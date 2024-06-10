Эволюция «Звездных войн»: гомосексуализм, вторичность, диктат

Капитализм — жирное ненасытное чудовище. Оно похоже на гигантского слизня с тысячей присосок и щупалец. Каждое из них тянется к объекту вожделения, касается его, пачкает слизью, а затем пожирает. Не остается ничего. Есть только обожравшееся, но все равно вечно голодное чудовище.

Подобный ненасытный modus operandi касается и объектов искусства, массовой культуры в целом. Чудовище хочет переварить их, высосать все соки. Отсюда это бесконечное паразитирование на успешных проектах. Я недавно, по долгу службы, пересмотрел трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене. Очень хорошо сделана, с новыми смыслами, в новом прочтении — сильно. Но какая это по счету история о Бэтмене? А вот следующая — уже после Нолана, та, что с Паттинсоном, — сага о человеке в костюме летучей мыши банальна и скучна, сколько бы она ни паразитировала на Курте Кобейне. У нее есть одна фундаментальная беда, которая свойственна всем перезапускам и переосмыслениям франшиз — желание понравиться власть имущим и зрителям, желание угодить массам; стремление «идти в ногу со временем». И это ужасно.

Фото: Global Look Press

Ясное дело, чудовище капитализма добралось и до «Звездных войн». Собственно, эта франшиза пострадала одной из первых. Что может быть прибыльнее из олдскула? «Терминатор»? Снимали, переснимали, создавали Вселенные по мотивам «Звездных войн» и прочее, прочее — достали! Не знаю, может быть, я просто старый, но по большей части выходило так себе. Хотя имелись и приятные исключения. Но вот сейчас нам, зрителям, обещают что-то уж совсем безумное. Речь в том числе о сериале «Аколит», стартовавшем на канале Disney. Этакое предвестие безумия. Мол, то ли еще будет!

Во-первых, в Disney заявили, что пора уже переименовать Светлую и Темную стороны Силы. А иначе это расизм. Звучит как бред, как фейк, но вполне вероятно, что к такому могут прийти. В конце концов, из произведений Агаты Кристи убирают места, где уточняется, что злодей — афроамериканец.

Во-вторых, полагаю, не надо объяснять, что новый сериал «Аколит» от Disney насквозь пропитан «новыми ценностями». Шутка ли сказать, легендарный робот R2D2 здесь — лесбиянка. Подобного идиотизма в «Аколите» — целая россыпь. Могло ли быть иначе в сериале, в котором главную роль исполняет лесбиянка-феминистка Амандла Стенберг? Наступят времена, когда мы узнаем, что Люк Скайуокер был изнасилован в детстве Дартом Вейдером и ему это даже немного понравилось.

Фото: Global Look Press

Не хочу и не стану повторять банальности о ЛГБТ*-пропаганде, о высасывании денег и тому подобных вещах. Хочу артикулировать другое — важное, на мой взгляд. Мы много раз читали о том, как цензура убивает искусство. Это спорная точка зрения, на самом деле: ведь, с одной стороны, да, убивает, с другой — наоборот, стимулирует мыслить.

Но очевидно на 100 процентов, что современная неокультура новой идентичности лишает художника свободы высказывания. Безумие прогрессирует, и мы приходим к тому, что на первом уровне афроамериканцев должны играть только афроамериканцы, а о лесбийском сексе могут писать только лесбиянки. Дальше — больше, страшнее. У вас просто нет выбора, как и о чем говорить. Однако в итоге у вас нет выбора, кем быть — с кем спать, за кого голосовать и во что верить.

Фото: Global Look Press

Это та свобода, которую у вас, у нас отняли. И если, по выражению гея и гения Оскара Уайльда, «жизнь только подражает искусству», то мы обязательно увидим, как джедаи борются со злобным диктатором. Только на троне будет не престарелый белый мужчина, а чернокожий гомосексуальный трансгендер, сгенерированный нейросетью. Такое будущее нам готовят. И по сему грустному поводу остается лишь процитировать магистра Йоду: «Джедай не желает подобных вещей». Не желает, а следовательно, старается помешать им.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.