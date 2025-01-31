31 января 2025 23:18 День пяти святых. Что расскажет Макар-весноуказчик 0 0 0 Фото: Pxhere Интересное

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Макарьев день, или Макар-весноуказчик, который отмечают 1 февраля, как и многие подобные праздники, объединил в себе и народные, и христианские черты. С какими приметами и традициями связана эта дата — в материале 360.ru.

Кому посвящен Макарьев день В православном календаре 1 февраля значится как день памяти пяти святых — преподобных Макария Великого, Макария Постника и Макария Диакона Печерских, Макария Римляна, или Новгородского, и Макария Александрийского. Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых объяснила, что поэтому праздник еще называют Макары. Одним из самых почитаемых святых в этот день считают Макария Великого, христианина, святого и отшельника. «И почитает его христианская церковь в лике преподобного. В народном календаре [праздник] отмечали 19 января по старому стилю», — добавила Фоминых. Макарий Великий жил в IV веке. Родился в Египте в благочестивой семье, родители сразу приобщали его к православию. Макарий рано женился и овдовел, а потом потерял и родителей и остался совершенно одинок.

После смерти родителей Макарий решил, что нужно посвятить свою жизнь церкви и Всевышнему. Он ушел в пустыню, стал послушником у престарелого отшельника, молился. Наталия Фоминых профессор

Вскоре, рассказала собеседница 360.ru, Макарию повезло: его взял в ученики преподобный Антоний Великий.

Интересно Преподобный Антоний Великий — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества. Его изображали с посохом в форме тау-креста и с колокольчиком для отпугивания бесов. Преподобный Антоний Великий — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества. Его изображали с посохом в форме тау-креста и с колокольчиком для отпугивания бесов.

В 40 лет — в возрасте, имеющим в христианстве существенное значение, — Макарий получил сан священника и настоятеля монахов в Скидской пустыне. «У Макария Великого был опыт лечения людей. Он написал 50 бесед, семь наставлений и два послания. В основном, о наставничестве и беседы, как вести духовную жизнь христианина. В нескольких беседах он также аллегорически трактовал Библию. Скончался в монастыре, который сам построил», — сказала Фоминых.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Традиции Макарьева дня Профессор отметила, что в Макарьев день существовала связанная с самоваром традиция. О ней в том числе напоминает поговорка «Валенком Макар раздувает самовар». «Безусловно, раздуть валенком самовар достаточно сложно. Считается, его чисто символически подносили к пару, прогревали им, и обязательно было потом этот валенок надеть на ноги», — подчеркнула Фоминых. Надевали прогретую обувь на всю семью по очереди. Считалось, что такие валенки принесут здоровье не только ногам, но и всей семье, для чего приговаривали «В хвори не в горе».

Поскольку в этот день пили чай, было принято женщинам ходить к травницам. Травы были особые, особенно почитали мяту, душицу, иван-чай, зверобой, ромашку и шиповник. И заваривали непростой чай, он считался в Макарьев день особенно целебным. Наталия Фоминых

Напиток следовало готовить исключительно из родниковой воды, а в ней — погасить тлеющую лучину из осины. Считалось, пояснила собеседница 360.ru, что таким образом «бодрят» водичку. «Наши предки верили, что такой чай защитит их от зимних хворей. А пили его обязательно в прикуску с вареньем или медом. Особенно ценилось варенье из малины. Окуривали дом полынью или можжевельником», — добавила Фоминых.

Интересно На Руси в Макарьев день планировали начало важных дел, потому что надеялись на их успех. Хозяйственную работу, наоборот, откладывали — если перетрудиться 1 февраля, весь оставшийся год придется слишком усердствовать. На Руси в Макарьев день планировали начало важных дел, потому что надеялись на их успех. Хозяйственную работу, наоборот, откладывали — если перетрудиться 1 февраля, весь оставшийся год придется слишком усердствовать.

Кроме того, приснившиеся в праздничную ночь сны старались запомнить, а потом обсуждали их, чтобы узнать будущее.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Приметы Макара-весноуказчика Профессор заметила, что многие традиции и приметы, в которые верили наши предки, дошли и до сегодняшних дней. В том числе связанные с метеорологическими условиями. «Из названия понятно, что этот день показывал, какой будет весна, когда придет — раньше или позже, какой будет весенняя погода, а самое главное — каким окажется весь февраль», — сказала она. Не зря существовала поговорка «На Макара капель — в весну раннюю верь». И наоборот, если 1 февраля выдавалось снежным, мела метель, следовало ожидать ее и на Масленицу.

Говорили также: «Макары погожи — жди весну пригожу». Наталия Фоминых

В старину, обратила внимание профессор, Макаром назвали хитрого мужичка, прослывшего пройдохой и плутом. «Существовала такая поговорка: „Макар душой не худ, а просто плут“. Еще были такие — „вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал“, „На бедного Макара везде беда напала“», — заключила она.