Дорогой Леонид Ильич. Как жил СССР в эпоху «застоя»

Советские газеты 60 лет назад, 16 октября 1964 года, сообщили, что новым генсеком СССР стал Леонид Брежнев. Его правление принято называть эпохой «застоя». Именно такой термин в докладе к XXVII съезду КПСС в 1986 году использовал Михаил Горбачев, реформы которого впоследствии привели к распаду Союза. Верна ли эта оценка и как жили люди — в материале 360.ru

Биография Леонида Брежнева Семья Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском Днепропетровской области. Семья была рабочей: отец, уроженец — Курской области, был техническим работником на металлургическом заводе — «фабрикатором», мать из Донбасса В семье росли еще младший брат Яков и сестра Вера.

Интересно Первое письменное упоминание о селе Каменском датировано 1750 годом. В 1917-м временное правительство выдало ему статус города, а в феврале 1936-го советская власть переименовала в Днепродзержинск в честь основателя ВЧК Феликса Дзержинского. В мае 2016 года в рамках «декоммунизации» Верховная рада Украины приняла постановление вернуть городу историческое название Каменское. Первое письменное упоминание о селе Каменском датировано 1750 годом. В 1917-м временное правительство выдало ему статус города, а в феврале 1936-го советская власть переименовала в Днепродзержинск в честь основателя ВЧК Феликса Дзержинского. В мае 2016 года в рамках «декоммунизации» Верховная рада Украины приняла постановление вернуть городу историческое название Каменское.

Где учился Брежнев Биография Брежнева была обычной для того времени: гимназия, работа на заводе, потом отучился в землеустроительно-мелиоративном техникуме и получил диплом землемера третьего разряда. Молодого специалиста отправили на Урал: сначала землеустроителем, потом — заместителем председателя Бисертского райисполкома. Будущий генсек хорошо себя показал, и ему предложили учиться дальше, на этот раз — в Московском машиностроительном институте. Потом окончил рабфак Каменского металлургического института, параллельно работал слесарем на Днепровском металлургическом заводе.

Фото: Курсант Забайкальской бронетанковой школы Леонид Брежнев, 1936 год / Википедия

Армия Вместе с дипломом инженера-теплосиловика в 1935 году пришла повестка в армию. Брежнев служил на Дальнем Востоке: окончил бронетанковую школу, курсы моторизации и механизации Красной армии, получил звание лейтенанта. После дембеля — новые руководящие посты на «гражданке». К началу Великой Отечественной войны Брежнев уже был членом бюро обкома Коммунистической партии и секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. Занимался эвакуацией промышленности, затем отправился комиссаром на Южный фронт. Май 1945-го встретил генералом. Как Брежнев пришел во власть В высший орган власти — Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза — Брежнев попал в 1956 году секретарем по оборонной промышленности. Через год стал членом Президиума ЦК КПСС, в 1960-м возглавил Президиума Верховного Совета СССР, а спустя четыре года он станет главой страны.

Фото: Канцлер ФРГ Вилли Брандт и Леонид Брежнев. Alfred Hennig/dpa / Global Look Press

Как и почему сместили Никиту Хрущева Хрущев за 11 лет у власти успел стать костью в горле и номенклатуре, и простым людям. Его свойское панибратство, внезапная истеричность и неординарные идеи чуть не привели страну к голоду, а мир — на край гибели во время Карибского кризиса. Старшее поколение, которое застало Хрущева, спустя десятилетия с возмущением вспоминало, что при нем в мирное время в стране, победившей фашизм, снова появились очереди за хлебом. Даже освоение космоса — первый спутник и полет Юрия Гагарина — перекрывали поля кукурузы и ее массовое прославление.

Многие партийные деятели, да и не только они, не могли простить XX съезд КПСС в 1956 году, на котором Хрущев выступил с докладом о культе личности Иосифа Сталина и массовых репрессиях. Для многих генералиссимус был человеком, который победил Гитлера. А вот его приемник тянул максимум на клоуна. Словом, 12 октября 1964 года Брежнев попросил Хрущева прервать отдых в Пицунде и приехать на заседание Президиума ЦК КПСС. Следующие два дня вчерашние лизоблюды разносили генсека за ошибки в работе, создание культа своей личности, грубость по отношению к членам партии.

