Сегодня 14:41 🌱Гербициды, уксус и водка. Как победить дикорастущие растения на огороде Какие народные и научные средства уничтожат сорняки на огороде 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

Болезни

Сад и огород

Дачники и садоводы не понаслышке знают, что вместе с долгожданными всходами на огороде появляются дикорастущие травы. Сорняки далеко не всегда безобидны, ведь из-за них может погибнуть растение или кустарник. Какие виды вредоносной травы есть, как с ней бороться с научными и народными средствами, выяснил 360.ru.

Какие бывают сорняки Дикорастущие растения бывают самые разные, но чаще всего встречаются следующие: повилика — карантинное растение, снижает урожай и его качество. Скошенное вместе с повиликой сено плесневеет, у животных развиваются болезни при кормлении этим сорняком. Пораженные повиликой растения принято уничтожать;

осот полевой, его еще называют огородным. Это растение высотой 25-100 сантиметров с зубчатыми листьями и желтыми цветками. Осот затеняет посевы и распространяет болезни и вредителей на культурные растения;

американка имеет и другое название — галинсога четырехлучевая. Эта многолетняя трава растет на освещенных участках и овощных грядках. Очень плодовита, размножается семенами;

пырей ползучий, также известен как собачья трава. Многолетнее растение в высоту 40-150 сантиметров можно встретить на полях и лужайках. Пырей истощает плодородную почву. Иногда его применяют при лечении цистита, кашля, болезней печени;

Фото: A. Jagel/blickwinkel/ Повилика / Global Look Press 1/4 Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Осот полевой / Global Look Press 2/4 Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Американка / Global Look Press 3/4 Фото: Пырей ползучий / Unsplash 4/4

одуванчик — многолетник, растет на газонах, на солнце или в полутени. Листья обладают лекарственными свойствами, содержат витамины или микроэлементы. Как сорняк очень надоедлив — его крайне сложно вывести полностью;

сныть — многолетник с тройчатыми листьями. Имеет ползучее корневище, из-за чего от него сложно избавиться. Забирает у других растений влагу и питательные вещества, лишает их солнца из-за своей метровой высоты;

спорыш — это однолетнее растение, иногда двулетнее. Его называют птичьим горцем, или травой-топтуном. Растет везде, нередко используется как кормовая культура. Его невозможно вытоптать. Имеет лечебные свойства при гипертонии, болезнях ЖКТ и почек;

березка, также известна как полевой вьюнок. Это многолетнее растение, которое обвивает стебли других культур. Предпочитает освещенные участки, но может расти везде, крайне сложно вывести из-за заглубленных на несколько метров в землю корневищ;

пастушья сумка — однолетняя, но зимующая трава. Может достигать высоты до 60 сантиметров, любит насыпи, дороги вдоль канав, поля и огороды. Применяют в лечении различных болезней со времен Древнего Рима и Греции;

Фото: Одуванчик / Freepik 1/5 Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Спорыш / Global Look Press 2/5 Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/ Сныть / Global Look Press 3/5 Фото: J. Flohe/blickwinkel/ Березка / Global Look Press 4/5 Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Пастушья сумка / Global Look Press 5/5

чистяк, который еще называют весенним лютиком, жабником, заячьим салатом. Любит прохладный климат и сырые места. Многолетнее растение достигает высоты до 25 сантиметров. Ядовит для сельскохозяйственных культур, смертельно опасен для овец. В народной медицине его используют против цинги или геморроя;

яснотка — однолетнее или двухлетнее растение, высота которого может достигать 40 сантиметров. Любит затененные лужайки, сады, огороды и поля. Используется в народной медицине при заболеваниях дыхательных путей и гепатита;

будра плющевидная, или собачья мята, будра стелющаяся. Это многолетнее растение можно встретить на тенистых лужайках или газоне. В больших количествах бывает токсично.

