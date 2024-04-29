Шашлыки-2024: где можно и нельзя жарить в городе и на природе | 360°

29 апреля 2024, 14:03
Отдохнуть с умом. Где можно и нельзя жарить шашлык в 2024 году
Адвокат Горшков: пожар из-за шашлыков может обернуться уголовным наказанием
С 1 апреля 2024 года в Московской области начался пожароопасный сезон. А это значит, что разведение костров в неположенных местах стали контролировать особенно жестко. В то же время не за горами сезон шашлыков. О том, как весело провести время и не нарваться на штраф или даже уголовное наказание, — в материале 360.ru.
Где пожарить шашлык в Москве и Подмосковье?
МЧС не раз предупреждало: в теплую погоду достаточно маленькой искры, чтобы огонь быстро распространился. И большая часть пожаров происходит, к сожалению, по вине людей. К возгоранию может привести даже брошенная на опушке пустая банка (стекло или жесть сработают как увеличительная лупа, концентрирующая на себе солнечные лучи) — что уж говорить о разведении костра для шашлыков.
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Лучший выход — жарить мясо в специально отведенных местах. Правила безопасного отдыха 360.ru напомнил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.
Стихийные выходы в лес запрещены законодательно — полиция в пожароопасный период очень тщательно следит за теми, кто ходит в лес, их штрафуют. Единственный вариант — это искать огороженные места, специально оборудованные мангалами и обустроенные в соответствии с техникой пожарной безопасности.
Виталий Бойко
эксперт по пожарной безопасности
Официальные места для пикника в Москве обозначены на карте на сайте открытых данных правительства столицы. Для Московской области такой карты нет, но информацию легко найти в Сети. Например, оборудованные для шашлыка места есть в парке «Елочки» в Домодедове, спортинг-клубе «Москва» в Одинцове, пикник-зоне в Принарском парке в Серпухове, гриль-зонах в парк-отеле «Остров» в Ленинском городском округе.
Где нельзя жарить шашлыки?
Открытый огонь запрещено использовать в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Нельзя жарить шашлыки в не оборудованных для этого парках, скверах и городских садах, а также у гаражей, во дворах, на балконах и крышах многоэтажек, на террасах.
На дачном участке поставить мангал можно, но есть условия: нужно расположить его не ближе чем в пяти метрах от зданий, расчистить территорию вокруг в радиусе два метра и соблюсти расстояние до ближайших лиственных деревьев (от 30 метров) и хвойных деревьев (от 100 метров). После использования мангал нужно засыпать землей или залить водой.
Учесть придется и еще один фактор — соседей.
«На своей территории разводить костер не запрещено, но только если это реально не мешает соседям — дым не идет на них. Ветер в другую сторону поменялся — соседи могут предъявить претензии, и они будут обоснованы, собственников привлекут к административной ответственности», — предупредил в беседе с 360.ru адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.
После 22:00 стоит убавить музыку до минимума, чтобы никому не мешать. Это стандартное правило, на которое смотрят сквозь пальцы разве что в новогодние праздники. Конечно, всегда можно договориться с соседями, если отношения хорошие, но лучше соблюдать закон.
Как накажут тех, кто жарит шашлыки в неположенном месте?
Если никаких последствий от разведения костра не было, люди отделаются штрафом в несколько тысяч рублей. Кстати, привлечь к ответственности могут не только сотрудники правоохранительных органов, но и лесные службы, все представители администрации, которые отвечают за безопасность леса в населенных пунктах.
Шанс избежать штрафа есть, если подойти к делу грамотно.
Если хотите организовать шашлыки, то надо обеспечить соответствующие меры противопожарной безопасности. Едете за город — в машине должен лежать огнетушитель, его стоит положить с собой рядом. Нужно обрыть место, где будет костер, поставить хотя бы две-три баклажки воды, чтобы, если что, первично принять меры пожаротушения. И даже если сотрудники лесхоза и другие службы придут и обнаружат, что вы разводите костер в запрещенном месте, в лесу возле реки, например, но приняли все возможные меры, 99%, что никто не будет привлекать вас к ответственности.
Сергей Горшков
адвокат правового центра «Человек и закон»
Виталий Бойко напомнил, что важно расчистить площадку до земли, чтобы не было ни листвы, ни сухой травы. Возле водоема лучше иметь при себе даже не баклажки, а ведра — чтобы оперативнее потушить пожар, если он вдруг возникнет.
Во время жарки шашлыков не стоит сильно выпивать, чтобы не потерять контроль над ситуацией.
«Часто пожары происходят из-за того, что люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и не контролируют процесс жарки шашлыков, разведения костров. От этого очень много проблем», — предупредил Бойко.
Нарушение пожарной безопасности грозит физлицам в Московской области штрафами в размере от 15 до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит уже от 30 тысяч до 110 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до двух миллионов рублей.В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
Что грозит тем, кто жарил шашлыки и устроил пожар?
Причинение имущественного ущерба по неосторожности — уже не административное, а уголовное преступление. По словам Сергея Горшкова, многое зависит от причиненного ущерба.
«Если мы говорим про лес, это всегда очень большие ущербы. Стандартное дерево оценивается с юридической точки зрения в сумму от 10 тысяч рублей, — соответственно, если сгорело 10 деревьев, ущерб уже крупный, и наказание будет достаточно жестким. И суды нацелены на то, чтобы разъяснить людям, что так делать нельзя. Если не ошибаюсь, наказание — до пяти лет лишения свободы. А если, не дай бог, жертвы будут, — уже до 12 лет», — рассказал адвокат.
Помимо воды, потушить начавшийся пожар можно землей или ветками лиственных деревьев. Если возникла чрезвычайная ситуация, следует звонить по номерам 01 или 112. Но лучше таких ситуаций не допускать.
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