Фото: Советский государственный и партийный деятель Никита Сергеевич Хрущев& Genrietta Peryan / Global Look Press

Хрущев подписал заявление об отставке. Официально он покинул свой пост «по состоянию здоровья», но все в стране понимали, что его «ушли». На пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года Брежнева избрали Первым секретарем ЦК КПСС и Председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 14 октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС. Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу т. ХРУЩЕВА Н.С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарем ЦК КПСС т. БРЕЖНЕВА Л.И. Газета «Известия», номер 247 (14717) от 16 октября 1964 года

Эпоха «застоя» Сегодня времена брежневского правления принято называть эпохой застоя. Однако унылое болото образовалось не сразу. Для начала провозгласили курс на возвращение к ленинским принципам коллективного руководства.

Фото: Лидеры СССР и Чехословакии Леонид Брежнев и Александр Дубчек встретились в Черна-над-Тисой, Словакия, 20 августа 1968 года / Global Look Press

Были попытки реформ, на мировой арене между двумя сверхдержавами началась частичная разрядка. Но… Как жили при Брежневе Концепция развитого социализма, который в официальных документах трактовался как обязательный этап на пути к коммунизму, быстро стала рутиной. Люди хорошо видели полупустые полки магазинов, длинные хвосты очередей, а главное — рвачей и бюрократов, с которыми все труднее было сладить. Даже самые истые идейные ленинцы в 1968 году были в шоке от советских танков в Праге, которые прибыли туда строить «социализм с человеческим лицом». Но куда больше всех подкосили участие СССР в конфликте в Афганистане и цинковые гробы с телами советских мальчишек, которых непонятно зачем послали на смерть.

Фото: Афганская война (1979–1989). Anvar Galeev/Russian Look / Global Look Press

Как раз тогда появилась концепция «по просьбам трудящихся». Это касалось максимально неудобных перемен: переноса остановки в новую локацию, изменения времени работы магазинов, сокращения транспорта на маршрутах. Но в газетах и теленовостях все подавали как чуткость властей, которые отреагировали на глас народа. Слова «дефицит», «блат», «фарца» к концу 70-х знали даже малые дети. Иначе было не достать к празднику финский сервелат, сгущенку, консервацию Glibus, зеленый горошек для салата оливье или импортные польские джинсы.

Люди сначала становились в хвост очереди, а только потом спрашивали, за чем стоят. И это не шутка, так действительно жили. В продажу могли «выбросить» синюшную курицу или сапоги, огурцы или мандарины (что угодно, кроме «Завтрака туриста» — эти консервы с перловкой не тронула бы даже атомная война). Если отчего-то себе было не нужно, все равно брали: есть родственники, друзья, соседи, коллеги, которым покупка будет кстати.

Не сказать, чтобы советские граждане интересовались отнюдь лишь материальными ценностями. Именно в эпоху застоя пышным цветом расцвел самиздат: добровольцы перепечатывали руками на пишущих машинках под копирку редкие книги — старые издания, книги, тайком привезенные из-за рубежа, или собственные произведения. Что только не ходило вот так — от стихов Бориса Пастернака до романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Иногда книги перефотографировали и распечатывали страницы дома на фотобумаге, а сами пленки хранили в надежных тайниках. На книжном «черном рынке» томик Саши Черного стоил 10 рублей при зарплате в 110 рэ в месяц.

