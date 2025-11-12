Сегодня 20:45 Дружил с масонами и чудом избежал расстрела. Главный архитектор советского метро — оккультист? 0 0 0 Фото: Andreas Arnold / www.globallookpress.com Интересное

Алексей Душкин был добрым гением Москвы и многих городов СССР. Архитектор подарил им свои здания, вокзалы, станции метро. В то же время его чуть не расстреляли из-за связи с масонами, да и до сих пор подозревают в применении оккультных знаний, особенно в Сочи и Симферополе.

Метро архитектора Душкина Красоту станций Московского метрополитена трудно оспорить. Причем дело не только в очевидных вещах вроде чистоты, декора из мрамора, бронзы, мозаики и лепнины. Свет и пространство залов и переходов решены так, что полностью скрадывают ощущение подземелья, нет давящих плоскостей, вокруг много воздуха. Это все заслуга советских архитекторов.

Фото: Станция метро «Маяковская», Москва. Anton Kavashkin

Автором концепции безоконного подземного пространства и создателем нового направления в архитектуре — подземной урбанистики — был Алексей Душкин. Он родился 6 января 1904 года в селе Александровка Харьковской губернии. В мальчике смешались самые разные нации: среди его предков были французы, немцы швейцарского происхождения, куренные казаки и русские. Как и старший брат Владимир, Алексей учился дома, затем окончил реальное училище, далее по настоянию родителя отправился в институт изучать химию. Однако стоило отцу умереть, как Душкин-младший перевелся — с понижением на курс и досдачей многих предметов — на инженерно-строительный факультет, в класс одного из крупнейших архитекторов юга России Алексея Бекетова.

Интересно Владимир Душкин так и не окончил институт. После революции он добровольцем вступил в Белую армию. Воевал, затем иммигрировал, добрался до Парижа, где работал, разгружая вагоны. С 1931 года начал заниматься росписью миниатюрных фигурок и скоро стал всемирно известным мастером этого дела. Написал несколько книг, в том числе и мемуары. На родину никогда не возвращался. Умер в 1989-м. Владимир Душкин так и не окончил институт. После революции он добровольцем вступил в Белую армию. Воевал, затем иммигрировал, добрался до Парижа, где работал, разгружая вагоны. С 1931 года начал заниматься росписью миниатюрных фигурок и скоро стал всемирно известным мастером этого дела. Написал несколько книг, в том числе и мемуары. На родину никогда не возвращался. Умер в 1989-м.

Душкин отлично учился и в 1930-м с успехом защитил дипломную работу. Вот только самого диплома он не получил из-за задолженности по украинскому языку. Его, он, кстати, так и не сдал: «корочку» вручили много позже, когда выпускник харьковского вуза стал известным на всю страну. Поначалу молодой архитектор участвовал в проектах для Донбасса, Харькова и окрестных городов, а затем добрался до Москвы, где как раз начали строить метро. Душкин с головой окунулся в работу и создал станции «Кропоткинская» (тогда — «Дворец Советов»), «Площадь Революции», «Маяковская», «Автозаводская» (тогда — «Завод имени Сталина»), «Новослободская».

Фото: Станция метро «Кропоткинская», Москва. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 1/3 Фото: Станция метро «Кропоткинская», Москва. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 2/3 Фото: Станция метро «Кропоткинская», Москва. Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com 3/3

В конце апреля 1935 года почти достроенную станцию «Дворец Советов» посетил министр иностранных дел Англии лорд Энтони Иден. Иностранец был в восторге и попросил личной встречи с автором. Тут-то и выяснилось, что Душкин сидит в Бутырской тюрьме. Через три дня после короткого разбирательства архитектора отпустили. Однако за что же арестовали доброго гения метро?

