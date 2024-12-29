«Обходите острые углы». Как пережить новогодний стресс и не разругаться с близкими

Можно сказать одной фразой: не перебарщивайте общением друг с другом и оставляйте личное пространство каждому члену семьи. Ссоры в период новогодних каникул, когда многие отдыхают, в основном начинаются из-за того, что люди переступают черту личного пространства либо слишком активно общаются. И все это в маленьком помещении.

В таком случае обычно близкие не обращают внимания, что они могут задеть другого человека физически или морально. Этого, собственно, вполне хватает для вспышки.