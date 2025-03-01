День кикиморы: как задобрить шкодливую старуху 1 марта
Кикимора — мифологический персонаж, который нередко встречается в русских сказках. Славяне считали ее магическим существом и даже «малым богом». Когда отмечают День кикиморы, почему предки ее почитали и боялись — в материале 360.ru.
Когда отмечать День кикиморы 2025
День кикиморы — праздник, который не имеет переходящей даты. В общем, его отмечают и 16 февраля, рассказала 360.ru нумеролог и эзотерик Наталья Шалимова.
«Иногда отмечают День кикиморы 1 или 2 марта из-за наслоения двух событий друг на друга. В христианстве почитают праведную Мариамну. К язычеству она не имеет никакого отношения, однако язычники все же присвоили ее себе и начали называть Марой — богиней зимы, смерти и тьмы», — объяснила Шалимова.
Кикимора тоже повелевает смертью и темными силами, поэтому персонажей просто перепутали. Праведную Мариамну прозвали Мариамной-кикиморой.
В итоге предки слепили два праздника в один. На самом деле, это два разных направления.
Наталья Шалимова
День Мариамны — сестры одного из 12 апостолов Филиппа — у православных принято отмечать 1 марта. День кикиморы празднуют 16 февраля.
Эзотерик Сергей Шмелев возразил коллеге. В разговоре с 360.ru он объяснил, что с приходом весны энергия планеты и людей меняются.
«Правильнее считать Днем кикиморы 2 марта», — уточнил эксперт.
Кто такая Кикимора у славян
Кикимора — мифологическое существо женского пола, которое обитало в домах или других постройках людей.
Славяне представляли кикимору в виде старушки ростом с карлика, неряшливой, скрюченной от долгого существования, безобразной и длинноволосой. Иногда ей приписывали неестественно длинные руки, большую голову, рога, хвост. Иные отмечали, что кикимора покрыта перьями или шерстью.
Несмотря на дряхлый вид, кикимора быстро бегает и может общаться с помощью человеческой речи или стука.
Интересно
Появление кикиморы в доме считали плохим знаком — говорили, что в семье царит неблагополучие. Скорее всего, хозяева были нечестны друг с другом, рассказал Шмелев.
«По мнению наших предков, кикимора могла появиться в доме, построенном на дурном и нечистом месте», — пояснил эзотерик.
Увидеть кикимору было дурным предзнаменованием — к скорой смерти или другому несчастью.
Больше всего кикимора любит заниматься рукоделием: прясть, ткать, вязать, плести кружева, шить. Однако ее работа выглядит некачественной, из-за чего хозяйкам приходится все переделывать.
Например, если кикимора добралась до прялки, девушка долго могла возиться с одной куделью. Если же существо вязало, то рукоделие не получалось, постоянно нужно было распускать и перевязывать заново.
«Кикимора, как ребенок, могла дурить, играть с пряжей, как кошка, разбросать клубки по дому, нашкодить. Поэтому ее прозвали шкодой», — рассказала Шалимова.
Интересно
Долгое время люди верили, что существо причиняет неприятности: досаждает детям, душит по ночам, пугает, всячески мешает спать.
Шмелев уверен, что кикимора, как и любой дух, питается негативной энергией и может даже довести человека до сумасшествия.
Леший, домовой, кикимора и другие «малые боги» на Руси
У язычников существовали не боги, а духи — дух леса, дух дождя, грома, воды и так далее. Все, что имело энергию, называлось духами, пояснила Шалимова.
«Духи были не хорошими и не плохими, каждый имел свою задачу», — отметила эксперт.
Кикимора — это домовой дух, а не лесной или болотный.
«В фольклоре допустили ошибку, когда назвали кикимору болотной. На самом деле она всегда жила рядом с человеком», — пояснила Шалимова.
По сюжету сказок кикимора крала детей, именно ею стращали малышей.
Кроме того, славяне верили в лешего, домового, русалок, водяного, банника и других духов, которых боялись и задабривали. Собирательно эти существа называли нечистой силой, или нежитью.
Люди боялись духа лешего. Считалось, что он приходил к заблудившимся в лесу. Когда начиналась паника, вокруг слышались странные звуки. Можно было даже увидеть дедушку-лешего.
Сергей Шмелев
Традиции и обряды на День кикиморы
Обычно славяне задабривали кикимору круглый год. Однако в ее день обряды становились обязательными.
Например, чашку с горящей свечой оставляли рядом с кроватью на ночь. Верили, что кикимора испугается и не будет причинять вред людям.
На дверях развешивали сушеные травы, подковы, чеснок и другие обереги, чтобы отпугнуть кикимору и злых духов.
Особенным считался ритуал подготовки кикиморы на зимний сон. Женщины и девушки выполняли его, чтобы в дом пришло счастье и благополучие. Условную кикимору накрывали одеялом и говорили тайные слова, чтобы успокоить домовой дух.
Как отметить День кикиморы 2025
В День кикиморы нельзя:
- оставлять грязную посуду на ночь;
- оставлять на столе еду и объедки;
- оставлять неоконченное рукоделие.
Кроме того, кикимору можно попросить в свободной форме перестать вредить людям. Хозяйки мыли полы папоротниковой настойкой, чтобы успокоить кикимору.
Также можно:
- оставить для кикиморы угощение;
- провести ритуал очищения жилища от негатива.
Некоторые прогоняли дух из жилища — это рискованно, ведь кикимора может разозлиться и причинить еще больше неприятностей.