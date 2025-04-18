Сегодня 00:45 Мамин маньяк. Как (не) ловили Спесивцева и почему он избежал наказания 0 0 0 Фото: Александр Спесивцев на допросе. Оперативная съемка / оперативная съемка Криминал

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Суд в Кузбассе обязал Александра Спесивцева выплатить миллион рублей дочери одной из его жертв. Оперативники уверены: на счету новокузнецкого маньяка — более 80 жертв, но доказать удалось лишь 20 эпизодов. Как он стал каннибалом-убийцей и где находится сейчас — в материале 360.ru.

Осторожно, некоторые подробности могут шокировать.

Больное детство Второй ребенок в семье Спесивцевых — Александр — появился на свет в Новокузнецке в марте 1970 года. Семья была не слишком благополучной: пока мать работала завхозом в школе, отец пил и напропалую изменял жене, дома нередко пускал в ход кулаки. В конце концов он ушел, правда, без официального оформления развода. Мальчик с рождения был слабым, с дефицитом веса, часто болел. Он до девяти лет страдал энурезом, часто беспокоили головные боли и головокружения, бывало носом шла кровь. Плюс — слабое зрение. Мать старалась максимально окружить младшего сына заботой, так что он до 12 лет спал с ней в одной постели. При этом маленький щуплый троечник поджигал кнопки в лифтах, таскал газеты из чужих почтовых ящиков, портил дверные замки соседям и постоянно включал им «на радость» оглушительной громкости музыку. Но все жалобы на мальчика мать встречала в штыки.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

Когда Спесивцеву уволили из школы за воровство, она по блату — зря, что ли, старшая дочь работала в суде секретарем? — устроилась помощницей адвоката. Любящая мамаша брала на дом уголовные дела, вместе с сыном они подолгу и с удовольствием изучали фотографии изувеченных тел.

Пациент психиатров Учителя облегченно вздохнули, когда в 1985-м Александр Спесивцев ушел из школы: он уже прославился не только как хулиган, но и как вор. Проваландавшись несколько лет без дела, молодой человек снова потянул руки к чужому добру. Его дважды ловили и в 1988-м заключили в СИЗО. Спесивцева собирались было осудить, но тот во время заседания неожиданно начал с криком яростно биться головой об решетки. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым и поставила диагноз «шизофрения», а суд отправил на принудительное лечение в Новокузнецкую психиатрическую больницу № 12. Новый пациент запомнился персоналу лечебницы. Он постоянно поколачивал больных, что были слабее его, лгал, изворачивался, выбрасывал назначенные лекарства и на голубом глазу жаловался матери, что его бьют. Через четыре месяца Спесивцев сбежал домой, а родительница уверяла работников больницы и милиции, что не знает, где сын.

Фото: Новокузнецк, 1997 год. Дмитрий Коробейников / РИА «Новости»

Первая жертва Спесивцева Особенно резво пропавшего шизофреника искать не стали, так что он опять разгуливал по улицам Новокузнецка. Однажды Спесивцев познакомился с 17-летней девушкой. Молодой человек начал с романтичных прогулок и чтения стихов, но скоро стал бить свою даму — да так, что однажды она попала в больницу с травмой головы. На абьюзера завели уголовное дело за побои. Что удивительно — в СИЗО не отправили, в больницу тоже не вернули. Скоро родственники девушки сообщили о ее пропаже. Когда милиционеры нагрянули в квартиру Спесивцева, то нашли его мирно спящим рядом с бездыханным телом подруги.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

По версии следствия, девушка решилась разорвать отношения со Спесивцевым. Однако он смог заманить ее к себе в квартиру, запер там и месяц жестоко истязал, пока жертва не умерла от сепсиса. Все это время в соседней комнате жила мать садиста — едва ли она не могла слышать крики израненной девушки. Сам Спесивцев заявил, что девушка пришла к нему накануне смерти уже избитой. Он с родительницей пытались оказать помощь, но она все-таки умерла — как раз в то время, когда Спесивцев уснул.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

Шизофрения излечима? Спесивцева снова признали шизофреником и по решению суда отправили в Орловскую специализированную психиатрическую клинику-стационар. Там он упросил одного из знакомцев по палате вшить ему в пенис дробинку. Дескать, она улучшит потенцию. Все обернулось воспалением, Но убирать инородный предмет мужчина не желал. В апреле 1994 года психиатры заявили, что у пациента началась ремиссия, и отправили его на судебно-психиатрическую экспертизу. Там врачи внезапно пришли к выводу, что ранее дважды диагностированная шизофрения либо рассосалась, либо ее и не было вовсе. От иных расстройств, если таковые и были, пациент тоже полностью оправился. В конце 1994 года Спесивцева признали вменяемым и отправили… нет, не в СИЗО. На свободу. Еще и не стали делать запись о выписке и не известили милицию. То есть формально шизофреник-садист с дробью в полевом органе все еще пребывал в лечебнице, а в реальности он снова зажил дома с любящей мамой.

