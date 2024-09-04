В 2024 году день города в Москве будут отмечать два дня, 7 и 8 сентября. Как и подобает российской столице, программа праздника масштабна. Куда сходить, чем заняться, не отменили ли салют и что пообещали синоптики, выяснил 360.ru.

Когда День города в Москве и сколько лет исполняется столице в 2024 году Ежегодный общегородской праздник в честь столицы проводят в первую или во вторую субботу сентября. В 2024 году даты выпали на 7-е и 8-е число. Москве исполнится 877 лет. Впервые масштабный праздник состоялся в 1847 году, на 700-летие города. Идея устраивать торжество принадлежит публицистам-славянофилам — Константину Аксакову и Михаилу Погодину. В 1846 году Иван Забелин установил дату первого летописного упоминания Москвы — 4 апреля 1147 года. Аксаков опубликовал статью в «Московских ведомостях» о значении города в истории России. Празднование поддержали митрополит Филарет и генерал-губернатор Алексей Щербатов. Изначально праздник запланировали провести весной 1847 года, в течение трех дней. В первый люди собрались бы на праздничную молитву, во второй губернатор должен был дать бал, а на третий планировали раздавать народу подарки. Но царь Николай I считал славянофилов оппозиционерами, поэтому не дал разрешение на продолжительное торжество.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Global Look Press

Вместо этого день города провели в январе 1847-го. Митрополит прочитал праздничную молитву — на этом все закончилось. Тогда публицисты посчитали попытку отпраздновать большой юбилей провалом. Следующая круглая дата пришлась на послевоенное время — 1947 год, когда столице уже советской России исполнилось 800 лет. Торжество поддержал лично Иосиф Сталин. Праздник состоялся 7 сентября. Провели массовые гуляния, работали уличные кафе и буфеты, на улицах играли духовые оркестры, населению показали довоенные танки. Юбилей завершили салютом.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Ко дню города основательно подготовились: отремонтировали фасады зданий, центр украсили иллюминацией. К празднику выпустили медаль «В память 800-летия Москвы». Ею наградили трудящихся, которые участвовали в реконструкции города после войны. Канал Москва — Волга переименовали в канал мэрии Москвы, а также заложили основание памятника Юрию Долгорукому. Следующее масштабное мероприятие в честь города состоялось спустя 39 лет — при главе московского горкома КПСС Борисе Ельцине. Именно он решил возродить празднование. День города провели 19 сентября 1987 года. Праздник начался с демонстрации и речи Ельцина у Мавзолея. На Садовом кольце прошел парад ретроавтомобилей, по Москве-реке пустили баржи с торжественным лозунгами.

Фото: Празднование Дня города. 3–4 сентября 1994 года / РИА «Новости»

В центре столицы работали ярмарки, в парках играли артисты и духовые оркестры. На ВДНХ состоялся салют. Следующие три года День города отмечали с тем же размахом. В 1991-м в России официальных мероприятий не проводили, но в парках организовали народные гуляния и спортивные соревнования. С 1997-го День города начали отмечать ежегодно.

Фото: Москва, сентябрь 1997 года. Празднование 850-летия Москвы. Фейерверк над Храмом Христа Спасителя / РИА «Новости»

Программа праздника на день города в Москве — 2024 Основными площадками для празднования в 2024 году традиционно станут: Цветной бульвар;

парк на Павелецкой площади;

Поклонная гора;

«Коломенское»;

Измайловский парк;

«Царицыно. Гуляния продут 7 сентября, с 12:00 до 21:00, 8 сентября — с 15:00 до 20:00.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Музей Победы На площади Победы, 3, программу подготовит Музей Победы. В 10:00 8 сентября в Зале полководцев выступит сводный ход «Московского долголетия». Артисты исполнят песни «Москва златоглавая», «Горькая моя Родина», «Московская кадриль», «Русь заветная» и другие. В хоре поют более 450 человек. Дирижер и художественный руководитель — Ольга Голубева. В этот же день, в 18:00, перед зрителями выступит детский театр-студия «Непоседы». Они приготовили часовой праздничный концерт.

Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press

Другие площадки Также программу ко Дню города готовят в парке «Южном Бутово», аллее Космонавтов, Бабушкинском парке, парке «Печатники», «Митино», на центральной площади в Зеленограде. «В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль „Добрая Москва“. Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram -канале.

Интересно День города станет частью завершающей программы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В выходные также пройдут мероприятия в рамках фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие». Гостей ждут мастер-классы, лекции и встречи с экспертами из различных отраслей. День города станет частью завершающей программы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В выходные также пройдут мероприятия в рамках фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие». Гостей ждут мастер-классы, лекции и встречи с экспертами из различных отраслей.

Главные концерты на День Москвы — 2024 Главный концерт, как и в прошлом году, проведут на Поклонной горе. В 2023-м перед москвичами выступили Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Егор Крид, Клава Кока, Тося Чайкина, Рита Дакота, группа «Блестящие», Алсу, IOWA, Ваня Дмитриенко, DABRO, ARTIK & ASTI и другие. Кроме того, в 2024 году концерты могут провести в Лужниках и Зарядье.

Будет ли салют на День города в Москве Обычно праздник заканчивается ярким фейерверком в центре Москвы. Однако в этом году его отменили.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Погода на День города в Москве 7 и 8 сентября Главный специалист информационного портала «Метеоновости» и метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, какой будет погода на День города. «Влияние антициклона сохранится. Ночи могут быть менее теплыми, чем в предстоящие, — в районе 10-15 градусов. Днем температура в столице поднимется до 22-26 градусов», — отметила метеоролог.