Фото: Sandie Clarke / Unsplash

Как бороться с сорняками народными средствами Опытные дачники пробуют различные методы борьбы с сорняками, в том числе народные. Многие называют уксус одним из самых эффективных способов против дикорастущих растений. Он не вредит почве, человеку и домашним животным. Единственный минус — запах, который быстро улетучивается. Помимо уничтожения всех видов сорняков, уксус изгоняет муравьев. Применить его просто: разбавить 180 миллилитров 70%-го уксуса двумя литрами воды. Поливать грядки можно прямо из лейки.

Фото: G. Czepluch/blickwinkel/ Чистяк / Global Look Press 1/3 Фото: Soeren Stache/ZB/ Яснотка / Global Look Press 2/3 Фото: Christian Handl/http://imagebroker.com/#/search/Будра плющевидная / Global Look Press 3/3

Некоторые садоводы используют соль и соду для борьбы с сорняками. Этого делать не следует, потому что народные средства повлияют не только на дикорастущие растения, но и на полезные культуры.

Интересно Соль долго хранится в почве, поэтому высаживать в такую землю что-либо будет бесполезно следующие несколько лет. Соль долго хранится в почве, поэтому высаживать в такую землю что-либо будет бесполезно следующие несколько лет.

Против сорняков помогают опилки, солома, торф, которые не дают траве пробиться. В США с сорняками борются оригинально: в ведро воды наливают 150 миллилитров водки. Вредоносная трава начинает расти быстрее, и ее выкапывают с корнем. Конечно, самым действенным способом уничтожения сорняков на грядках считается механический, то есть прополка.

Фото: Freepik

Какие растения вытесняют сорняки Еще один способ борьбы с сорняками — посеять сидераты. Для этого можно высадить горчицу, рожь, гречиху, белый клевер: они вытеснят сорняки и сделают почву плодороднее. Для максимального эффекта рекомендуют сеять сидераты несколько раз за сезон, периодически скашивая. Можно ли вытравить сорняки химией Иногда для борьбы с сорняками используют гербициды. Однако это довольно рискованный способ уничтожения нежелательной растительности. Во-первых, такие химические вещества опасны для здоровья, во-вторых, спустя две-три недели сорняки снова могут дать побеги. Кроме того, обрабатывать землю следует до посадки, чтобы не пострадали полезные культуры. Для уничтожения сорняков подходят такие гербициды, как «Лазурит», «Торнадо», «Ураган Форте», «Раундап», или аммиачная селитра.

Фото: Du Yu/XinHua / Global Look Press

Научный подход к сорнякам В научной литературе описаны различные способы борьбы с сорной травой. У ученых популярны предупредительные меры: например, можно предварительно очищать семена от примесей, отпаривать их, очищать воду, которой поливают культуры.

Интересно Уже после посева агрономы выходят в поле и смотрят, какие сорняки всходят. В сельском хозяйстве борются с каждым видом отдельно. Сорняки можно занести на участок со свежим навозом, поэтому удобрению дают отлежаться примерно три года. Уже после посева агрономы выходят в поле и смотрят, какие сорняки всходят. В сельском хозяйстве борются с каждым видом отдельно. Сорняки можно занести на участок со свежим навозом, поэтому удобрению дают отлежаться примерно три года.

Как избавиться от сорняков На грядках эффективнее всего пропалывать сорняки. Можно укрывать участок светонепроницаемым полиэтиленом или специальной агротканью: без фотосинтеза вредная трава перестанет расти и погибнет. На газоне против сорняков отлично работает своевременное скашивание. Растения не будут успевать расцветать и разбрасывать семена, чтобы размножиться. За счет этого их будет становиться меньше. В труднодоступных местах можно насыпать опилки или торф, который сдержит рост сорняков.

Фото: Zoe Schaeffer / Unsplash

В теплицах помогают уксус и прополка. Помимо этого, перед посадкой можно использовать гербициды. Весной и осенью следует перекопать участок и извлечь сорняки с корнем. Между плитками можно полить солевым или содовым раствором.