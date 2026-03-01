Сегодня 04:17 «Год катастроф». Новый шокирующий прогноз Сидика Афгана на 2026-й 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Интересное

Владимир Зеленский

Наводнения

Катастрофы

Землетрясения

Россия

Беспорядки

Кризис

Украина

Астрология

Футуролог-математик Сидик Афган приехал из Стамбула в Москву для участия в шоу «Прямой эфир». Известный предсказатель и его ученица Ирина Богуславская рассказали, чего ждать России и миру в 2026 году. Судя по всему, год ожидается непростой.

Человечество в опасности?

Выпуск с участием Афгана показали на «России 1» 27 февраля. Он долго сбивал публику с толку: расписывал никому не понятные формулы, показывал будущее на картонных моделях и картах и говорил на ломаном русском. Озадаченному ведущему только и оставалось, что задавать новые и новые вопросы. Но в конце концов картина начала вырисовываться.

Фото: Скриншот видео «Прямой эфир»

«В этом году будут землетрясения, наводнения, цунами. Летом будет очень опасно», — заявил Афган. Ранее он точно предсказал мощное землетрясение в Стамбуле. Математик добавил туманное: «Лето будет плохим для плохих людей и приятным для хороших». При этом было не очень понятно, как хорошие люди смогут избежать катаклизмов.

Беспорядки будут на каждом континенте. В этом году на нашей Земле будет хуже, чем в 2025-м: политическая напряженность, экология. Новый цикл, смертельный год для врагов человечества. Сидик Афган

Дальше — страшнее: по мнению футуролога, человечество в опасности, так как к 2030 году людей может поработить ИИ. Чтобы этого избежать, уже сейчас нужно остановить распространение искусственного интеллекта или направить его развитие на важные проекты. Но пока России опасность не грозит. Прогноз продолжила ученица Афгана Ирина Богуславская. По ее мнению, в июне 2026-го возможны землетрясения на Камчатке, Сахалине и Байкале.

Это будет год катастроф. Сильное землетрясение будет в Исламабаде, заденет Кабул и Дели. Часть неприятных событий будут в июне, октябрь заденет много стран. Большие проблемы с пресной водой на Кипре, у России с этим все будет отлично. Землетрясение в Сочи — скорее всего, июнь, но не вижу здесь много жертв. Пожары никто не отменял, особенно в России. Ирина Богуславская Нумеролог

Афган и его ученица назвали 13 марта тяжелой датой для Украины. По их словам, после нее может «исчезнуть» президент Владимир Зеленский и о нем забудут. А конфликт завершится тем, что «часть Украины останется, но Россия заберет свое».

Какие предсказания Афгана уже сбылись

Афган называет свой метод предсказаний математической философией. Он делает прогнозы, опираясь на числа и графики. Некоторые предсказания отчасти или полностью сбылись: теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, развал СССР, мировой финансовый кризис. Он предрекал, что в 2026 году Советский Союз возродится в новой, политико-экономической форме, и в России начнет формироваться новая система образования.

Фото: Скриншот видео «Прямой эфир»

Предсказывал Афган и судьбы отдельных людей, в том числе собственную. В «Прямом эфире» футуролог, которому скоро исполнится 68 лет, гордо рассказал, что знает, когда умрет. В ответ на вопрос ведущего о том, не страшно ли знать такое, усмехнулся: «Когда знаешь, когда заканчивает [работать] магазин, ты спешишь. Когда знаешь [дату смерти], то быстрее свое дело делаешь».