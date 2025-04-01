Как не дошутиться до беды 1 апреля? Традиции и правила на день Дарьи Грязной

Ежегодно 1 апреля православные верующие вспоминают святых мучеников Хрисанфа и Дарию Римских — супругов, проповедовавших целомудрие и веру во Христа. Их жизнь и страдания стали примером стойкости. Какой подвиг совершили святые, какие традиции и запреты связаны с их памятью и почему на Руси этот день прозвали Дарьей Грязной — в материале 360.ru.

Подвиг святых Хрисанфа и Дарии

Как рассказала в беседе с 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых, Хрисанф родился в римской знатной языческой семье, но, познакомившись с христианскими книгами, уверовал в Христа. Его отец пытался вернуть его к язычеству, но юноша остался непреклонен. В итоге Хрисанфа насильно женили на Дарии, которая тогда была жрицей Афины Паллады.

«Но Хрисанф был настолько тверд в своей вере, что он обратил в христианство и свою жену. И супруги приняли совместное решение вести чистую жизнь. И к такой же жизни стали призывать горожан», — рассказала Фоминых.

Их учение привлекло многих юношей и девушек, что вызвало гнев властей. По приказу императора Нумериана их схватили и подвергли жестоким пыткам.

Хрисанфа бросили в смрадную яму, но вместо зловония там разлилось благоухание. Дарию отправили в блудный дом, но ее защитил посланный Богом лев. Ни угрозы, ни мучения не сломили их веру. После того, как об этом узнал император, супругов заживо закопали в землю, и они приняли мученическую кончину.

Почему на Руси праздник называли Дарья Грязная?

На Руси 1 апреля связывали не только с памятью святых, но и с приходом весенней распутицы. Снег активно таял, дороги превращались в грязь, а ручьи разливались. Отсюда и народное название — Дарья Грязная, или Дарья Поплавиха.

«Дарья грязью мажет — ни проехать, ни пройти», — говорили на Руси о об этом дне.