День независимости США 4 июля. История борьбы американцев за свободу

Колокол Свободы

Простые американцы узнали о Декларации 6 июля 1776 года: ее опубликовали в газете. Два дня спустя в Филадельфии решили подстраховаться (не все же умели читать) и 8 июля зачитали текст документа на центральной площади. Благо, народа там было полно — как раз проходила традиционная ярмарка. Людей собрали звоном Колокола Свободы.

Только тогда он так не назывался. Это был просто колокол. Первый его вариант отлили в Англии в 1751-м , но как только в следующем году его водрузили на звонницу, появилась трещина. Исправить дефект было невозможно. Но второй раз гонять за океан не стали и передали заказ местным литейщикам.

Со второй попытки у мастеров получилась точная копия британского оригинала. Весил колокол из сплава меди, свинца, цинка, мышьяка, золота и серебра около 943 килограммов, окружность — 3,7 метра, высота — ровно один метр. На нем цитата из Библии: Proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof — «И объявите свободу на земле всем жителям ее».