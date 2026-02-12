Сегодня 04:21 Конец света наступит раньше, чем закончится СВО. Прогноз футуролога-математика на 2026 год 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Интересное

США

Катастрофы

СССР

Европа

Войны

Дональд Трамп

Россия

Украина

Попытки предсказать будущее мира были всегда, но, как правило, пророки никогда не вызывали у людей особого доверия из-за бездоказательности. Математик Сидик Афган выделяется на фоне прочих «Нострадамусов» тем, что изобрел свой метод предсказаний, часть из которых уже сбылась. Что это за метод и что ждет человечество в 2026 году — в материале 360.ru.

Кто такой Сидик Афган

Биография 67-летнего Мохаммеда Сидика Афгана известна в основном с его же слов. Он родился в Кабуле в обеспеченной семье в 1958 году. Афган утверждает, что появился на свет мертвым и вдруг ожил, когда семья уже готовилась к похоронам. Будущий пророк рос настолько сообразительным, что вместо первого пошел сразу в четвертый класс. В школьные годы постоянно читал и решал математические задачи. После окончания школы преподавал математику, отслужил в армии и поступил в Кабульский политехнический университет. Позже продолжил образование в Липецке и Ленинграде, глубоко изучал статистику и теорию вероятности. По утверждениям Афгана, у него есть диплом магистра математики и ученая степень доктора наук. Математик уверяет, что способен решить задачу любой сложности. В научной среде, опять же по собственным словам, он получил признание уже в 1970-х годах. Среди его побед — выведение формулы для обратного бинома Ньютона и выдвижение на Всемирный конкурс математиков.

Фото: РИА «Новости»

В сферу интересов Афгана входят не только точные науки — он увлекался нумерологией, изучал историю народов СССР. В какой-то момент из всего этого родился метод предсказаний, который создатель называет математической философией. Точных формул широкой публике математик, разумеется, не раскрывает, но и большого секрета из своей методики не делает — даже открыл свой авторский курс и организовал Всемирный философский математический научный центр. Известно, что теория заключается в 40-летних циклах: якобы каждые 40 лет происходит глобальный перелом миропорядка. Помимо этого, Афган считает, что даты рождения людей подчиняются некоему графику, и зная лишь, когда человек родился, можно точно предсказать его будущее без всякой магии. «Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека, ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения — и я расскажу о нем все», — заявил Афган журналистам в 1980-х. Непонятно, правда, почему тысячи людей, родившихся в один день и даже час, проживают совершенно разную жизнь.

Какие предсказания Афгана сбылись

Как и многие предсказатели, Афган наслушался обвинений в шарлатанстве. Но если блестящую биографию и уникальный метод предсказаний можно высосать из пальца, то с некоторыми фактами не поспоришь: прогнозы математика частично сбываются. Еще в конце 1970-х он предсказал распад СССР. Правда, по версии Афгана, в результате должно было образоваться 44 независимых государства вместо 15. За этот прогноз математика выслали из Советского союза, и он вернулся на родину, где продолжил работать над своим методом. В Россию Афган вновь переехал через 15 лет.

Фото: РИА «Новости»

Зловещие совпадения продолжились. Футоролог за два года предвидел теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, предсказал начало мирового финансового кризиса, обострение конфликта на востоке Украины. Сбывается, конечно, не все. Например, на 2025 год Афган прогнозировал разоблачение некоего секретного комитета, стремящегося уничтожить 67% населения Земли.

Прогнозы Афгана на 2026 год

На этот год футуролог предсказал наступление переломного момента для России, США и всего мира и борьбу человека за первенство с искусственным интеллектом. Кто победит, он не уточнил. Советскому Союзу Афган на сей раз предрек возрождение, но в новой форме — политико-экономической. По его словам, в союз войдут не только бывшие республики СССР, но и страны, которые раньше с Россией не сотрудничали. А центром объединения станет — внезапно — Чернигов. В России начнет формироваться новая система образования, основанная на понятиях справедливости и нравственности и открывающая молодым людям путь к государственному управлению.

Афган дал и более долгосрочные прогнозы. По словам математика, к 2028 году Украина разделится на три части, и к России присоединятся юго-восточные территории. Центральная часть останется независимой, западную поделят между собой Польша, Румыния и Венгрия.

Фото: РИА «Новости»

Если верить Афгану, стоит ждать распада Соединенных Штатов — Дональд Трамп станет их последним лидером. В период между 2027 и 2032 годом рухнет и Евросоюз. А третья мировая война если и случится, то не раньше 2055-го. Состояние Европы ухудшится в 2027 году — ее ждут новые природные катаклизмы. В 2026–2032 годах начнет разрушаться мировая экономика. До 2035 года в России начнется новая волна коронавируса, но страна с ней успешно справится. Появится новый лидер, родившийся в 1972 году. Правда, когда это случится, Афган не уточнял. Футуролог утверждал, что может просчитать будущее России до 2065 года, но считает несвоевременным озвучивать такие прогнозы. При этом, по данным MK.RU, уже на 2026-й Афган наметил конец света. Правда, утверждал, что катастрофу можно предотвратить, если человечество оставит позади национальные конфликты и позаботится об экологии. Это не приговор, а предупреждение, заключал математик.