Интересно Шизофрения — психическое расстройство. Отличается характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Причинами развития шизофрении называют наследственность, неблагоприятную среду и социальные условия жизни. Это заболевание неизлечимо, возможно только купировать обострения. Шизофрения — психическое расстройство. Отличается характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Причинами развития шизофрении называют наследственность, неблагоприятную среду и социальные условия жизни. Это заболевание неизлечимо, возможно только купировать обострения.

Нехорошая квартира Февраль 1996-го Спесивцев начал со знакомства: на застолье у соседа обратил внимание на одну из его гостей, 20-летнюю девушку. На следующий день пригласил даму к себе, отвел в комнату и попытался заняться сексом. Вот только удовлетворить партнершу он не смог, и та на свою беду грубо это прокомментировала. Спесивцев разозлился, сбегал в кухню за ножом, ударил им девушку в грудь и живот. Убил. Позже оправдывался, что хотел лишь напугать, но случайно «переусердствовал». Когда вечером мать вернулась домой, убийца попросил ее убрать труп и спокойно лег спать. Любящая мать расчленила тело, затем по частям вынесла останки из квартиры и закопала на пустыре неподалеку. Когда сынок проснулся, жертвы уже не было. В будущем так происходило еще много раз. К августу Спесивцев убил 15 человек: 11 детей и четверых взрослых. Однажды садист заманил к себе сразу семерых подростков. Почему они пошли с незнакомым мужчиной? Все просто: тот хорошо разбирался в современной музыке и предложил послушать новые альбомы. Крики жертв маньяк тоже заглушал громкой музыкой. Одна из соседок несколько раз звонила в милицию с жалобами. Кстати, пенсионерка упоминала и трупный запах, который разносился из нехорошей квартиры, и настоятельно просила проверить Спесивцевых. Вот только никто этого так и не сделал.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

Маньяк по соседству Нельзя сказать, что детей никто не искал. Но розыски проводили откровенно вяло: милиции того времени хватало ежедневных убийств, перестрелок и прочих бесчинств. Да и пропавшая детвора была, как правило, из бедных или маргинальных семей, так что все списывали на побег из дома в поисках лучшей жизни. Сотрудники правоохранительных органов встрепенулись лишь после того, как летом 1996-го случайно наткнулись на одно из захоронений. На пустыре обнаружили примерно 70 фрагментов тел детей от трех до 14 лет. Стало очевидно: в городе орудует маньяк. Как раз в это время по Тольятти и его окрестностям прошла волна изнасилований и убийств детей. По фотороботу преступника опознали как Олега Рылькова, его объявили в розыск, а снимок отправили оперативникам в Новокузнецк. Там фото опубликовали в газетах и показали по телевидению — вдруг душегуб приезжал в Кузбасс.

Фото: Серийный убийца Олег Рыльков / Википедия

Впечатлительным не читать Поиски заставили новокузнецкого маньяка затаиться. Хотя ему ничего не грозило: при проверке по базам данных следователи уверились, что Спесивцев все еще на принудительном лечении. Однако он не рисковал лично выходить на «охоту», так что попросил мать привести ему девушку. К тому времени старшая Спесивцева, уже 60-летняя, работала сторожем детского сада. В конце сентября она заметила рядом с магазином трех девочек. Они лечились в больнице неподалеку и днем вышли прогуляться, а заодно купить батарейки для аудиоплеера. Никто из медперсонала детей не остановил.

