Сегодня 14:02 День независимости США 4 июля. История борьбы американцев за свободу 0 0 0 Фото: 4 июля, Вашингтон, 2023 год. Ting Shen — Pool via CNP / www.globallookpress.com Интересное

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День независимости США — один из главных праздников у американцев. Для многих людей 4 июля ассоциируется с масштабными фейерверками, парадами и Уиллом Смитом, ловко побеждающим пришельцев. Однако это торжество таит и немало других любопытных нюансов. Подробности — в материале 360.ru.

История Дня независимости США Хотя День независимости США американцы отмечают 4 июля, все случилось на пару суток раньше. В 1776 году 13 британских колоний восточного побережья год как дрались с англичанами. Колонистов порядком достали хозяева из Старого Света, и особенно неприятна была необходимость платить им налоги золотом и серебром. На этой почве образовался так называемый «Комитет пяти», в который вошли юристы Роджер Шерман и Роберт Ливингстон, автор афоризма «Время — деньги» политик Бенджамин Франклин, будущие второй и третий президенты США Джон Адамс и Томас Джефферсон соответственно. Последний эту компанию возглавлял.

Фото: Авторы Декларации независимости США, слева направо: Джон Адамс, Роджер Шерман, Роберт Ливингстон, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин. bileizuzetno / www.globallookpress.com

Пятерка сочинила Декларацию о независимости и представила ее 2 июля на закрытом заседании Второго континентального конгресса. Документ гласил, что все люди по своему происхождению равны и обладают одинаковыми правами на жизнь, свободу и достижение счастья, а также объявлял о разрыве политической связи между колониями и метрополией. Бумага всем понравилась, вот только подписывали ее долго и провозились два дня — как раз успели к 4 июля. Но это легенда — большинство сегодняшних историков уверены, что окончательно собрать все 56 подписей удалось только месяц спустя, 2 августа.

Фото: Картина Джона Трамбулла «Предложение к рассмотрению текста Декларации независимости США комитетом на заседании континентального конгресса» / Публичное достояние

Разумеется, принятие документа не означало, что США тут же признали во всем мире как самостоятельное государство. Нет, пришлось много и долго воевать. Но первым реальным шагом к свободе американцы считают именно Декларацию независимости. Сегодня ее оригинал хранится в Национальном архиве Вашингтона. Позднее пятеро из 56 человек, подписавших Декларацию независимости, попал в плен к британцам, предстали перед военным трибуналом и были казнены как изменники. Еще девять погибли от ран во время Войны за независимость. А вот оба будущих президента США, Адамс и Джефферсон (в конце жизни они вдрызг рассорились), скончались в один день, ровно через 50 лет после того, как оставили свои автографы на той самой бумаге, — 4 июля 1826 года.

Фото: Декларация независимости США / Публичное достояние

Колокол Свободы Простые американцы узнали о Декларации 6 июля 1776 года: ее опубликовали в газете. Два дня спустя в Филадельфии решили подстраховаться (не все же умели читать) и 8 июля зачитали текст документа на центральной площади. Благо, народа там было полно — как раз проходила традиционная ярмарка. Людей собрали звоном Колокола Свободы. Только тогда он так не назывался. Это был просто колокол. Первый его вариант отлили в Англии в 1751-м , но как только в следующем году его водрузили на звонницу, появилась трещина. Исправить дефект было невозможно. Но второй раз гонять за океан не стали и передали заказ местным литейщикам. Со второй попытки у мастеров получилась точная копия британского оригинала. Весил колокол из сплава меди, свинца, цинка, мышьяка, золота и серебра около 943 килограммов, окружность — 3,7 метра, высота — ровно один метр. На нем цитата из Библии: Proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof — «И объявите свободу на земле всем жителям ее».

Фото: Колокол Свободы в Национальном историческом парке Индепенденс, Филадельфия, 31 марта 2010 года. UPPA / www.globallookpress.com

Он с 1753 года исправно выполнял свою работу: звоном оповещал о важных событиях, открывал судебные заседания, созывал депутатов. А почти сто лет спустя, в 1846-м, снова треснул — в честь дня рождения Джорджа Вашингтона в него звонили несколько часов подряд. Металл не выдержал. Пришлось снять. Однако горожане помнили, что когда-то именно он возвестил о Декларации независимости, и в 1847 году присвоили ему название Liberty Bell — Колокол Свободы. Иронично, но место, где он хранился, вплотную примыкает к тому кварталу, в котором в 90-х годах XVIII века размещались рабы Джорджа Вашингтона, жившего тогда в Филадельфии.

Интересно В начале 70-х годов XX века Колокол Свободы несколько раз ударили автомобильной выхлопной трубой. Весной 2001 года 27-летний бродяга из Небраски с криком накинулся на символ независимости с молотком и нанес минимум четыре удара по артефакту, так что на нем остались вмятины. В начале 70-х годов XX века Колокол Свободы несколько раз ударили автомобильной выхлопной трубой. Весной 2001 года 27-летний бродяга из Небраски с криком накинулся на символ независимости с молотком и нанес минимум четыре удара по артефакту, так что на нем остались вмятины.

