15 апреля 2025 18:31 Таро, Луна и натальные карты. Как эзотерика влияет на рынок недвижимости в России Психолог Кичаев: люди идут к астрологам в кризисные времена 0 0 0 Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com Интересное

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Жители России учитывают астрологические прогнозы при покупке недвижимости. Речь идет о лунном календаре, коридорах затмений, положении планет, раскладах тарологов. Эзотерики, в свою очередь, поняли тренд и начали предлагать свои услуги. Реальна ли такая помощь и какие периоды благоприятны для покупки либо продажи жилья с точки зрения астрологов — в материале 360.ru.

Услуги астрологов перед покупкой квартиры Примерно 40% россиян обращают внимание на фазы Луны и положение планет, говорится в результатах опроса, проведенного одним из застройщиков. Особенно внимательно на это смотрят замужние женщины — приблизительно 45% респондентов, и разведенные мужчины после 45 лет — 32%. Есть и различие между покупкой квартиры для себя или для аренды. Обычно на растущую Луну принято приобретать жилье для собственных нужд, а в полнолуние — для сдачи. Кроме того, прежде чем взять недвижимость, некоторые россияне специально заказывают у тарологов расклады, чтобы узнать об энергетическом и физическом состоянии объекта, продавце или покупателе, риске обмана.

Это правда помогает? Мнение астрологов Жители России пользуются подобными услугами не один десяток лет, рассказал 360.ru астролог и таролог Борис Зак. Он убежден, что в своей работе эксперты опираются на различные параметры. Один из них — лунные дни.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

«Лунный календарь может подсказать, что благоприятно делать сегодня и от чего лучше отказаться. Например, продавать недвижимость, покупать ее, заключать договор или не подписывать его, в какое время суток это эффективнее», — перечислил астролог. Помимо лунных дней, эксперты могут смотреть на позиции планет на небе, которые способствуют или препятствуют определенным делам.

Классический пример — ретроградный Меркурий. Это время, когда нужно по несколько раз перепроверять документы, потому что возрастает риск допустить ошибку. Борис Зак

Фазы Луны больше влияют не на процесс сделки с недвижимостью, а на проведение обряда или ритуала на личной силе, уверен эзотерик Сергей Шмелев. Он посоветовал учитывать этот момент, если задумали делать заговор на удачу. «А вот коридоры затмений воздействуют на психоэмоциональное состояние людей», — добавил в беседе с 360.ru Шмелев.

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Кроме того, на человека влияют положения планет, убежден эзотерик: к примеру, в периоды ретроградного Меркурия или Марса люди «тормозят». «О каких удачных сделках в это время можно говорить? Дело в том, что планета двигается в обратном направлении, и человек соображает хуже. Процесс обсуждения покупки может сорваться или документы составят неправильно, произойдет какой-то обман», — пояснил астролог. В ретроградный Меркурий Шмелев посоветовал только изучать предложения о сделках, но от оформления продажи или покупки порекомендовал отказаться. «С помощью карт таро можно проверить подходящий вариант квартиры или продавца. При этом важно учитывать уровень специалиста. Некоторые шарлатаны, увидев в глазах огонь от того, как сильно человеку нравится квартира, будут рассказывать, что с ней все сложится замечательно. Специалист умеет абстрагироваться и подходить к ситуации с холодной головой», — объяснил эксперт.

Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com

Что говорят психологи По версии психолога Александры Миллер, в популярности услуг таких специалистов виноваты соцсети. «Не надо сбрасывать со счетов популяризацию астрологов, тарологов и других подобных экспертов, которые рекламируют свои услуги повсюду в интернете. Эзотерики рассказывают о планетах, прогнозах. Этим занимаются даже те, кто не обладает необходимыми знаниями и способностями», — отметила в беседе с 360.ru Миллер. Психолог вспомнила, как во времена Кашпировского люди сидели перед экранами телевизоров с двухлитровыми банками воды, чтобы «зарядить» ее. Стоит учесть, что это были взрослые, серьезные люди с высшим образованием. Дело в том, что вера в таких экспертов не зависит ни от социального статуса, ни от накопленного финансового капитала, уверена Миллер.

Фото: РИА «Новости»

«Удивительно, но факт. Ко мне приходят серьезные бизнесмены, которые говорят: я пошел залатать дыру в своем энергетическом поле. Начинаю работать с ними, но все же по-другому. Внушаемость нашего общества велика, и соцсети играют в этом не последнюю роль», — подчеркнула Миллер. Социальный психолог Александр Кичаев согласился с коллегой. Сейчас «доверие к высшим силам» усилилось, как и в любое другое кризисное время. «Это желание снять с себя ответственность, надежда на то, что кто-то поможет. В детстве это Дед Мороз, который принесет подарки. Нечто сильное, что все решит», — подытожил собеседник 360.ru.