Мы втроем вышли из больницы и гуляли во дворе, по улице недалеко от больницы. Когда проходили мимо магазина, расположенного у автостоянки, где много киосков, к нам подошла бабушка. На вид она очень старая, седая, маленькая и худенькая, узнать ее я смогу. Она обратилась к нам за помощью, сказала, что закрыла дверь в свою квартиру и не может открыть, попросила, чтобы мы ей помогли открыть дверь. Мы согласились, она привела нас к девятиэтажке, мы поднялись на девятый этаж, и эта бабушка постучала в дверь. Дверь открыл мужчина с собакой — черным большим водолазом. Показания выжившей жертвы Спесивцева

Пожилая женщина попросила девчат о помощи: дескать, дверной замок заедает, а у нее не хватает сил, чтобы его открыть. Вот только по приходу на место двери открылись сами — Спесивцев затащил детей в свою комнату и запер дверь. Ту, которая попыталась ударить его бутылкой и прорваться к выходу, тут же на месте зарезал. Маньяк заставил девочек расчленить тело подруги. Фрагменты Спесивцев тут же скармливал своей собаке — огромному ньюфаундленду. Заставлял есть и пленниц, и не гнушался сам, хотя впоследствии отрицал это.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

Чтобы девочки не думали сопротивляться, садист постоянно их избивал. Когда разбил одной голову, то несколько раз зашивал рану простой иголкой с ниткой. Через две с половиной недели он убил вторую жертву. Третьей пришлось расчленять тело. При этом маньяк пытал ее током, морил голодом, а потом вовсе воткнул нож в живот. Все это время старшая Спесивцева слышала крики, видела девочек, их останки. В курсе была и ее старшая дочь, которая навещала мать и брата, привозила им продукты и деньги. «Вообще по их разговорам я поняла, что Андрей бабке заложил какие-то деньги за то, что она нас ему привела. К бабке он всегда обращался только „э“, никак не называл. Женщину называл Надежда Николаевна или просто Николаевна», — рассказывала впоследствии выжившая жертва.

Фото: Мать и сына Спесивцевы на очной ставке / оперативная съемка

Как поймали Спесивцева Спесивцева арестовали исключительно благодаря местному ЖКХ. Как раз проходила плановая проверка перед отопительным сезоном, но маньяк никого не пускал в квартиру, заявляя, что заперт из-за психического расстройства. Очередной раз выслушав это, бригада сантехников пообещала вызвать участкового и вскрыть дверь. Это случилось 24 октября. Когда выломали двери, Спесивцев убежал через балкон по пожарной лестнице. В комнате нашли едва живую последнюю пленницу садиста.

Фото: ТВ МВД. Оперативная съемка

Участковый спешно вызвал скорую и опергруппу. Девочку спасти не смогли, но перед смертью она успела дать подробные показания против своего мучителя и его подельниц. Во время обыска в квартире нашли фрагменты тел, 40 ювелирных украшений и 82 комплекта окровавленной одежды, а также фотографии неизвестных детей. Через два дня Спесивцева арестовали у подъезда его дома.

Фото: West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Где сейчас Спесивцевы Вину Спесивцева сначала доказали лишь по пяти убийствам, включая первую и последние жертвы. Однако в 2024 году Кемеровский областной суд установил, что маньяк лишил жизни еще 15 человек. Кроме того, удалось найти мужчину, который, будучи 12-летним мальчишкой, чудом смог убежать из логова садиста. Следователи уверены, что Спесивцев убил не меньше людей, чем ангарский маньяк. Но расплаты все равно не будет: садиста снова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение — на этот раз в Волгоградскую психиатрическую больницу специального типа с интенсивным наблюдением.

Интересно История Спесивцева получила такой резонанс, что губернатор Кемеровской области два раза в год официально направляет запросы о состоянии Спесивцева в психиатрическую больницу, а потом публикует отчет. Согласно данным 2024 года, маньяк продолжает находиться на принудительном лечении. История Спесивцева получила такой резонанс, что губернатор Кемеровской области два раза в год официально направляет запросы о состоянии Спесивцева в психиатрическую больницу, а потом публикует отчет. Согласно данным 2024 года, маньяк продолжает находиться на принудительном лечении.

Мать убийцы, хоть и признала, что хоронила останки и привела жертв к сыну, виновной считать себя отказалась. Защитник вовсе просил вынести ей оправдательный приговор. Но суд счел доказанным ее соучастие в трех убийствах и приговорил женщину к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вину сестры Спесивцева доказать не удалось. После суда она переехала в пригородный поселок, а когда мать в 2008 году вышла на свободу, забрала ее к себе. Трехкомнатная «кровавая» квартира в Новокузнецке стоит запертой и собирает задолженности за коммунальные услуги: в прошлом году набежало 100 тысяч рублей. Нет никаких данных о том, врачи Новокузнецкой психиатрической больницы № 12 и Орловской специализированной психиатрической клиники понесли наказание. Ведь, по сути, они дважды отпускали маньяка на свободу и никому об этом не сообщали. То же касается милиционеров, игнорировавших сигналы соседей Спесивцева.