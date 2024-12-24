Сегодня 12:20 Кабы не было зимы. Что подарить ребенку на Новый год 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Перед Новым годом дети обычно начинают вести себя особенно хорошо, чтобы Дед Мороз не обделил их и принес самые лучшие подарки. Юные фантазеры загадывают желания и пишут письма новогоднему волшебнику, а родители в это время ломают голову, что бы такого подарить любимому чаду. 360.ru пришел на помощь и подготовил список самых интересных идей.

Как выбрать идеальный подарок для ребенка Дети ждут Новый год с особенным трепетом. Ведь это время магии, праздничной суеты, подарков и самых вкусных кулинарных шедевров от родителей. Помните легендарное «Не трогай, это на Новый год»? Чтобы сделать сюрприз для ребенка по-настоящему сказочным, важно соблюдать несколько условий. — Выбирая подарок, учитывайте истинные желания ребенка. Если вам понравилась машинка на радиоуправлении, а ваше чадо тем временем мечтает о новой кукле Monster High, то свои предпочтения придется задвинуть на задний план. — Ищите варианты по возрасту. Не стоит дарить подарки на вырост: дети не поймут, что делать с таким презентом. Например, если ребенку всего два года, то он вряд ли сообразит, зачем Дед Мороз принес ему пазлы на 1000 деталей.

Фото: Freepik

— Опирайтесь на хобби и увлечения. Если ваше чадо чем-то давно интересуется или с упоением слушает песни тех самых корейских певцов BTS, то вам очень повезло. Ведь решить проблему с подарком будет проще простого: купите то, что будет связано с любимым занятием ребенка. — Учитывайте характер. Например, терпеливые и усидчивые дети могут по достоинству оценить конструкторы и пазлы, а вот непоседы скажут спасибо за футбольный мяч, роликовые коньки или самокат. — Помните, что качество подарка превыше всего. Обязательно изучите, из чего он сделан. Качественная игрушка не должна содержать фталаты, фенол и формальдегид. Кроме того, ребенок расстроится, если презент быстро сломается или будет неприятно пахнуть.

Фото: Freepik

Подарки для самых маленьких на Новый год Если вы выбираете подарок младенцу, то можно купить полезную вещь, которая пригодится в быту или облегчит жизнь маме. Например, отлично подойдут стульчик для кормления, красивая одежда, электронные качели или развивающий коврик и игровой центр. Для детей чуть постарше — от года до трех лет — стоит отдавать предпочтение развивающим подаркам. В этом возрасте они особенно любопытные и познают мир с помощью прикосновений. Лучше всего для развития способностей и умений подойдут конструкторы из крупных деталей, пирамидки, сортеры, доски Сегена.

Фото: Freepik

Подарки для самых любопытных и умных на Новый год Книги Книги долговечны и практичны. Кроме того, им не нужен особый уход. Они могут формировать настроение, учить мыслить и побуждать к действиям. Будущим профессорам можно подарить энциклопедии с яркими иллюстрациями или коллекционные собрания любимого автора.

Образовательные курсы Если вы точно знаете, что ваш ребенок увлекается какой-то наукой или определился с будущей профессией, то подарите ему знания. Можно приобрести подарочный сертификат как на полноценные курсы, так и на разовый мастер-класс, чтобы ребенок смог оценить, интересно ему или нет.

Фото: Freepik

Интеллектуальные настольные игры, головоломки Сейчас индустрия настольных игр предлагает варианты на любой вкус и кошелек. Любителям подумать подойдут шахматы, нарды и игра «Эрудит». А кто хочет попробовать прокачать логику, по достоинству оценят «Шакала», «Клуэдо», «Риск». Тем, кто хочет потренировать воображение, можно подарить «Имаджинариум».

Фото: Freepik

Наборы для проведения опытов и детский микроскоп Невозможно представить мир без химии, биологии и физики, тем более что у некоторых детей есть прирожденные таланты к точным наукам. Получить знания можно не только корпя над учебниками, но и в формате увлекательной игры. Для будущих ученых отличным подарком будет микроскоп или телескоп.

Подарки для самых творческих на Новый год Картина по номерам Для начинающих художников, которые только делают первые шаги в искусстве, отлично подойдут картины по номерам. Они покажут, как работают цветовые переходы, и научат часами кропотливо трудиться над деталями объекта творчества.

Мольберты, краски, кисти Двусторонний мольберт прекрасно подойдет для рисования. Он обеспечит ребенку специальное место для творчества и точно станет его самой любимой игрушкой. В дополнение к нему можно подобрать краски, палитру и кисти.

