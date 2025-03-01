Сегодня 10:17 День кикиморы: как задобрить шкодливую старуху 1 марта 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Кикимора — мифологический персонаж, который нередко встречается в русских сказках. Славяне считали ее магическим существом и даже «малым богом». Когда отмечают День кикиморы, почему предки ее почитали и боялись — в материале 360.ru.

Когда отмечать День кикиморы 2025 День кикиморы — праздник, который не имеет переходящей даты. В общем, его отмечают и 16 февраля, рассказала 360.ru нумеролог и эзотерик Наталья Шалимова. «Иногда отмечают День кикиморы 1 или 2 марта из-за наслоения двух событий друг на друга. В христианстве почитают праведную Мариамну. К язычеству она не имеет никакого отношения, однако язычники все же присвоили ее себе и начали называть Марой — богиней зимы, смерти и тьмы», — объяснила Шалимова. Кикимора тоже повелевает смертью и темными силами, поэтому персонажей просто перепутали. Праведную Мариамну прозвали Мариамной-кикиморой.

В итоге предки слепили два праздника в один. На самом деле, это два разных направления. Наталья Шалимова

День Мариамны — сестры одного из 12 апостолов Филиппа — у православных принято отмечать 1 марта. День кикиморы празднуют 16 февраля. Эзотерик Сергей Шмелев возразил коллеге. В разговоре с 360.ru он объяснил, что с приходом весны энергия планеты и людей меняются. «Правильнее считать Днем кикиморы 2 марта», — уточнил эксперт.

Фото: 360.ru

Кто такая Кикимора у славян Кикимора — мифологическое существо женского пола, которое обитало в домах или других постройках людей. Славяне представляли кикимору в виде старушки ростом с карлика, неряшливой, скрюченной от долгого существования, безобразной и длинноволосой. Иногда ей приписывали неестественно длинные руки, большую голову, рога, хвост. Иные отмечали, что кикимора покрыта перьями или шерстью. Несмотря на дряхлый вид, кикимора быстро бегает и может общаться с помощью человеческой речи или стука.

Интересно Происхождение существа связывали с чьей-то «неправильной» смертью: например, с некрещеными или убитыми детьми, самоубийцами, мертворожденными младенцами, выкидышами, прерванной беременностью. Также кикимору в дом могли привести недоброжелатели, обратившись к нечистой силе или наслав порчу. Происхождение существа связывали с чьей-то «неправильной» смертью: например, с некрещеными или убитыми детьми, самоубийцами, мертворожденными младенцами, выкидышами, прерванной беременностью. Также кикимору в дом могли привести недоброжелатели, обратившись к нечистой силе или наслав порчу.

Появление кикиморы в доме считали плохим знаком — говорили, что в семье царит неблагополучие. Скорее всего, хозяева были нечестны друг с другом, рассказал Шмелев. «По мнению наших предков, кикимора могла появиться в доме, построенном на дурном и нечистом месте», — пояснил эзотерик. Увидеть кикимору было дурным предзнаменованием — к скорой смерти или другому несчастью. Больше всего кикимора любит заниматься рукоделием: прясть, ткать, вязать, плести кружева, шить. Однако ее работа выглядит некачественной, из-за чего хозяйкам приходится все переделывать. Например, если кикимора добралась до прялки, девушка долго могла возиться с одной куделью. Если же существо вязало, то рукоделие не получалось, постоянно нужно было распускать и перевязывать заново.

Фото: 360.ru

«Кикимора, как ребенок, могла дурить, играть с пряжей, как кошка, разбросать клубки по дому, нашкодить. Поэтому ее прозвали шкодой», — рассказала Шалимова.

Интересно Есть мнение, что проделки кикиморы безвредны. Однако другие полагают, что существо не успокоится, пока не выживет хозяев из дома. Есть мнение, что проделки кикиморы безвредны. Однако другие полагают, что существо не успокоится, пока не выживет хозяев из дома.

Долгое время люди верили, что существо причиняет неприятности: досаждает детям, душит по ночам, пугает, всячески мешает спать. Шмелев уверен, что кикимора, как и любой дух, питается негативной энергией и может даже довести человека до сумасшествия. Леший, домовой, кикимора и другие «малые боги» на Руси У язычников существовали не боги, а духи — дух леса, дух дождя, грома, воды и так далее. Все, что имело энергию, называлось духами, пояснила Шалимова. «Духи были не хорошими и не плохими, каждый имел свою задачу», — отметила эксперт. Кикимора — это домовой дух, а не лесной или болотный. «В фольклоре допустили ошибку, когда назвали кикимору болотной. На самом деле она всегда жила рядом с человеком», — пояснила Шалимова. По сюжету сказок кикимора крала детей, именно ею стращали малышей. Кроме того, славяне верили в лешего, домового, русалок, водяного, банника и других духов, которых боялись и задабривали. Собирательно эти существа называли нечистой силой, или нежитью.

Люди боялись духа лешего. Считалось, что он приходил к заблудившимся в лесу. Когда начиналась паника, вокруг слышались странные звуки. Можно было даже увидеть дедушку-лешего. Сергей Шмелев

Традиции и обряды на День кикиморы Обычно славяне задабривали кикимору круглый год. Однако в ее день обряды становились обязательными. Например, чашку с горящей свечой оставляли рядом с кроватью на ночь. Верили, что кикимора испугается и не будет причинять вред людям. На дверях развешивали сушеные травы, подковы, чеснок и другие обереги, чтобы отпугнуть кикимору и злых духов. Особенным считался ритуал подготовки кикиморы на зимний сон. Женщины и девушки выполняли его, чтобы в дом пришло счастье и благополучие. Условную кикимору накрывали одеялом и говорили тайные слова, чтобы успокоить домовой дух.

Фото: 360.ru

Как отметить День кикиморы 2025 В День кикиморы нельзя: оставлять грязную посуду на ночь;

оставлять на столе еду и объедки;

оставлять неоконченное рукоделие. Кроме того, кикимору можно попросить в свободной форме перестать вредить людям. Хозяйки мыли полы папоротниковой настойкой, чтобы успокоить кикимору. Также можно: оставить для кикиморы угощение;

провести ритуал очищения жилища от негатива. Некоторые прогоняли дух из жилища — это рискованно, ведь кикимора может разозлиться и причинить еще больше неприятностей.