Фото: Алексей Душкин / Википедия

Красные оккультисты Душкин на свою беду приятельствовал с неким Александром Барченко. Обычно его презентуют как советского оккультиста, писателя, исследователя телепатии и гипнотизера. Если отбросить все непроверяемые россказни, то на портрете выйдет ловкий человек, что промышлял «рукогаданием», писанием средних статей и романов, а также чтением лекций о тайнах Атлантиды и Лемурии. После революции Барченко бросился на свой манер помогать новой власти. Он виртуозно завязывал новые знакомства и быстро охмурил сотрудников ОГПУ. Массовый гипноз, телекинез, чтение мыслей и прочие «тайные науки» и учения вроде масонства, по словам оккультиста, обещали укрепление позиций СССР в мире и дезинформацию вражеских разведок.

Фото: Александр Барченко, Лефортовская тюрьма, 1937 год / Публичное достояние

Барченко даже чуть было не скатался за госсчет в Тибет на поиски Шамбалы, но тут его опередил Николай Рерих. Пришлось довольствоваться поездкой в Крым на поиски «мусульманского дервишского ордена». Собственно, такой же «магический» или околонаучный бардак творился во многих странах — достаточно вспомнить германские Общество Туле и «Аненербе». Скоро в ОГПУ даже появился спецотдел, изучающий психологию, парапсихологию и психическое воздействие на массовое сознание. Руководил там приятель мистика Георгия Гурджиева чекист Глеб Бокий. В свое время он прославился тем, что, будучи куратором Соловецкого лагеря особого назначения, милостиво разрешил переименовать реквизированный пароход в свою честь.

Фото: Глеб Бокий, 1 мая 1929 года / Публичное достояние

Однако советские «мистики» отчего-то не предвидели, что Советское государство не согласится вечно выступать спонсором неясных изысканий без какого-либо реального результата, и в 1937 году лавочку с треском прикрыли. Первым арестовали Барченко, а уж он потащил за собой всех своих коллег по нелегкому эзотерическому труду. Официально их обвинили в создании масонской контрреволюционной террористической организации и шпионаже в пользу Англии. Времена были жесткие, так что объяснения, будто масоны были первыми социалистами, никого не спасли. Весь оккультный спецотдел и им сочувствующих расстреляли в день вынесения приговора.

Интересно Справедливости ради стоит сказать, что до оккультных игр спецотдел занимался масштабной радио- и технической разведкой, дешифровкой телеграмм, разработкой шифров, радиоперехватом, пеленгацией и выявлением вражеских перехватчиков на территории СССР. Считается, что именно Глеб Бокий и его подчиненные были основоположниками советской и российской радиоэлектронной разведки. Справедливости ради стоит сказать, что до оккультных игр спецотдел занимался масштабной радио- и технической разведкой, дешифровкой телеграмм, разработкой шифров, радиоперехватом, пеленгацией и выявлением вражеских перехватчиков на территории СССР. Считается, что именно Глеб Бокий и его подчиненные были основоположниками советской и российской радиоэлектронной разведки.

Вокзальный Зодиак Душкину невероятно повезло выбраться из этой передряги живым и без какого-либо ущерба для себя и других. Он никого не оговорил, остался на своей должности и даже трижды стал лауреатом Сталинской премии, а проект станции метро «Маяковская» получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Однако злые языки иногда шептали, что свои идеи он черпал в мистических источниках, с которыми познакомился у расстрелянных масонов. Особенно после того, как архитектор создал вокзалы в Симферополе и Сочи. Все, кто прибывал на поездах в эти города, непременно видели башни с часами. Они очень похожи, но их главное сходство — часы, украшенные солнцем, луной и созвездиями.

Фото: Башня железнодорожного вокзала Симферополя. Server Amzayev / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Башня железнодорожного вокзала Сочи. Ricardo Moreira / www.globallookpress.com 2/2

Именно созвездиями, а не знаками Зодиака! В Крыму 42-метровая башня (по совместительству — водонапорная) с пятиконечной звездой на шпиле украшена луной и часами диаметром около трех метров. На них изображены Овен, Рыбы, Близнецы, Рак, Лев, Стрелец, Козерог и (предположительно) Водолей, а также Змееносец, Гончие Псы и Лебедь.

