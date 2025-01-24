Сегодня 05:16 Федосеев день: что нельзя делать 24 января, чтобы не накликать беду 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Святой Феодосий Великий, день которого отмечают 24 января, — фигура легендарная, да и сам праздник важная дата в религиозном календаре россиян. Наши предки соблюдали в этот день строгие запреты, боялись выходить из дома и следили за приметами. В Федосеев день нельзя брать в руки нож и даже мерзнуть. Что скрывают такие правила и как избежать бед — в материале 360.ru.

Кто такой святой Феодосий Святой Феодосий родился в Каппадокии, на территории современной Турции, приблизительно в 424 году. С раннего возраста он стал чтецом в церкви благодаря прекрасному голосу, рассказала 360.ru профессор, доктор педагогических наук и эксперт по религии Наталия Фоминых. В 451 году Феодосий отправился в Иерусалим, где встретил Симеона Столпника.

Симеон предсказал ему: Ты станешь пастырем словесных овец и спасешь многих от мысленного волка. Это предсказание сбылось. Феодосий, побывав в святых местах, выбрал уединение в пустыне. Наталия Фоминых Профессор, доктор педагогических наук и эксперт по религии

В пещере, где он поселился, по преданию, останавливались волхвы, искавшие младенца Христа. Постепенно вокруг Феодосия собирались другие христиане, создавая общину, которая стала первой лаврой в Палестине. Подвижничество и страдания за веру Феодосий основал больницы, приюты и богодельни, а также написал устав, который стал образцом для других монастырей. Однако его путь был нелегким. Во времена императора Анастасия I начались споры о природе Христа. Феодосий выступил за решения Четвертого Вселенского собора, за что попал в темницу. Его освободили только после смерти императора. Несмотря на страдания, святой продолжал служение до своей кончины в возрасте 105 лет. К этому моменту его лавра насчитывала около 400 монахов.

Поверье Федосеева дня На Руси 24 января называли Феодосием Весняком. В этот день, по поверьям, возвращалась нечисть, изгнанная во время святочных гуляний.

На святки нечисть выгоняли огнями и песнями, но 24 января она возвращалась к человеческим жилищам. Поэтому боялись выходить в день Федосея Весняка на улицу, чтобы не встретиться с этой нечистью. Считалось, что и в метели бродит нечисть, поэтому путешествовать или выходить в одиночку было опасно. Наталия Фоминых

Фото: РИА «Новости»

Запреты на Федосеев день В народной традиции на Федосеев день существует множество запретов. Гулять в одиночестве, надевать грязную или старую одежду нельзя, а вот попариться в бане стоит. Принятые в этот день решения считались навеянными нечистой силой, менять место жительства или работы, давать в долг тоже не нужно, объяснила Фоминых. То, что нельзя давать и брать деньги в долг, 360.ru подтвердил эзотерик Сергей Шмелев. По его словам, для православного человека в этот день так поступать «не энергетически правильно».

Этот день будет правильным посвятить здоровью, сходить в баню, порадовать свой организм чаями на натуральных травах. В древности в Федосеев день женщины подавали пирог к столу и ломали его руками, чтобы каждый член семьи мог насладиться и даже таким образом получить благодать. Было принято не пользоваться острыми предметами, поэтому хлебобулочные изделия тоже лучше не резать. Сергей Шмелев Эзотерик

Что нужно делать на Феодосия Весняка? В традициях Древней Руси обязательно считалось необходимо отправиться утром в храм на молебен. Шел молебен в честь Феодосия. Самым главным условием было оставаться дома не только вечером, но и днем, заниматься рукоделием и обсуждать обязательно планы на предстоящий урожай. В старину все женщины обязательно вышивали рушники, объяснила профессор Фоминых. В рушники в тот же день заворачивали каравай. И в качестве подношения за будущий урожай каравай нужно было отнести куда-то на завалинку, на пригорок, там посидеть, съесть его, а затем полотенцем в течение всего года обтирать больных, немощных. Считалось, что болезни при этом покидают человека.