Фото: Freepik

Творческий набор Некоторые дети увлекаются рукоделием. В продаже сейчас много готовых вариантов, чтобы порадовать ребенка: от многофункциональных наборов для шитья до подарочных комплектов с бисером. Если ваш ребенок профессионально занимается шитьем, то можно подарить швейную машинку или мастер-класс у специалиста.

Фото: Freepik

Подарки для самых увлеченных техникой и играми на Новый год Playstation или Xbox О консолях для игр мечтают многие мальчишки и девчонки. Ведь на них представлены тысячи увлекательных сюжетов в разных жанрах. Конечно, многие родители против видеоигр, но если не засиживаться в виртуальном мире, то в нем нет ничего страшного ни для психики, ни для здоровья.

Фото: Freepik

Игровые ноутбуки и компьютеры Чтобы получать удовольствие от игр, необходим специальный компьютер или ноутбук. Если вы знаете, что это не приведет к зависимости, то можно рассмотреть такой подарок. Кроме того, если у вашего ребенка уже есть гаджет, то можно подарить геймеру детали для апгрейда. Хорошими вариантами будут процессор, видеокарта или SSD.

Игрушки на пульте управления Радиоуправляемые игрушки полюбились многим поколениям детей. Игрушка на пульте управления со светящимися фарами и неповторимым и ярким дизайном точно произведет впечатление. Кроме того, это может значительно сблизить пап с детьми в общих играх.

Фото: Freepik

Подарки для коллекционеров на Новый год Конструкторы Lego Компания Lego предлагает выбрать из огромного разнообразия наборов на разную тематику: полиция, эльфы, пираты, железная дорога и многое другое. Если вы точно знаете, что ребенок собирает какую-то определенную серию, то это прекрасный подарок, чтобы дополнить коллекцию.

Тематические наборы В этом случае у родителя есть где разгуляться: от «Гарри Поттера» до «Игры престолов». Некоторые дети — особенно постарше — собирают постеры, плакаты, тетрадки, наклейки, посвященные любимым фильмам, музыкальным группам или сериалам. Присмотритесь, что чаще всего смотрит и слушает ребенок. Кстати, это могут быть популярные франшизы или аниме.

Коллекционные куклы и фигурки POP Многие девочки собирают кукол из определенной серии: Barbie, Monster High, LOL или Bratz. Посмотрите, какие куклы уже сидят на полках юной мечтательницы и дополните коллекцию. Однако кукольные фигурки любят не только девочки, но и мальчики. Ведь сейчас продают интересные тематические игрушки Funko POP.

Виниловые пластинки Специально для меломанов и любителей атмосферной музыки виниловый проигрыватель и пластинки на него — отличная идея для подарка. Учитывая музыкальный вкус вашего ребенка, можно подобрать коллекционные носители известных групп и певцов.

Игрушки-моделисты Многие мальчишки обожают собирать своими руками модели машин, кораблей, самолетов или военной техники. Это очень кропотливая и увлекательная работа, которая требует много внимания и концентрации. Но в результате получаются интересные уменьшенные макеты реальных объектов моделирования.

Фото: Freepik

Подарки для совсем уже больших на Новый год Новый телефон или планшет Самое очевидное и простое решение, которое приведет ребенка в восторг. Для детей гаджеты уже давно не средство для связи, а возможность показать себя. Так что, если ваш подросток давно намекал, что хочет обновить смартфон, то Новый год — прекрасный повод для этого.

Умные часы или фитнес-браслет Если вы не готовы покупать такой дорогостоящий подарок, как телефон, то можно рассмотреть вариант умных часов или фитнес-браслета. Кстати, такой гаджет подойдет тем, кто постоянно теряет телефон или не отвечает на звонки родителей. Ведь на запястье всегда будет помощник, который и о звонке мамы оповестит, и подаст сигнал на мобильный, который завалялся где-то в кровати.

Фото: Freepik

Осуществите мечту ребенка Может быть, ваш подросток давно мечтал о кошке или собаке или ненароком проговаривался, что хотел бы научиться играть на гитаре. Помогите вашему совсем взрослому ребенку стать на шаг ближе к достижению чего-то заветного. Вспомните, о чем ваше чадо рассказывало вам. Вдруг он хотел прокатиться на лошади или отправиться в путешествие?

Фото: Freepik

Подарочные сертификаты Можно приобрести сертификат на прохождение квеста вместе с друзьями или пригласительные билеты в аквапарк на несколько человек. Если вы знаете, что ваш ребенок особенно любит какой-то бренд, но боитесь не угадать со вкусом, то можно купить подарочную карту в магазин. Кстати, девочки особенно оценят подарочные сертификаты в магазины с косметикой.

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