Сегодня 00:02 «Диск дьявола». Смертельно опасный артефакт или фантазия без доказательств? 0 0 0 Фото: Kandinsky & 360.ru Интересное

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Найденный в американском штате Канзас «диск дьявола» стал настоящим проклятьем для всех, кто успел оказаться с ним в непосредственной близости. В чем тайна странного артефакта, из чего сделан и где его «спрятали», разбирался 360.ru.

«Диск дьявола» из Канзаса История гласит, что в 1928 году на угольной шахте в Канзасе из пород возрастом примерно 300 миллионов лет выковыряли диск. Он был диаметром 26 сантиметров с отверстием в центре и испещрен странными узорами, каких раньше никто не видел. Шахтерам, нашедшим артефакт, через пару часов стало настолько плохо, что их пришлось отправить в больницу. Люди перестали узнавать близких и скоро умерли по неизвестной причине, несмотря на все усилия врачей. Да-да, прямо «проклятье фараонов» на минималках. Чтобы предотвратить панику, владелец шахты Ирвин Сайнс забрал находку домой. В первую же ночь там коллективно преставились садовник, трое горничных и домашняя живность. Полиция так и не смогла выяснить причину мора.

Фото: Угольная шахта, США, начало ХХ века. National Media Museum/MINA102376 / www.globallookpress.com

Сайнс смекнул, что всему виной — артефакт. Сам он остался в живых лишь потому, что ночевал на веранде, а не под одной крышей с диском. Так что шахтовладелец поступил как сознательный гражданин: быстро продал проклятую вещицу антиквару. Деньги оказались кстати: скоро занедужил и Сайнс. Его положили в больницу, где три месяца безуспешно старались вылечить от неясной болезни. Перед смертью он успел рассказать о проклятом диске. Но найти не вышло, поскольку антиквар практически сразу его перепродал и следы находки затерялись. Артефакт снова всплыл в 1936-м, но где и при каких обстоятельствах — неизвестно. Единственное, с чем все согласны: он снова сеял смерть, потому получил славу как «диск дьявола». Неясно, куда его спрятали, чтобы не выкосить все население США, но где-то он долежал до 1962 года.

Фото: Бенитоит / Публичное достояние

Из чего состоит «диск дьявола» Тогда и выяснилось, что диск создан из редкого минерала бенитоита, силиката бария и титана. Сами по себе эти элементы неопасны, но вместе формирует опасное радиационное поле в радиусе 13 метров. Ученые предположили, что это древнейшее тайное оружие неизвестного происхождения. Или артефакт был попросту проклят. Чтобы не подвергать опасности человечество, «диск дьявола» вывезли в Антарктиду. Там с 1950-х годов обустроили международные тайные лаборатории для изучения опасных находок. На этом следы канзасского ужаса теряются окончательно.

Фото: Антарктический пейзаж. Sergey Metelitsa / www.globallookpress.com

Байки из склепа Признаемся: все, что рассказано выше, — вранье. И, как говорил классик, «интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова». Рассказ про «диск дьявола» появился в Рунете относительно недавно и не имеет никаких подтверждений и научных доказательств. Что там, даже ссылок на американские ресурсы не найти, хотя все события разворачивались именно в США. Похоже, эта история — творчество сетевых фантастов либо сочинение на заданную тему от нейросети.

Фото: Kandinsky & 360.ru

Правдивость стараются придать упоминанием различных мелких (и ничего не значащих) деталей: год находки, имя владельца шахты, точный размер диаметра, количество горничных (зачем холостому мужику их целых три?!) и прочее. Но где именно в Канзасе нашли диск? Какого цвета он был? Какого цвета орнамент? Выжил ли антиквар? Где обнаружили диск во второй раз? Какой институт его изучал? Есть ли рисунок, фотография или видео артефакта? Ответов нет и не будет, а для настойчивых все можно списать на гриф «секретно» и тайны правительства. Собственно, потому диск и «вывезли» в Антарктиду, ведь обычному человеку «дикарем» туда не попасть, а в рамках тура — чертовски дорого и без экскурсий по тайным лабораториям. Зато уфологи и конспирологи смогут занести вещицу в свои каталоги «неуместных артефактов».

Фото: Kandinsky & 360.ru

Что такое неуместные артефакты «Неуместный артефакт» — одна из любимых игрушек самозванных исследователей, охочих до сенсаций. Так они обозначили предметы, что «противоречат общепринятым научным представлениям». В отличие от «диска дьявола», большинство из них действительно существуют. Что же в этих удивительных списках? Например — камни, возрастом в миллионы лет с запекшимися в них зубчатыми колесами. По мнению псевдоархеологов, это явное доказательство либо наличия сверхцивилизации, царившей на земле во время оно (Атлантиды или Лемурии), либо какие-то запчасти от кораблей или другой техники пришельцев.

Фото: Трохиты. F. Lamiot / Википедия

Нормальная наука уже 100 раз объясняла, что «шестеренки» никак ей не противоречат. А все потому, что это трохиты — окаменевшие членики стеблей морских лилий, которые особенно буйным цветом росли в палеозое. Но любители «неуместных артефактов» обычно держатся подальше от правды и логики. Еще один знаменитый образец — хрустальные черепа из цельного куска прозрачного либо дымчатого горного кварца доколумбовой эпохи. Они появились на рынке диковинок в XIX веке и якобы обладали разными мистическими особенностями, демонстрировали паранормальные явления.

Фото: Franz Waldhäusl/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Ученые сразу заподозрили нечистую игру: о таком могущественном артефакте нет ни единой истории ни в одной из индейских мифологий. При более серьезном изучении черепов выяснилось, что их обрабатывали инструментами XIX и XX веков, а сам кварц родом из Швейцарии или Германии. Но до сих пор в СМИ или интернете нет-нет да мелькнет очередная чудная история о хрустальном черепе. Про кино и компьютерные игры нечего и говорить. Все повторяют старую легенду и напрочь игнорируют реальные научные доказательства. Подобных «находок» еще много: багдадская батарейка, диск Сабу, железная колонна в Дели.

Фото: Охота на динозавра. Brattarb / Википедия

Или вот еще: коллекция древних камней от 20 граммов до полутонны из окрестностей перуанского города Ика. Все они испещрены чудными рисунками, на которых можно распознать, например, динозавров или операцию по пересадке органов. Однако скоро удалось точно установить, что все это современная подделка. Хотя говорят, что против очевидных фактов не попрешь, верующие в чудеса вопреки здравому смыслу всегда находятся. Так, в Средневековье никого не смущали черепа одного и того же святого в разном возрасте. Правда, иногда такая детская доверчивость дорого стоит — достаточно вспомнить фашистский оккультизм или тоталитарные секты.