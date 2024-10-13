Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции праздника
Православные верующие 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы — один из почитаемых праздников в христианской Церкви. По поверьям, этот день проводит черту между осенью и зимой, а еще напоминает о настоящем чуде и явлении Божией Матери людям. Об истории и традициях — в материале 360.ru.
Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2024 году
Верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — дата неизменна, в этом году праздник выпал на субботу. Его полное название — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
События, относящиеся к этому дню, происходили не при жизни Божией Матери. Поэтому Покров не входит в число 12 самых важных православных праздников. Тем не менее Церковь чтит его ежегодно, причем не только в России.
История и суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы
В основу праздника легла история спасения, описанного в Житии Андрея Юродивого и посвященного явлению Божией Матери в Константинополе, рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко. В начале Х века Византийская империя была на грани исторического краха. Столица христианской веры находилась в окружении варваров, а главная защита страны — армия — была в дальнем походе.
Тогда богатый город стал легкой добычей из-за неудачного правления императора Льва VI Философа. По одной из версий, русы, в то время еще язычники, решили отхватить кусочек лакомых земель.
Напуганные жители города просили о помощи Святую Марию, которая не раз спасала их от нашествий и славилась своим милосердием и состраданием. Каждый день они приходили во Влахернский храм, где хранились риза Божией Матери, головной покров и часть ее пояса, читали молитвы.
Однажды во время всенощного бдения храм был заполнен молящимися. Но явление Пресвятой Богородицы смогли увидеть только Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний.
В четыре часа ночи праведник поднял глаза к небу и потерял дар речи — прямо по воздуху шла сама Пресвятая Богородица, а под руку ее вели Иоанн Богослов и пророк Иоанн Предтеча. Тогда шокированный юродивый Андрей, едва нашедший слова, обратился к своему ученику.
«Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором… Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию: „Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире? Епифаний ответил: „Вижу, святой отче, и ужасаюсь“», — гласит «Житие святых».
Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а затем сняла покров с головы и раскинула его над всеми присутствующими. Он стал символом защиты и благословения. С утра поднялась страшная буря, сокрушившая корабли противника. В страхе враг отступил от Константинополя — город остался нетронутым.
Православная церковь чествовала этот праздник еще в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского. По его указаниям построили один из древних храмов в честь Покрова Божией Матери — храм Покрова на Нерли. Со временем в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы появились церкви почти в каждом городе, подчеркнул священник.
«Во многих городах мы видим храмы. Но они не слишком древние, потому что сам этот праздник появился не так давно», — сказал собеседник 360.ru.
Православные традиции на Покров Пресвятой Богородицы
Наши предки связывали этот день со сменой сезонов. К Покрову нужно было завершить сельскохозяйственные работы и начать подготовку к зимнему сезону. «Покров кроет землю то листом, то снегом», — говорили на Руси.
В это время принято свататься и жениться: считается, что браки, заключенные в Покров, самые счастливые и крепкие.
В отличие от многих христианских праздников в этот день нет поста, поэтому отмечать его можно пышным застольем, включающим рыбные и мясные блюда. Но главное — не предаваться чревоугодию и не злоупотреблять алкоголем.
Православная церковь встречает Покров почти так же торжественно, как двунадесятые праздники. В храмах проходит служба, а верующие собираются на литургию. Они молятся и ставят свечи, прося у Божией Матери благословения.
Православные христиане вспоминают, что Дева Мария охраняет их своими молитвами и помогает уберечь от разных бед, нашествий и войн, разрушительных последствий.
Николай Савченко
В Москве прихожане нередко посещают Покровский ставропигиальный монастырь. В этот день там, как правило, проходит патриаршее богослужение.
Что нужно и нельзя делать на Покров
В светлый праздник нельзя ссориться любимыми и близкими, сквернословить и совершать злые поступки. День стоит провести с добрыми мыслями и подать милостыню тем, кто нуждается. Можно сходить в церковь, попросить о поддержке и спасении. Также в этот день поминают усопших, просят их быть рядом и помогать оберегать жилище.
Любая изнуряющая работа в Покров не рекомендована, как и уборка. Лучше провести время в молитвах и общении с дорогими людьми. Исключение — приготовление праздничных блюд к столу.
Люди старались не работать. Но сейчас мы, как правило, на работе, поэтому стоит вспомнить о празднике и вести в этот день себя более сосредоточенно и достойно, не позволяя вольности и слабости.
Николай Савченко
Предки верили, что радушный прием в Покров Пресвятой Богородицы приносит достаток и благополучие. Поэтому можно пригласить гостей отведать домашние лакомства: на Руси, к примеру, в этот день традиционно пекли пирожки или булочки и угощали всех вокруг.
Накрывая праздничный стол, всегда вспоминали о домовом. Ему ставили миску с молоком за печку, чтобы задобрить и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.
Главным блюдом на столе были блины, как на Масленицу. Христиане верили, что перед едой необходимо обойти все углы дома с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, отведать их.
Народные приметы на Покров 14 октября
На Руси в этот период было принято играть пышные свадьбы, поэтому множество примет связано с семейной жизнью.
- Та, кто раньше всех в храме в свечу поставит Пресвятой Богородице, быстрее всех замуж выйдет;
- Незамужним девушкам принято ходить с платком на голове — покровом, чтобы Богородица помогла обрести суженого;
- За кем молодой человек на Покров ухаживает, к той скоро свататься придет;
- Свадьба в Покров день — к крепкому браку.
На праздник делали прогнозы о предстоящем холодном сезоне. По погоде в этот день судили, какой будет зима.
- Какая погода на Покров — такая и зимой будет;
- Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную;
- Если к Покрову все деревья сбросили листву, зима будет легкой и снежной. Сохранившаяся крона — к сильным морозам;
- Снег выпал на Покров — Дмитриев день снежный будет;
- Если снега в этот день нет — до декабря не выпадет.