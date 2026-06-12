Сегодня 17:09 День божьих коровок. За что люди полюбили обаятельное насекомое Биолог Сафонов: божьи коровки борются с колорадским жуком и другими вредителями 0 0 0 Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Летом отмечают сразу два неофициальных праздника, посвященных божьим коровкам. Первый выпадает на 13 июня, а второй — на 23 августа. Насекомые неспроста удостаиваются такой почести — они не только радуют глаз, но и приносят огромную пользу.

Какие есть праздники День божьих коровок отмечается каждый год 13 июня. Праздник возник по инициативе энтомологов, обеспокоенных угрозой сокращения этих красивых насекомых. Есть еще одна посвященная жучкам дата — 23 августа. Она считается Днем полета божьих коровок, и в это время принято загадывать желания и наблюдать за природой. В беседе с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов подробно рассказал, какую именно пользу приносят яркие жучки и может ли от них быть вред. По его словам, божьи коровки оказывают человечеству неоценимую услугу — они активно борются с разного рода вредителями. «Это одно из самых полезных насекомых для природы и сельского хозяйства. Подавляющее большинство из них являются так называемыми хищниками-энтомофагами. Они питаются другими насекомыми, которые наносят вред сельскохозяйственным культурам», — объяснил специалист. Одна особь божьей коровки может съедать несколько сотен личинок тлей. Также симпатичные жуки борются с щитовками, клещами и колорадскими жуками.

Фото: РИА «Новости»

Божьи коровки порой заползают в здания, чтобы перезимовать, но никакого вреда не приносят.

Они собираются в большие скопления и могут проникать к дачникам в дом. Так насекомые просто переживают холода зимой.

Есть виды, которые приносят вред человеку, но это скорее исключение. К таким насекомым, например, относится бахчевая божья коровка. «Она является растительноядным видом и может повреждать различные бахчевые культуры, но вот для нашей средней полосы это очень большая редкость, они практически не встречаются у нас», — уточнил биолог. Главные враги Божьи коровки — серьезный хищник, который может за себя постоять. От противников они защищаются с помощью резко пахнущей гемолимфы, содержащей токсин кантаридин. Химическая защита отпугивает многих врагов. Собеседник 360.ru, говоря о цвете жуков, сравнил их с тропическими лягушками, которые необычной внешностью показывают хищникам свою ядовитость. «Окраска божьих коровок работает как предупредительный сигнал. Если говорить на языке науки, то это называется апосематическая окраска. Яркий цвет, контрастные пятна — это открытое предупреждение для хищников, которые хотят съесть насекомое. То есть они говорят: „Я ядовитый и невкусный, ко мне не подходи“», — подчеркнул специалист. Также божьи коровки выделяют резко пахнущую гемолимфу, при виде которой хищник отходит и запоминает, что ярких жучков с пятнами лучше не трогать. Даже внешний вид божьей коровки говорит о том, что ее лучше не есть, поэтому многие насекомые и животные стараются обходить стороной этих красивых жучков. Тем не менее врагов у божьей коровки очень много.

Фото: РИА «Новости»

Биолог отнес к их числу напоминающих ос паразитов — наездников или браконид. Самки этих насекомых откладывают яйцо прямо в тело взрослой божьей коровки. «Личинка начинает развиваться внутри хозяина, питается его тканями. Когда уже приходит время, она окукливается, потом прогрызает покровы и выходит наружу. Коровка при этом остается живая некоторое время, но уже не может в дальнейшем размножаться», — уточнил Сафонов. Еще одним опасным противником пятнистых жуков считаются тахины, которых еще называют ежемухами. Они тоже откладывают яйца на личинок божьих коровок. Из насекомых-противников биолог также отметил клещей, которые поражают ослабленных особей. «К другим врагам мы можем отнести так называемых хищных беспозвоночных. Обширную группу составляют пауки. Пауки-тенетники ловят божьих коровок в свои паутины, а хищные клопы могут прокалывать хоботком покровы и высасывать содержимое божьей коровки», — сообщил эксперт. Он добавил, что нападением на жуков промышляют и муравьи. Такое происходит, когда они защищают свою колонию. Также в список врагов божьих коровок попадают многие жуки, в том числе жужелицы и златоглазки.

Фото: РИА «Новости»

Основные мифы На сегодняшний день принято считать, что в мире существует порядка 6000 видов божьих коровок, а в России — 170. Большинство из них являются хищными и полезными насекомыми. Биолог опроверг возможность выяснить возраст насекомого по пятнам и назвал такой способ распространенным заблуждением. По словам специалиста, рисунок на крыльях божьих коровок не меняется в течение всей жизни. «Возраст очень сложно определить по внешнему виду. Он считается только по степени стертости надкрыльев, причем у очень старых особей», — обратил внимание Сафонов. Он также посоветовал не пытаться прогнозировать погоду с помощью насекомых. «Считается, что если божья коровка быстро улетает, то будет тепло. Если сидит и не двигается — это к холоду, но научного подтверждения абсолютно никакого нет», — подчеркнул биолог.

Фото: РИА «Новости»

Народные приметы и суеверия Божья коровка окружена легендами, даже ее название вызывает интерес у специалистов. В разных странах ее именуют «божьим животным», «божьей курицей» или «божьей овечкой». В католических странах яркий жук считается насекомым Девы Марии. Также во многих культурах коровка символизирует удачу, а памятники ей можно увидеть в Токио, Сеуле, Варшаве, Волгограде и других городах. Не могли обойти стороной это насекомое и народные приметы. Считается, что залетевший в дом жучок приносит счастье, благополучие и гармонию. Ни в коем случае нельзя убивать насекомое — его надо бережно выпустить на улицу. Если божья коровка летает по периметру комнаты, то жильцов ждут приятные новости и перемены. Если насекомое увидели дома зимой, то это может быть предупреждением: необходимо посвящать больше времени семье. В любом случае появление божьей коровки всегда считается добрым знаком. Значение может иметь и число точек на спинке жука. Если их две, то это указывает на баланс и гармонию. Встреча с таким насекомым может предвещать двойную порцию везения, укрепление отношений или даже новый роман. Четыре пятнышка на крыльях говорят о том, что человека ждет удача в путешествиях и отсутствие негатива, а пять — прилив творческой энергии и вдохновения. Божьи коровки с шестью точками символизируют успех в обучении, а семь — радость, достижение целей и счастье.