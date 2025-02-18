Сегодня 10:55 Как не «отрезать» себе удачу на Трояна Зимнего? Главные народные приметы 18 февраля 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

Праздники

Приметы

Восемнадцатое февраля был особенным днем на Руси — тем самым днем, когда наши предки вспоминали героев, прославившихся в битвах. Праздник, известный как Троян Зимний, с тех самых пор окутывает множество мифов и легенд. Разбираемся, что можно и чего ни в коем случае нельзя делать сегодня, чтобы не отпугнуть удачу.

«Стрибожьи внуки» или «Поминовение павших у Троянова вала» Историки спорят о происхождении названия праздника. Одни считают, что Троян — это воин, герой или предок князей. Другие думают, что это насыпь или стена, защищавшая славянские земли. Третьи предполагают, что это место древнего форпоста, где могла произойти битва. Некоторые исследователи считают, что имя Троян связано с легендами о Троянской войне. Они предполагают, что славяне, как и многие другие народы, видели в себе потомков троянцев. Однако есть и другая версия: возможно, имя Троян — это ошибка в прочтении древних текстов. Возможно, лигатура «тр» была перепутана с именем Бояна, другого персонажа из «Слова о полку Игореве». Тем не менее этот эпизод о кровопролитном сражении у Трояновых валов в истории Древней Руси упоминается в Велесовой книге и восхваляется в «Слове о полку Игореве». Правда о тех событиях давно утеряна, но одно известно точно: воины, павшие в той битве, остались в памяти на века. Праздник 18 февраля также называют «Стрибожьи внуки» или «Поминовение павших у Троянова вала». Этот день не только о победе, но и о жертве, стойкости и духе славянских воинов. Славяне не сдавались и сражались до конца, даже когда шансов на успех не оставалось.

Фото: Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» — «Битва», 1932 год. Работа палехского художника-миниатюриста Ивана Ивановича Голикова (1887-1937) / РИА «Новости»

Как праздновали Троян Зимний в прошлом В старину 18 февраля люди собирались у костров. Взрослые делились с детьми рассказами о великих битвах, о мужестве и стойкости своих предков. Они верили, что даже после смерти воины продолжают защищать своих потомков. Жрецы произносили молитвы, а старейшины вспоминали тех, кто отдал жизнь за свой народ. Завершался этот день поминальной трапезой, где все вместе чтили память павших. В этот день не было места для песен и плясок — только для еды, разговоров и воспоминаний. Это был день, когда люди отдавали дань уважения тем, благодаря кому этот мир все еще существует.

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Чего категорически нельзя делать 18 февраля Некоторые традиции сохранились до наших дней. Маг Павел Богданов в беседе с Life.ru отметил, что в этот день не стоит играть свадьбу, смотреть в окна после заката и обсуждать сны. Причины могут быть разными: от суеверий до уважения к памяти предков. «Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, это может привести к негативным последствиям. И еще один важный момент — жестокое обращение с животными в этот день считается особенно тяжелым грехом», — рассказал Богданов. Еще одно правило, касающееся незамужних девушек и неженатых парней: в этот день не стоит стричь волосы. Существует поверье, что таким образом можно «отрезать» свою удачу.

Фото: Pxhere

Народные приметы на Трояна Зимнего 18 февраля Согласно народным приметам, 18 февраля также нельзя выглядывать в окно после захода солнца, особенно девушкам и женщинам. Считалось, что в это время на улицах может появляться нечистая сила, которая, если ее случайно увидеть, может наложить проклятие и лишить красоты. Мужчинам в этот день не стоит без надобности покидать дом, чтобы избежать бед и болезней. Троян Зимний был не только днем памяти, но и служил своеобразным прогнозом на будущее. Люди внимательно наблюдали за погодой и делали свои выводы, основываясь на знаках, которые подавала природа: Если утро было ясным и морозным, это означало, что летом стоит ожидать засуху.

Если погода была теплой и мягкой, это говорило о скором приходе весны.

Отсутствие снега предвещало, что поля в этом году будут страдать от жары.

Внезапное похолодание предупреждало о том, что летом стоит готовиться к палящему солнцу.

Фото: Pxhere

Почему Троян Зимний — важный праздник Троян Зимний — не просто дата в календаре и не просто воспоминание о прошлом. Этот славянский праздник — о людях, погибших в сражениях, но оставшихся в памяти как герои. Этот день — о чести, силе и вере в то, что их жертва не была напрасной. «Троян Зимний не просто день воинской памяти, но и время, когда каждый может ощутить связь с прошлым и природой, находя в этом мудрость и утешение», — сказал Богданов. Так что, если в этот день у вас возникнет желание совершить героический поступок, не стоит сдерживаться. Возможно, именно в этом и заключается истинная суть праздника.