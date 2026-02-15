Огненное кольцо появится в небе 17 февраля

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 17 февраля, с 12:57 до 17:27 по московскому времени. Об этом сообщили в Московском планетарии .

Максимальная фаза наступит в 15:13 и продлится две минуты 19 секунд. Всего затмение продлится около четырех с половиной часов.

Луна закроет около 96% диаметра солнечного диска, оставив видимым яркий ободок — так называемое огненное кольцо. Это происходит из-за того, что спутник находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце.

Увидеть явление смогут жители приполярных и средних широт Южного полушария: юга и юго-запада Африки, крайней оконечности Южной Америки, юга Атлантического и Индийского океанов, а также части Антарктиды. В России затмение видно не будет.

Следующее солнечное затмение 2026 года произойдет 12 августа. Оно станет полным, и его можно будет наблюдать на северо-восточном берегу Таймыра. Длительность полной фазы там составит около полутора минут.