Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции праздника

Православные верующие 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы

Фото: Википедия

Покров Пресвятой Богородицы — один из почитаемых праздников в христианской Церкви. По поверьям, этот день проводит черту между осенью и зимой, а еще напоминает о настоящем чуде и явлении Божией Матери людям. Об истории и традициях — в материале 360.ru.

Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2024 году

Верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — дата неизменна, в этом году праздник выпал на субботу. Его полное название — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

События, относящиеся к этому дню, происходили не при жизни Божией Матери. Поэтому Покров не входит в число 12 самых важных православных праздников. Тем не менее Церковь чтит его ежегодно, причем не только в России.

История и суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В основу праздника легла история спасения, описанного в Житии Андрея Юродивого и посвященного явлению Божией Матери в Константинополе, рассказал 360.ru священник Русской православной церкви Николай Савченко. В начале Х века Византийская империя была на грани исторического краха. Столица христианской веры находилась в окружении варваров, а главная защита страны — армия — была в дальнем походе.

Тогда богатый город стал легкой добычей из-за неудачного правления императора Льва VI Философа. По одной из версий, русы, в то время еще язычники, решили отхватить кусочек лакомых земель.

Напуганные жители города просили о помощи Святую Марию, которая не раз спасала их от нашествий и славилась своим милосердием и состраданием. Каждый день они приходили во Влахернский храм, где хранились риза Божией Матери, головной покров и часть ее пояса, читали молитвы.

«Дева Мария в молитве», Альбрехт Дюрер
Фото: «Дева Мария в молитве», Альбрехт Дюрер/Википедия

Однажды во время всенощного бдения храм был заполнен молящимися. Но явление Пресвятой Богородицы смогли увидеть только Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний.

В четыре часа ночи праведник поднял глаза к небу и потерял дар речи — прямо по воздуху шла сама Пресвятая Богородица, а под руку ее вели Иоанн Богослов и пророк Иоанн Предтеча. Тогда шокированный юродивый Андрей, едва нашедший слова, обратился к своему ученику.

Икона «Покровительница»
Фото: Икона «Покровительница»/Викимедиа

«Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором… Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию: „Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире? Епифаний ответил: „Вижу, святой отче, и ужасаюсь“», — гласит «Житие святых».

Преклонив колена, Божия Матерь со слезами молилась за христиан, а затем сняла покров с головы и раскинула его над всеми присутствующими. Он стал символом защиты и благословения. С утра поднялась страшная буря, сокрушившая корабли противника. В страхе враг отступил от Константинополя — город остался нетронутым.

«Вознесение Марии», Гверчино
Фото: «Вознесение Марии», Гверчино

Православная церковь чествовала этот праздник еще в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского. По его указаниям построили один из древних храмов в честь Покрова Божией Матери — храм Покрова на Нерли. Со временем в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы появились церкви почти в каждом городе, подчеркнул священник.

«Во многих городах мы видим храмы. Но они не слишком древние, потому что сам этот праздник появился не так давно», — сказал собеседник 360.ru.

Церковь Покрова на Нерли
Фото: Церковь Покрова на Нерли/Википедия

Православные традиции на Покров Пресвятой Богородицы

Наши предки связывали этот день со сменой сезонов. К Покрову нужно было завершить сельскохозяйственные работы и начать подготовку к зимнему сезону. «Покров кроет землю то листом, то снегом», — говорили на Руси.

В это время принято свататься и жениться: считается, что браки, заключенные в Покров, самые счастливые и крепкие.

В отличие от многих христианских праздников в этот день нет поста, поэтому отмечать его можно пышным застольем, включающим рыбные и мясные блюда. Но главное — не предаваться чревоугодию и не злоупотреблять алкоголем.

«За работой. Подруги», Федот Сычков
Фото: «За работой. Подруги», Федот Сычков/Википедия

Православная церковь встречает Покров почти так же торжественно, как двунадесятые праздники. В храмах проходит служба, а верующие собираются на литургию. Они молятся и ставят свечи, прося у Божией Матери благословения.

Православные христиане вспоминают, что Дева Мария охраняет их своими молитвами и помогает уберечь от разных бед, нашествий и войн, разрушительных последствий.

Николай Савченко

В Москве прихожане нередко посещают Покровский ставропигиальный монастырь. В этот день там, как правило, проходит патриаршее богослужение.

Фото: РИА «Новости»

Что нужно и нельзя делать на Покров

В светлый праздник нельзя ссориться любимыми и близкими, сквернословить и совершать злые поступки. День стоит провести с добрыми мыслями и подать милостыню тем, кто нуждается. Можно сходить в церковь, попросить о поддержке и спасении. Также в этот день поминают усопших, просят их быть рядом и помогать оберегать жилище.

Любая изнуряющая работа в Покров не рекомендована, как и уборка. Лучше провести время в молитвах и общении с дорогими людьми. Исключение — приготовление праздничных блюд к столу.

Люди старались не работать. Но сейчас мы, как правило, на работе, поэтому стоит вспомнить о празднике и вести в этот день себя более сосредоточенно и достойно, не позволяя вольности и слабости.

Николай Савченко

Предки верили, что радушный прием в Покров Пресвятой Богородицы приносит достаток и благополучие. Поэтому можно пригласить гостей отведать домашние лакомства: на Руси, к примеру, в этот день традиционно пекли пирожки или булочки и угощали всех вокруг.

Фото: РИА «Новости»

Накрывая праздничный стол, всегда вспоминали о домовом. Ему ставили миску с молоком за печку, чтобы задобрить и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.

Главным блюдом на столе были блины, как на Масленицу. Христиане верили, что перед едой необходимо обойти все углы дома с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой Богородице, отведать их.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы/РИА «Новости»

Народные приметы на Покров 14 октября

На Руси в этот период было принято играть пышные свадьбы, поэтому множество примет связано с семейной жизнью.

На праздник делали прогнозы о предстоящем холодном сезоне. По погоде в этот день судили, какой будет зима.

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