Преподает урбанистику и биоискусство в нью-йоркских вузах. На одной из лекций она рассказывала о необходимости войны с ухоженным газоном, назвав его «символом сексизма, расизма и экологического разрушения».

Фото: РИА «Новости»

У Ксении Аджубей в друзьях есть проукраинские активисты, она общается с адептами движения Black Lives Matter и ЛГБТ**. По работе часто путешествует, рассказывая о повестке в том числе сирийским беженцам и боснийским сербам. Участвовала в конференции, посвященной «послевоенной реконструкции Украины без колониального влияния», которая прошла во Львове.

По данным из открытых источников, у Ксении британское подданство. У правнучки Хрущева элитный офис в Сохо и квартира в респектабельном ЖК. Ее мать Светлана живет в Лондоне с конца 1990-х и в последние годы не общается с прессой. В базе СПАРК Ксения и Светлана Аджубей числятся управляющими зарегистрированного в Москве Фонда Никиты Хрущева.

*Деятельность организации признана нежелательной в России. **Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.