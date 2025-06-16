16 июня 2025 18:02 День русского кваса — 17 июня. Как напиток стал любимцем крестьян и царей 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Интересное

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Во вторник, 17 июня, в России отметят День русского кваса. В прежние времена квас был на каждом столе: в простой семье и на императорских пирах. Как он появился, действительно ли его можно назвать исконно русским, с чем любил пить квас Петр I и как сделать освежающий напиток дома — в материале 360.ru.

История кваса — русский ли это напиток? Похожий напиток готовили в Древнем Египте и Древней Греции. В V веке до н. э. историк Геродот называл его цитос, или зитос, — от латинского zythus. Его делали с помощью замачивания хлебных корок, которые приводили к брожению.

Интересно Цитос созвучен с немецким Zieder, или Cider, то есть сидр — алкогольный газированный напиток. Однако его делают на основе яблочного сока. Цитос созвучен с немецким Zieder, или Cider, то есть сидр — алкогольный газированный напиток. Однако его делают на основе яблочного сока.

На Руси первое упоминание суровца зафиксировано в летописи 989 года. Под ним подразумевали некий кислый напиток. В «Повести временных лет» написано, что после крещения населения киевский князь Владимир Красно Солнышко раздал народу «пищу, мед и квас». К XI веку его варили в каждом доме. Квас пили все: крестьяне, купцы, помещики, монахи, военные, царские семьи. Его получали даже заключенные — в дополнение к сухпайку.

Фото: РИА «Новости»

В XII веке квас научились делать безалкогольным и алкогольным. Крепость была высокая — порядка 10-15%. Появилась целая профессия — квасник. Такой работник специализировался на разных видах напитка: яблочном, ячневом и других. Чаще всего его готовили именно из солода, то есть пророщенного зерна, и добавляли мед, пряности, фрукты, травы. Для упрощения рецепта хозяйки брали ржаной хлеб и сухари. Солодовый квас пользовался популярностью у русских царей разных времен. Есть свидетельства, что напитком угощали на пиру в честь венчания Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной. Его очень любил и Петр I. Император выпивал напиток с хреном за завтраком. Утолить жажду суровцем любила Анна Иоанновна. Его подавали к столу в домах Михаила Голицына и Александра Суворова. Последний писал: «Квас и квашеная капуста — это русскому хорошо». Следуя его примеру, пили и в армии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Окрошку придумали бурлаки на Волге: сначала ели сушеную воблу и запивали ее квасом, а потом стали размачивать в нем рыбу. В итоге получилась рыбная окрошка, которая сейчас не так популярна в России. Хозяйки добавляют в современное блюдо овощи и мясо, колбасу или холодец. Также солодовую заливку заменяют на кефир, тан, айран и газированные напитки. В советские годы квас продавали в желтых бочках. Стакан освежающего питья обходился гражданину в 20 копеек. Также его покупали бидонами или кружками. Рецепты домашнего кваса Главное условие для всех видов напитка — не мыть изюм. На нем живут дрожжевые бактерии, которые способствуют газации.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Классический хлебный квас Для напитка потребуется: 2,5 литра воды;

350 граммов черного хлеба (можно взять бородинский или обычный ржаной);

180 граммов сахара;

40 граммов изюма. Нарезать хлеб и высушить в духовке. Высыпать сухари в банку, засыпать сахаром и изюмом, залить водой, не долив до горлышка емкости. Это нужно для того, чтобы после разбухания сухарей вода не вылилась через край. Прикрыть крышкой или марлей и оставить в теплом месте на два дня. Готовый квас процедить. Хранить в холодильнике.

