Грядет день, меняющий все. Что принесет миру первое солнечное затмение 2026 года

Первое в этом году солнечное затмение произойдет 17 февраля. Его уникальность в том, что оно будет иметь кольцеобразный тип — люди увидят «огненное кольцо» вокруг Солнца. Если ученые оценили затмение с научной точки зрения, то астрологи заговорили о точке невозврата для мира и сложностях для некоторых знаков зодиака.

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров отметил, что кольцеобразные затмения происходят примерно 14 раз за 100 лет. Наблюдать за огненным кольцом можно, если только Луна находится в этот момент на максимальном удалении от Земли.

Луна пройдет прямо перед Солнцем 17 февраля, коснувшись края солнечного диска примерно в 12:56 по московскому времени на другом конце планеты. Затмение продлится до 17:27, максимальная фаза наступит в 15:13 и продлится всего две минуты 19 секунд. За это время солнечный диск превратится в огненное кольцо , зависшее над Антарктидой.

В этом году это явление окажется поистине уникальным из-за тройного наложения космических событий — солнечного затмения, новолуния в Водолее и наступления китайского Нового года Огненной Лошади. Это принесет миру кардинальные перемены, так как Водолей и Огненная Лошадь связаны с революциями и обновлениями систем, отметил Life.ru.

Влияние на ход истории

Ученые, астрологи и даже конспирологи могут долго спорить о влиянии затмений на людей, но каждое из них так или иначе отразилось на происходящих событиях.

Предыдущее кольцеобразное затмение Солнца произошло 7 февраля 2008 года, а в будущем оно повторится 22 февраля 2044 года, то есть происходит каждые 18 лет. Такая закономерность называется «сарос». Сейчас затмение произойдет в рамках цикла Сарос 121, причем это финальная точка процессов, взявших начало еще в апреле 944 года до нашей эры.

Затмения этого цикла происходили в значимые годы для мировой истории. Например, при биржевом крахе в 1929 году, ставшим началом Великой Депрессии в США, в 1935 году — при пересмотре Версальского договора и приближении ко Второй мировой войне, в декабре 2019 года — при первых тенденциях к началу пандемии коронавируса. В 2026 году затмение тоже может принести внезапные изменения.

На кого особенно повлияет 17 февраля

Люди, родившиеся под знаками Льва, Водолея, Скорпиона или Тельца, примут основной удар на себя. Затмение сулит им неожиданные перемены в личной жизни и карьере, слом устоявшихся моделей.