Фото: РИА «Новости»

Конечно, боролись с лихорадкой. Это считалось в те времена темной напастью. Нужно было обнести избу дымящимся кадилом. Ну, аромат был на тот момент тошнотворный, специально для того, чтобы нечистая сила ушла. И унесла с собой болезнь. Наталия Фоминых

Приметы о здоровье По народному календарю, 24 января отмечается окончание святок. Уместно, как добавил Сергей Шмелев, помолиться Федосею, попросить помощи на против «всякого супостата» и нечистой силы.

Можно попросить у него здоровья, так как он делал это в древности и молился за людей. К нему приходили люди, обращались, и даже сейчас во многих храмах есть молитвы, посвященные этому человеку. Сергей Шмелев

Можно ли работать в Федосеев день? Заниматься тяжелым трудом 24 января не стоит. Как пояснил Шмелев, это может привлечь беду. Зато женщинам стоит попробовать испечь хлеб и угостить всю семью. «Это будет символом щедрости и материнской защиты. В древности даже делали подобный обряд, как подношение силам природы, чтобы скорее они принесли весну. Федосеев день — это день поддержки и благородства, заботы и любви к ближнему своему», — отметил эзотерик.

Фото: РИА «Новости»

Магические ритуалы на Федосеев день По словам Шмелева, уборку 24 января нужно делать без каких-либо обрядов и подобных действий. Допускается только окуривание травами.

Полынь, зверобой, окурить какую-то плохую энергетику таким образом, очистить окошко, открыть, проветрить помещение. Будет вполне уместно. Но без каких-либо обрядов и обращения к другим эгрегорам, особенно если человек православный. Сергей Шмелев

Категорические запреты на Федосеев день Гадать и заниматься практиками подобного характера нельзя категорически, дополнил собеседник 360.ru. Это может привлечь нечистую силу. Эзотерик посоветовал сделать Федосеев день спокойным, полным надежды и домашнего уюта. С 24 января можно, по словам Сергея Шмелева, с чистым сердцем можно начинать подготовку к пробуждению весны. Ссоры с близкими и черные кошки Нарушать связь с родными и близкими в Федосеев день строго запрещалось. Верили, что в таком случае конфликт затянется на весь год.

Примета, когда стали бояться черных кошек, возникла на Феодосия Весняка. Считали кошку символом нечисти, привечать их нельзя. Люди полагали, что в черную кошку мог вселиться злой дух и пробраться к вам в дом. Наталия Фоминых

Жди болезней от пирога? С пирогами, как объяснила Наталия Фоминых, в этот день обращались особенно аккуратно. Их не резали ножом, считалось — лучше отломить. И ни в коем случае столь дорогое угощение у наших предков нельзя ронять на пол. На Руси верили, что упавший на пол пирог с зеленью с прошлогоднего урожая непременно означает болезни, которые будут еще долго преследовать растяпу. Как наши предки слушали природу В день Феодосия Вестника наши предки очень внимательно прислушивались к природе. Гулкое эхо в лесу говорило о сильных морозах. Снег с утра — значит, зима победила, и впереди затяжная, холодная пора. Температура и состояние неба тоже имели значение. Если с утра было холодно, это подтверждало власть зимы. А вот теплое, светлое и ясное утро с солнечными лучами говорило о том, что скоро придет весна. Причем весна ожидалась длинной.

Фото: РИА «Новости»

Если весь январь теплый, тогда весна придет очень рано, но будет короткой, а урожай окажется плохим. Еще важны облака: если в этот день на небе видели небольшие облачка, то знали — грядут морозы. Наталия Фоминых

Знаки от животных: беда или удача Смотрели предки в Федосеев день и за животными. Если в этот день блеяли овцы, то ожидали непогоду. Если собака или кошка плачут, воют, скулят, то однозначно к болезни в семье. Черная кошка пытается пробраться в дом? Тоже предвестник большой беды. Постучавшаяся в окно птица «приносила добрую весть». Важный церковный праздник ожидает православных и 25 января. В этот день отмечают День святой великомученицы Татьяны.