Сегодня 11:00 Десятки лет без секса. Почему мужчины становятся инцелами 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Сексологи утверждают, что длительное отсутствие половых контактов может привести к проблемам со здоровьем — как репродуктивным, так и психологическим. Однако многие представители сильной половины человечества становятся так называемыми инцелами, то есть людьми, у которых не получается найти себе пару для секса. Об этих и других причинах отказа от интимной близости мужчины рассказали в социальной сети Reddit.

Причины отказа мужчин от секса Создатель ветки обсуждений обратился к другим пользователям соцсети, попросив их вспомнить свой самый долгий период без интима. Один из комментаторов рассказал, что живет так уже около девяти лет. У мужчины скончалась супруга, и с того момента он отказался даже о мыслях найти себе партнершу. Другого владельца аккаунта на Reddit к отсутствию секса подтолкнула пандемия коронавируса и череда отказов со стороны девушек. Он признался, что воздержание затянулось почти на шесть лет и продолжается по сей день, однако этот вопрос волнует его все меньше и меньше.

«Годы пандемии и несколько жестких отказов просто заставили меня больше об этом не думать», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

Еще один комментатор перестал знакомиться с женщинами и вступать с ними в какие-либо отношения из-за болезни. Около года назад он потерял зрение. Мужчина не стал скрывать, что очень грустит из-за невольного воздержания. Теперь даже обыкновенные объятия вызывают у него необычайные эмоции. Как вернуться в строй после долгого воздержания Одной из самых печальных историй поделился мужчина, который провел без секса порядка 12 лет. Воздержание началось, когда ему было 23 года. Тогда невеста бросила молодого человека прямо у алтаря, и это стало для него огромным ударом. «Я стал настоящий инцелом», — подчеркнул интернет-пользователь.

У этой истории оказался счастливый конец. Спустя много лет после несостоявшейся свадьбы мужчине призналась в чувствах давняя приятельница.

Фото: Unsplash

В итоге девушка стала его женой, и с интимной близостью у пары все в полном порядке. Рассказывая о своем примере, пользователь призвал остальных представителей сильного пола «не быть идиотами» и не отказываться от столь важной части жизни. Ранее мужчинам раскрыли три секрета повышения потенции. По словам специалистов, обойтись можно и без применения лекарственных препаратов.