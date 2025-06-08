08 июня 2025 19:11 Духов день в 2025 году. Что можно и нельзя делать 9 июня 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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Наверняка всем знакома главная богословская фраза, используемая в христианстве: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Именно последнему и посвящен Духов день — особый праздник в церковном календаре. О его приметах, запретах и традициях — в материале 360.ru.

Когда отмечается Духов день в 2025 году Духов день в православии отмечается на 51-й день после Пасхи и всегда приходится на понедельник после Святой Троицы. Из-за этого за праздником закрепилось второе название — Духов понедельник. В 2025 году он выпадает на 9 июня. В католицизме все немного иначе: Духов день празднуют одновременно с Пятидесятницей, на 50-й день после Пасхи и всегда в воскресенье. Католики отмечают сошествие Святого Духа на апостолов, что считается началом деятельности всей Церкви. В этот день они зачастую украшают храмы и дома огнями, ветками и изображениями голубей.

Фото: РИА «Новости»

День Святого Духа в православии Православные верующие тоже вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, который наделил их дарами, необходимыми для проповеди Евангелия. Но также этот день символизирует единство и равенство Святого Духа с Отцом и Сыном и подчеркивает значимость догмата о Троице. Праздник призывает верующих к покаянию и молитве. В православных храмах в этот день проводят торжественные богослужения и читают молитвы, прославляющие Святой Дух и укрепляющие веру. Храмы принято украшать зеленью, которая символизирует обновление. Традиции и приметы Духова дня: что нужно делать Духов день стоит посвятить укреплению собственных отношений с высшей силой. Важно прочесть молитву, посетить церковь, а в идеале — исповедаться и причаститься. В храме можно просить о ниспослании благодати Святого Духа. Помолиться можно и дома. Нужно уделить время размышлениям о своей жизни, постараться отпустить обиды и наладить отношения с ближними. В православной традиции Духов день также считается подходящей датой для межпоколенческого общения. В этот день люди часто собираются семьями, вспоминают предков и делятся историями о них.

Фото: РИА «Новости»

Накануне Духова дня необходимо прибраться. Если в праздник жилище будет чистым и уютным, это ознаменует порядок в жизни. Народные приметы, связанные с Днем Святого Духа, часто касаются погоды и урожая. Считается, что дождь в этот день предвещает хороший урожай грибов. Также говорят, что, начиная с Духова дня, земля открывается, поэтому после него можно искать клады. Что запрещено в Духов день В народном календаре праздник также называют Земля-именинница: принято почитать землю, которая в этот день отдыхает. Тревожить ее не стоит. Под запретом все земляные работы: нельзя пахать, копать, втыкать колья, иначе стихия может разгневаться и принести неприятности. Помимо этого, в Духов день не принято заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, сквернословить, совершать неблаговидные поступки и предаваться унынию. Нельзя и ссориться: дрязги в этот праздник могут привести к долгосрочным конфликтам и обидам.

Фото: РИА «Новости»

Молитва на Духов день Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и неведении. Господи, даруй нам покаяние истинное и исправление жизни нашей. Святый Душе, Душе истины, наполни сердца наши светом Твоим, просвети разум наш, укрепи волю нашу, дабы всегда творили волю Божию. Святый Душе, укрепи нас в вере, надежде и любви, дабы достойно прославляли Отца, и Сына, и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всемилостивая Владычице, не презри молитвы наши, но умоли Сына Твоего и Бога нашего, да простит нам грехи наши и помилует нас. Вси святии, молите Бога о нас. Святии апостоли, пророцы, мученицы и вси святии, молите Бога о нас, грешных. Да дарует нам Господь мир, благоденствие и спасение душ наших. Аминь.