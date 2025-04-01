Как не дошутиться до беды 1 апреля? Традиции и правила на день Дарьи Грязной

Фото: www.globallookpress.com

Ежегодно 1 апреля православные верующие вспоминают святых мучеников Хрисанфа и Дарию Римских — супругов, проповедовавших целомудрие и веру во Христа. Их жизнь и страдания стали примером стойкости. Какой подвиг совершили святые, какие традиции и запреты связаны с их памятью и почему на Руси этот день прозвали Дарьей Грязной — в материале 360.ru.

Подвиг святых Хрисанфа и Дарии

Как рассказала в беседе с 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых, Хрисанф родился в римской знатной языческой семье, но, познакомившись с христианскими книгами, уверовал в Христа. Его отец пытался вернуть его к язычеству, но юноша остался непреклонен. В итоге Хрисанфа насильно женили на Дарии, которая тогда была жрицей Афины Паллады.

«Но Хрисанф был настолько тверд в своей вере, что он обратил в христианство и свою жену. И супруги приняли совместное решение вести чистую жизнь. И к такой же жизни стали призывать горожан», — рассказала Фоминых.

Их учение привлекло многих юношей и девушек, что вызвало гнев властей. По приказу императора Нумериана их схватили и подвергли жестоким пыткам.

Хрисанфа бросили в смрадную яму, но вместо зловония там разлилось благоухание. Дарию отправили в блудный дом, но ее защитил посланный Богом лев. Ни угрозы, ни мучения не сломили их веру. После того, как об этом узнал император, супругов заживо закопали в землю, и они приняли мученическую кончину.

Почему на Руси праздник называли Дарья Грязная?

На Руси 1 апреля связывали не только с памятью святых, но и с приходом весенней распутицы. Снег активно таял, дороги превращались в грязь, а ручьи разливались. Отсюда и народное название — Дарья Грязная, или Дарья Поплавиха. 

«Дарья грязью мажет — ни проехать, ни пройти», — говорили на Руси о об этом дне.

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/www.globallookpress.com

Также появлялась грязь вокруг прорубей на реках, поэтому в народе говорили не очень уважительно, но достаточно точно и понятно: «Дарья проруби обгадила».

Наталия Фоминых

профессор РЭУ имени Плеханова

По словам профессора, предки верили, что Дарья не марала случайных людей, а отмечала тех, кто носил в себе нечистые или злые помыслы.

«Поэтому в этот день очень легко определяли плохого человека по испачканной одежде. Кто на Дарью Грязную в грязной одежде, того не напрасно замарала Дарья, а за его плохие помыслы», — добавила эксперт.

Традиции на день Дарьи Грязной

Считалось, что в этот день нужно обязательно помолиться святой, чтобы она даровала благоденствие, счастье всем членам семьи.

Помимо этого, необходимо было задобрить и преподнести угощение домовому.

«Наши предки считали, что злых и заспанных после длительного зимнего сна домовых нужно задобрить: поставить в укромном месте молоко, вкусное печенье и развеселить маленьким представлением. Это могли быть танцы, стихи, но больше всего принимались шутки, анекдоты и розыгрыши. Считалось, что, если этого не сделать, домовой сам начнет выбрасывать разные шутки и проказничать, и тогда уже жди в доме разных происшествий. Вот именно отсюда и пошла эта традиция 1 апреля разыгрывать друг друга», — объяснила Фоминых.

Ekaterina Anpilogova/Russian Look
Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look/www.globallookpress.com

Хозяйки в этот день прилагали большие старания, чтобы дом в этот день был чистым и аккуратным, поскольку только к нехорошему человеку в этот день липнет грязь.

«Соответственно, в хорошем доме, где нет злых помыслов, а помыслы только чистые и добрые, в том доме в этот день должна царить чистота и уют, красота, аккуратность», — добавила собеседница 360.ru.

Кроме того, девушки в этот день гадали на будущее. Бросали в ручьи ленты и смотрели как далеко они уплывут. Если уплыли далеко, значит, быть замужеству.

Запреты на 1 апреля

В этот день есть дела, которыми по традиции не стоит заниматься, чтобы не поплатиться с лихвой. На Дарью Грязную запрещается:

Приметы на Дарью Грязную

В этот день народ подмечал множество различных примет, которые помогали ориентироваться в погоде и прогнозировать дальнейший год.

«Наши предки наблюдали за всеми природными и погодными явлениями. Так, если к первому апреля начинала цвести верба, значит, эта хорошая примета сулила хороший, большой, богатый урожай меда. Поэтому пора доставать улей», — рассказала Фоминых.

Вот еще некоторые приметы на 1 апреля:

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