Фото: Часы на башне железнодорожного вокзала Симферополе. Ilya Galakhov / www.globallookpress.com

Сочинская компания созвездий выглядит таким образом: Весы, Рыбы, Лев, Овен, Стрелец, Козерог, Близнецы, Дракон, Змея, Гончие Псы и Змееносец. Высота башни — 55 метров, а диаметр ее часов — пять метров.

Фото: Часы на башне железнодорожного вокзала Сочи. Edgar Breshchanov / www.globallookpress.com

Сегодня гиды рассказывают об этих часах невероятные байки. Будто архитектор все свои проекты сопрягал исключительно с астрологией, а то, что перемешал знаки, так это тайные заклинания. Дескать, если хорошенько поискать, оккультные знаки отыщутся не только на станциях метро, но и у высотки у Красных Ворот, а также других зданий авторства Душкина.

Фото: Высотка у Красных ворот, Москва. Евгений Биятов / РИА «Новости»

Бред, конечно: архитектор был образованным человеком и мастером своего дела. Он ввел созвездия для декора башен из эстетических соображений — те и вправду волшебно смотрятся. Однако досужую фантазию трудно заткнуть, особенно когда речь идет о тайнах в интерпретации малограмотных граждан.

Интересно В 1975 году Сочинский железнодорожный вокзал удостоился звания памятника архитектуры федерального значения. Он внесен в реестр ЮНЕСКО как одно из самых красивых зданий в Европе. Железнодорожный вокзал Симферополя стал объектом культурного наследия Республики Крым регионального значения. В 1975 году Сочинский железнодорожный вокзал удостоился звания памятника архитектуры федерального значения. Он внесен в реестр ЮНЕСКО как одно из самых красивых зданий в Европе. Железнодорожный вокзал Симферополя стал объектом культурного наследия Республики Крым регионального значения.

После смерти Сталина в 1953 году вчерашние лизоблюды и трусы начали отчаянно травить всех, кто отличился при его жизни. Тут-то и вспомнили архитектору его премии и что генералиссимусу очень нравились его работы. Мастерство, неординарные инженерные и конструкторские решения, удивительная работа со светом и пространством — все полетело в топку зависти и ненависти.

Фото: Центральный детский магазин на Лубянке, Москва. Илья Питалев / РИА «Новости»

Последней крупной работой мастера стал замечательный «Детский мир» на Лубянке. Потом новый генсек Никита Хрущев, который, к слову, разбирался в архитектуре как свинья в апельсинах, лишил Душкина возможности работать в рамках так называемой борьбы с излишествами. Последние 20 лет архитектор скромно преподавал в Московском архитектурном институте.

Фото: Скульптура матроса-сигнальщика на станции метро «Площадь Революции», Москва / Википедия

Главный матрос метро Вместо послесловия стоит рассказать о еще одном событии, связанном с детищем Душкина. Он, как уже было сказано, автор станции метро «Площадь Революции». Интерьер задумали с бронзовыми фигурами на постаментах в углах пилонов. Для изваяния моряка скульптор Матвей Манизер пригласил позировать сигнальщика линкора «Марат» Олимпия Рудакова. Уже после войны, будучи капитаном I ранга крейсера «Свердлов», он побывал в Великобритании на коронации Елизаветы II. От советского правительства моряк передал матери нынешнего британского монарха Карла III подарок — горностаевую мантию. Британка всегда была неравнодушна к статным морякам, да и подарок был замечательный, так что первый танец она отдала советскому офицеру. Вот только доказательств этой «британской истории» нет. Мало того: штурман «Свердлова» уверял, что был только торжественный обед, да и тот без королевы, у начальника Портсмутской базы.