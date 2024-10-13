Сегодня 23:34 Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции праздника Православные верующие 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы 0 0 0 Фото: Википедия Интересное

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Покров Пресвятой Богородицы — один из почитаемых праздников в христианской Церкви. По поверьям, этот день проводит черту между осенью и зимой, а еще напоминает о настоящем чуде и явлении Божией Матери людям. Об истории и традициях — в материале 360.ru.

Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2024 году Верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — дата неизменна, в этом году праздник выпал на субботу. Его полное название — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. События, относящиеся к этому дню, происходили не при жизни Божией Матери. Поэтому Покров не входит в число 12 самых важных православных праздников. Тем не менее Церковь чтит его ежегодно, причем не только в России.

История и суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы В основу праздника легла история спасения, описанного в Житии Андрея Юродивого и посвященного явлению Божией Матери в Константинополе, рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко. В начале Х века Византийская империя была на грани исторического краха. Столица христианской веры находилась в окружении варваров, а главная защита страны — армия — была в дальнем походе. Тогда богатый город стал легкой добычей из-за неудачного правления императора Льва VI Философа. По одной из версий, русы, в то время еще язычники, решили отхватить кусочек лакомых земель. Напуганные жители города просили о помощи Святую Марию, которая не раз спасала их от нашествий и славилась своим милосердием и состраданием. Каждый день они приходили во Влахернский храм, где хранились риза Божией Матери, головной покров и часть ее пояса, читали молитвы.

Фото: «Дева Мария в молитве», Альбрехт Дюрер / Википедия

Однажды во время всенощного бдения храм был заполнен молящимися. Но явление Пресвятой Богородицы смогли увидеть только Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний. В четыре часа ночи праведник поднял глаза к небу и потерял дар речи — прямо по воздуху шла сама Пресвятая Богородица, а под руку ее вели Иоанн Богослов и пророк Иоанн Предтеча. Тогда шокированный юродивый Андрей, едва нашедший слова, обратился к своему ученику.

Фото: Икона «Покровительница» / Викимедиа

«Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором… Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию: „Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире? Епифаний ответил: „Вижу, святой отче, и ужасаюсь“», — гласит «Житие святых». Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а затем сняла покров с головы и раскинула его над всеми присутствующими. Он стал символом защиты и благословения. С утра поднялась страшная буря, сокрушившая корабли противника. В страхе враг отступил от Константинополя — город остался нетронутым.

Фото: «Вознесение Марии», Гверчино

Православная церковь чествовала этот праздник еще в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского. По его указаниям построили один из древних храмов в честь Покрова Божией Матери — храм Покрова на Нерли. Со временем в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы появились церкви почти в каждом городе, подчеркнул священник. «Во многих городах мы видим храмы. Но они не слишком древние, потому что сам этот праздник появился не так давно», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: Церковь Покрова на Нерли / Википедия

Православные традиции на Покров Пресвятой Богородицы Наши предки связывали этот день со сменой сезонов. К Покрову нужно было завершить сельскохозяйственные работы и начать подготовку к зимнему сезону. «Покров кроет землю то листом, то снегом», — говорили на Руси. В это время принято свататься и жениться: считается, что браки, заключенные в Покров, самые счастливые и крепкие. В отличие от многих христианских праздников в этот день нет поста, поэтому отмечать его можно пышным застольем, включающим рыбные и мясные блюда. Но главное — не предаваться чревоугодию и не злоупотреблять алкоголем.

Фото: «За работой. Подруги», Федот Сычков / Википедия

Православная церковь встречает Покров почти так же торжественно, как двунадесятые праздники. В храмах проходит служба, а верующие собираются на литургию. Они молятся и ставят свечи, прося у Божией Матери благословения.

Православные христиане вспоминают, что Дева Мария охраняет их своими молитвами и помогает уберечь от разных бед, нашествий и войн, разрушительных последствий. Николай Савченко

В Москве прихожане нередко посещают Покровский ставропигиальный монастырь. В этот день там, как правило, проходит патриаршее богослужение.

Фото: РИА «Новости»

Что нужно и нельзя делать на Покров В светлый праздник нельзя ссориться любимыми и близкими, сквернословить и совершать злые поступки. День стоит провести с добрыми мыслями и подать милостыню тем, кто нуждается. Можно сходить в церковь, попросить о поддержке и спасении. Также в этот день поминают усопших, просят их быть рядом и помогать оберегать жилище. Любая изнуряющая работа в Покров не рекомендована, как и уборка. Лучше провести время в молитвах и общении с дорогими людьми. Исключение — приготовление праздничных блюд к столу.

Люди старались не работать. Но сейчас мы, как правило, на работе, поэтому стоит вспомнить о празднике и вести в этот день себя более сосредоточенно и достойно, не позволяя вольности и слабости. Николай Савченко

Предки верили, что радушный прием в Покров Пресвятой Богородицы приносит достаток и благополучие. Поэтому можно пригласить гостей отведать домашние лакомства: на Руси, к примеру, в этот день традиционно пекли пирожки или булочки и угощали всех вокруг.

Фото: РИА «Новости»

Накрывая праздничный стол, всегда вспоминали о домовом. Ему ставили миску с молоком за печку, чтобы задобрить и заручиться его поддержкой перед холодной зимой. Главным блюдом на столе были блины, как на Масленицу. Христиане верили, что перед едой необходимо обойти все углы дома с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, отведать их.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы / РИА «Новости»

Народные приметы на Покров 14 октября На Руси в этот период было принято играть пышные свадьбы, поэтому множество примет связано с семейной жизнью. Та, кто раньше всех в храме в свечу поставит Пресвятой Богородице, быстрее всех замуж выйдет;

Незамужним девушкам принято ходить с платком на голове — покровом, чтобы Богородица помогла обрести суженого;

За кем молодой человек на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет;

Свадьба в Покров день — к крепкому браку.

На праздник делали прогнозы о предстоящем холодном сезоне. По погоде в этот день судили, какой будет зима. Какая погода на Покров — такая и зимой будет;

Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную;

Если к Покрову все деревья сбросили листву, зима будет легкой и снежной. Сохранившаяся крона — к сильным морозам;

Снег выпал на Покров — Дмитриев день снежный будет;

Если снега в этот день нет — до декабря не выпадет.