Каждый год колокол говорит дважды: 13 раз (по числу колоний, объявивших о своей независимости от Великобритании) в День Независимости США и в День Мартина Лютера Кинга, который празднуют в третий понедельник января.

Фото: Рождественское украшение Белого дома в Колоколом Свободы, 2018 год. Ron Sachs / www.globallookpress.com

Праздник Независимости: традиции и курьезы Отмечать День независимости принято с размахом. Задел положили в Бристоле — там в 1785 году состоялся первый большой парад в честь 4 июля. Город до сих пор старается держать марку: сегодня в торжественном шествии принимают участие военные и пожарные подразделения, различные общественные организации и группы. Простые граждане тоже не стоят в стороне. Здания принято украшать лентами, воздушными шарами и подсветкой цветов американского флага — белым, синим и красным. Люди устраивают пикники или барбекю, ходят на большие ярмарки и концерты. А вечером под национальный гимн и патриотические песни вроде «Боже, храни Америку» в небе гремят красочные фейерверки.

Фото: Праздничный салют, 2024 год. Ron Adar / www.globallookpress.com

Многие города стремятся выделиться необычными шоу или соревнованиями. На Аляске в населенном пункте Сьюард 4 июля проводят пеший поход на вершину горы Маунт-Марафон. Литиц штата Пенсильвания знаменит фестивалем свечей, а в Текамсе, что в Небраске, здание суда принято украшать флагами в честь каждого местного уроженца, служившего в Вооруженных силах США.

Интересно Филиппины тоже празднуют 4 июля как День независимости от… США. Хотя официально торжество носит название День Республики. Острова принадлежали американцам с 1898 года. Потом, во время Второй мировой войны, их захватила Япония, а в сентябре 1945-го янки вернули свою собственность и, наконец, 4 июля 1946 официально признали независимость Филиппин. Филиппины тоже празднуют 4 июля как День независимости от… США. Хотя официально торжество носит название День Республики. Острова принадлежали американцам с 1898 года. Потом, во время Второй мировой войны, их захватила Япония, а в сентябре 1945-го янки вернули свою собственность и, наконец, 4 июля 1946 официально признали независимость Филиппин.

С праздником связаны и некоторые курьезы. Например, 4 июля 1916 года в Нью-Йорке четверо иммигрантов поспорили, кто из них больший патриот США. Прийти к решению помогли… хот-доги! Парни решили, что победит тот, кто больше всего за раз съест булочек с сосисками. С тех пор такие чемпионаты проводятся ежегодно во многих американских городах.

Фото: Чемпионат про поеданию хот-догов, 4 июля 2021 года. Bruce Cotler / www.globallookpress.com

Несколько раз в новейшей истории пышные гуляния отменяли. Спустя семь месяцев после бомбардировки японцами Перл-Харбора 4 июля 1942 года не было ни салютов, ни парадов. Франклин Рузвельт, 32-й президент США, тогда призвал американцев считать праздником «не фейерверки, а смертельные реалии танков, самолетов, пушек и кораблей». Пандемия коронавируса в 2020 году тоже внесла свои коррективы. От фейерверков не стали отказываться, но власти держали места их проведения в тайне, чтобы избежать скопления зрителей. Большинство остальных торжественных мероприятий прошли по телевидению и онлайн, в том числе концерт, который обычно устраивают напротив Капитолия.

Фото: 4 июля. Bruce Cotler / www.globallookpress.com

Кино про День независимости Киношники не смогли пройти мимо такого значимого события, как 4 июля, и всех его составляющих: Декларации независимости и Колокола Свободы. Одна из самых известных лент — вовсе не костюмное историческое шоу, а фантастический боевик «День независимости» 1996 года с Уиллом Смитом в главной роли. По сюжету на Землю нападают инопланетяне. Люди их побеждают (конечно же, 4 июля). При затраченных 75 миллионах долларов в прокате картина собрала свыше 300 миллионов. Через 20 лет фокус решили повторить по тому же рецепту: «Земле угрожают пришельцы — люди дали люлей агрессору снова в ту же дату», только спецэффектов побольше и главного героя сменили. Не прогадали.

Фото: Кадр из фильма «Сокровище нации». Moviestore Collection/face to fa / www.globallookpress.com

Еще одна пара известных приключенческих фильмов — диснеевские «Сокровище нации» и «Сокровище нации: Книга тайн». Николас Кейдж старается ничем не уступать Индиане Джонсу, но с оглядкой на детскую аудиторию. Смешали все: американскую историю, заговоры, тамплиеров и масонов, Колокол Свободы и сокровища индейцев, Декларацию независимости и семейные шутки.