Фото: Граффити Дмитрия Врубеля на берлинской стене «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», изображающее поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Mara Brandl / Global Look Press

И люди покупали, брали почитать у знакомых на одну ночь. Подпольно записывали пластинки на «ребрах» — самодельных дисках на рентгеновских снимках — The Beatles и The Rolling Stones. На бобинах и кассетах по огромной стране от Москвы до Камчатки расходилось творчество бардов Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Все это пытались давить. Именно на эпоху застоя пришлась знаменитая «Бульдозерная выставка», когда в сентябре 1974 года на перекрестке улиц Островитянова и Профсоюзной в Москве (сейчас это выходы из станции метро «Коньково») художники-нонконформисты самовольно показали свои работы. В тот же день их уничтожили поливочными машинами и бульдозерами.

Здоровье Брежнева Многие считают, что вместо Брежнева почти сразу начали руководить страной его приближенные. Сам генсек еще в 1952 году пережил инфаркт миокарда. В 1968-м во время совещания с лидерами стран Организации Варшавского договора у советского лидера вдруг нарушилась дикция, он постепенно начал утрачивать нить разговора. Позже, осенью 1972-го Брежнев перенес тяжелый инсульт и почти полностью утратил ясность восприятия реальности. Начал заговариваться во время выступлений, но его окружение — и родня, и коллеги — не хотело отпускать такого удобного лидера, при котором можно было творить что угодно.

Фото: Делегаты XIX съезда ВЛКСМ вручают цветы Генеральному Секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу (третий слева), 1982 год. В президиуме съезда Первый секретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин (слева) и Секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко (второй слева). / РИА «Новости»

Позже, уже при Михаиле Горбачеве, многие юмористы пародировали «четырежды героя дорогого Леонида Ильича», хотя это было издевательство над глубоко больным человеком, а к тому времени уже и умершем. При его жизни господа сатирики не отваживались шутить по поводу генсека.

Когда умер Брежнев Леонид Брежнев умер во сне под утро 10 ноября 1982 года на даче «Заречье-6». Жители СССР узнали о смерти генсека только на следующий день. Его похоронили 15 ноября на Красной площади у Кремлевской стены. На прощании присутствовали главы государств и правительств более 35 стран. Тогда же начались переговоры о выходе советского контингента из Афганистана.

Фото: Похороны Леонида Ильича Брежнева, 15 ноября 1982 года. Красная площадь заполнена народом / РИА «Новости»

Но это был еще не конец эпохи застоя. По правде, он наступил позже, когда СССР практически полностью рухнул и через кордон хлынули книги, музыка из другой жизни. Принесли ли они нам удачу — каждый решает для себя. Тем не менее многие с ностальгией вспоминают брежневские времена. Оказалось, та рутина давала людям уверенность в завтрашнем дне.

Фото: Учащиеся рабочих факультетов, май 1976 года / РИА «Новости»

Не было безработицы, обесценивания денег, не приходилось ломать голову, как оплатить обучение ребенка в вузе, бесконечно медленно, годами стоя в очереди. Советские граждане бесплатно получали квартиры. Перечислять можно долго. Это было все то, чего практически полностью лишил жителей СССР Михаил Горбачев со своей перестройкой, гласностью и полным развалом Советского Союза — и все теми же очередями и дефицитом.

Фото: Жители Москвы стоят в очереди за мясными продуктам во время тотального дефицита товаров в СССР в начале 90-х годов / РИА «Новости» 1/4 Фото: Очередь около магазина «Мясо» во время тотального дефицита товаров в СССР, ноябрь 1990 года / РИА «Новости» 2/4 Фото: Дефицит топлива на всей территории Литвы, после введения Советским правительством экономической и энергетической блокады из-за отказа Верховного Совета Литовской ССР признавать действие Конституции СССР, 22 апреля 1990 года / РИА «Новости» 3/4 Фото: У главного входа на ВДНХ в Москве состоялся санкционированный митинг против роста цен и роспуска СССР, 22 декабря 1991 года / РИА «Новости» 4/4

После шока 90-х пустые «застойные» полки магазинов, на которых стояли разве что пыльные банки салата из морской капусты, казались вполне привлекательными. К тому же, будем откровенны, все, кто застал брежневские времена, сегодня уже не молоды. А ностальгия по прошлому — как правило, тоска по себе самим. Молодым, красивым, здоровым.