Фото: РИА «Новости»

Мятный Понадобится: два литра воды;

400 граммов стеблей ревеня — растения с фруктовым вкусом;

100 граммов сахара;

10 граммов мяты (одна-две веточки);

один грамм сухих дрожжей. Стебли ревеня промыть, порезать, добавить в кастрюлю с водой, поставить на огонь и довести до кипения. Варить пять минут, в конце всыпать сахар, перемешать и убрать с плиты. Сироп процедить, можно немного подавить ревень ложкой, чтобы вышел сок. В горячую смесь добавить вымытые листочки мяты. Оставить остывать до комнатной температуры. Процедить, всыпать сухие дрожжи, плотно накрыть крышкой и поставить на стол на 12 часов. Готовый квас разлить по бутылкам или банкам и хранить в прохладном месте.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

На березовом соке Для приготовления потребуется: три литра березового сока;

15 граммов изюма;

150 граммов сахара. Процедить березовый сок через несколько слоев марли. Добавить сахар и изюм. Оставить при комнатной температуре на трое суток, чтобы он забродил. Готовый квас разлить по емкостям и хранить в холодильнике.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

С лимоном и изюмом Для лимонного напитка понадобится: 400 граммов сахара (можно меньше, если нравится кислый вкус);

три литра воды;

30 граммов изюма;

15 граммов свежих дрожжей или пять граммов сухих;

четыре лимона. Кастрюлю с водой поставить на сильный огонь, добавить сахар и довести до кипения. Варить две-три минуты. Сироп убрать с огня и охладить до комнатной температуры. Лимоны обдать кипятком, снять слой цедры без белой части — она будет горчить. Натереть цедру на терке. Из лимонов выдавить сок. В дрожжи всыпать сахар и размешать до получения жидкой вязкой массы. В кастрюлю с остывшим сиропом влить лимонный сок и разведенные дрожжи, всыпать цедру. Все перемешать и оставить при комнатной температуре на четыре-пять часов до появления мелких пузырьков. Процедить, разлить по емкостям, добавить изюм, герметично закрыть и поставить в холодильник. Квас созреет, когда изюминки поднимутся наверх. Это произойдет примерно через два-три дня.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Домашний диетический Для напитка понадобится: один килограмм свежей свеклы;

2,5 литра воды;

100 граммов сахара — без него не обойтись, нужен для брожения;

140 граммов черного хлеба;

соль по вкусу. Вымыть свеклу, очистить от кожицы. Натереть на крупной терке, выложить в банку и залить водой, не долив до краев. Добавить сахар, соль, кусочки хлеба. Обвязать горлышко несколькими слоями марли. Оставить смесь при комнатной температуре на 14 дней. В процессе брожения должна образоваться пена. Готовый квас процедить, разлить по бутылкам, хранить в холодильнике.

Фото: РИА «Новости»

Традиции и поговорки Из-за содержащихся в солоде витаминов и микроэлементов напиток считали восстанавливающим силы и снимающим усталость. Его брали на тяжелую работу, с его помощью переживали голодные зимы в случае неурожая. Поскольку квас пили все, про него сложилось много поговорок: Квас, как хлеб, никогда не надоест;

Русский квас много народу спас;

Худой квас лучше хорошей воды;

Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом;

Кабы хлеб да квас, так и все у нас;

Винцо для веселья, а квас для души;

Квас да картошка — уже окрошка;

Квас — штука немудра, пей хоть полведра;

Наш квас не про вас;

Не коси глаз на чужой квас.

Фото: РИА «Новости»

Александр Пушкин отразил популярность напитка в поэме «Евгений Онегин»:

Им квас как воздух был потребен.

В поэме «Анна Снегина» поэт Сергей Есенин тоже упоминал напиток: «У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас». В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Николай Гоголь писал: «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами?» А в «Вишневом саду» Антона Чехова Дуняша подавала освежающий напиток Лопахину. В «Обломове» Иван Гончаров писал: «Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!»

Интересно Возможно, популярность солодового напитка связана с недостатком чистой питьевой воды. Подобная проблема наблюдалась в Древней Греции и Средневековой Европе, где вместо нее пили вино. Возможно, популярность солодового напитка связана с недостатком чистой питьевой воды. Подобная проблема наблюдалась в Древней Греции и Средневековой Европе, где вместо нее пили вино.

В некоторых регионах России напитком обливали невесту в бане перед свадьбой. Также его подавали на похоронах. Существовали и другие традиции.