Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за разведение костров | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 13:49 Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за разведение костров Подмосковный Комлесхоз напомнил любителям шашлыков о штрафах Комитет лесного хозяйства Московской области

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С наступлением долгожданных праздничных выходных жители Подмосковья традиционно отправляются в леса, чтобы отдохнуть от городского шума и пожарить шашлыки. Однако некоторые относятся беспечно к пожарной безопасности. Для того чтобы вечерника на природе не обернулась трагедией, лесная охрана совместно с полицейскими регулярно патрулирует излюбленные места отдыхающих.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия региона, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, нарушители правил пожарной безопасности не смогут уйти от ответственности.

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«Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания. Биометрические данные нарушителя позволят передать информацию о нем в надзорные органы прямо с места нарушения», — рассказал Мурашов.

В ведомстве напомнили, что нарушителям придется заплатить штраф: физическим лицам — от 15 до 60 тысяч рублей, должностным — от 30 до 110 тысяч рублей, юридическим — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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