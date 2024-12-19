Мужчинам раскрыли три секрета повышения потенции

Россиянам раскрыли три способа повышения потенции без употребления лекарственных препаратов. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Специалист отметил, что мужское здоровье зависит от выработки гормона тестостерона, причем на этот процесс положительно влияет интервальное голодание.

«Когда человек увеличивает время между последним и первым приемом пищи — между ужином и завтраком человек 10, 12 или 14 часов ничего не ест», — пояснил Агапкин.

Второй совет касается добавления в рацион продуктов, богатых магнием, цинком и омегой-3.

Кроме того, не стоит забывать про физическую нагрузку, но при этом выбирать упражнения, которые человеку нравятся. Нет нужды изнурять себя.

Ранее завотделением урологии Челябинской областной клинической больницы, главный уролог минздрава региона Сергей Кокнаев рассказал, что отказ от вредных привычек, правильное питание, физическая активность и регулярные врачебные осмотры позволят сохранить потенцию до глубокой старости.