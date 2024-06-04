🌱Гербициды, уксус и водка. Как победить дикорастущие растения на огороде

Какие народные и научные средства уничтожат сорняки на огороде

Фото: Freepik

Дачники и садоводы не понаслышке знают, что вместе с долгожданными всходами на огороде появляются дикорастущие травы. Сорняки далеко не всегда безобидны, ведь из-за них может погибнуть растение или кустарник. Какие виды вредоносной травы есть, как с ней бороться с научными и народными средствами, выяснил 360.ru.

Какие бывают сорняки

Дикорастущие растения бывают самые разные, но чаще всего встречаются следующие:

A. Jagel/blickwinkel/ Повилика
Фото: A. Jagel/blickwinkel/ Повилика/Global Look Press
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F. Hecker/blickwinkel/ Осот полевой
Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Осот полевой/Global Look Press
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F. Hecker/blickwinkel/ Американка
Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Американка/Global Look Press
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Пырей ползучий
Фото: Пырей ползучий/Unsplash
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Одуванчик
Фото: Одуванчик/Freepik
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F. Hecker/blickwinkel/ Спорыш
Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Спорыш/Global Look Press
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Martin Siepmann/imageBROKER.com/ Сныть
Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/ Сныть/Global Look Press
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J. Flohe/blickwinkel/ Березка
Фото: J. Flohe/blickwinkel/ Березка/Global Look Press
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F. Hecker/blickwinkel/ Пастушья сумка
Фото: F. Hecker/blickwinkel/ Пастушья сумка/Global Look Press
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Sandie Clarke
Фото: Sandie Clarke/Unsplash

Как бороться с сорняками народными средствами

Опытные дачники пробуют различные методы борьбы с сорняками, в том числе народные. Многие называют уксус одним из самых эффективных способов против дикорастущих растений. Он не вредит почве, человеку и домашним животным.

Единственный минус — запах, который быстро улетучивается. Помимо уничтожения всех видов сорняков, уксус изгоняет муравьев.

Применить его просто: разбавить 180 миллилитров 70%-го уксуса двумя литрами воды. Поливать грядки можно прямо из лейки.

G. Czepluch/blickwinkel/ Чистяк
Фото: G. Czepluch/blickwinkel/ Чистяк/Global Look Press
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Soeren Stache/ZB/ Яснотка
Фото: Soeren Stache/ZB/ Яснотка/Global Look Press
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Christian Handl/http://imagebroker.com/#/search/Будра плющевидная
Фото: Christian Handl/http://imagebroker.com/#/search/Будра плющевидная/Global Look Press
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Некоторые садоводы используют соль и соду для борьбы с сорняками. Этого делать не следует, потому что народные средства повлияют не только на дикорастущие растения, но и на полезные культуры.

Интересно

Соль долго хранится в почве, поэтому высаживать в такую землю что-либо будет бесполезно следующие несколько лет.

Против сорняков помогают опилки, солома, торф, которые не дают траве пробиться.

В США с сорняками борются оригинально: в ведро воды наливают 150 миллилитров водки. Вредоносная трава начинает расти быстрее, и ее выкапывают с корнем.

Конечно, самым действенным способом уничтожения сорняков на грядках считается механический, то есть прополка.

Фото: Freepik

Какие растения вытесняют сорняки

Еще один способ борьбы с сорняками — посеять сидераты. Для этого можно высадить горчицу, рожь, гречиху, белый клевер: они вытеснят сорняки и сделают почву плодороднее.

Для максимального эффекта рекомендуют сеять сидераты несколько раз за сезон, периодически скашивая.

Можно ли вытравить сорняки химией

Иногда для борьбы с сорняками используют гербициды. Однако это довольно рискованный способ уничтожения нежелательной растительности. Во-первых, такие химические вещества опасны для здоровья, во-вторых, спустя две-три недели сорняки снова могут дать побеги. Кроме того, обрабатывать землю следует до посадки, чтобы не пострадали полезные культуры.

Для уничтожения сорняков подходят такие гербициды, как «Лазурит», «Торнадо», «Ураган Форте», «Раундап», или аммиачная селитра.

Du Yu/XinHua
Фото: Du Yu/XinHua/Global Look Press

Научный подход к сорнякам

В научной литературе описаны различные способы борьбы с сорной травой. У ученых популярны предупредительные меры: например, можно предварительно очищать семена от примесей, отпаривать их, очищать воду, которой поливают культуры.

Интересно

Уже после посева агрономы выходят в поле и смотрят, какие сорняки всходят. В сельском хозяйстве борются с каждым видом отдельно. Сорняки можно занести на участок со свежим навозом, поэтому удобрению дают отлежаться примерно три года.

Как избавиться от сорняков

На грядках эффективнее всего пропалывать сорняки. Можно укрывать участок светонепроницаемым полиэтиленом или специальной агротканью: без фотосинтеза вредная трава перестанет расти и погибнет.

На газоне против сорняков отлично работает своевременное скашивание. Растения не будут успевать расцветать и разбрасывать семена, чтобы размножиться. За счет этого их будет становиться меньше. В труднодоступных местах можно насыпать опилки или торф, который сдержит рост сорняков.

Zoe Schaeffer
Фото: Zoe Schaeffer/Unsplash

В теплицах помогают уксус и прополка. Помимо этого, перед посадкой можно использовать гербициды. Весной и осенью следует перекопать участок и извлечь сорняки с корнем.

Между плитками можно полить солевым или содовым раствором.

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🌱Гербициды, уксус и водка. Как победить дикорастущие растения на огороде

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