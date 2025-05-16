Сегодня 15:05 Ким Кардашьян против преступников. Дело об ограблении звезды наконец дошло до суда 0 0 0 Фото: Ким Кардашьян. IMAGO/Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com Интересное

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Девять лет назад банда пенсионеров ограбила Ким Кардашьян. Хотя преступников задержали довольно быстро, перед судом они предстали только сейчас. Читайте в материале 360.ru, что умыкнули старики у бывшей Канье Уэста и как звезда помогла найти контрабандистов.

Парижские старики-разбойники Дюжина французских рецидивистов, уже разменявших шестой, а кое-кто и седьмой десяток, маялись от скуки и мизерной пенсии. Но однажды им попалась очередная новость о звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Та хвасталась обручальным кольцом, которое ей преподнес тогда еще актуальный муж, рэпер Канье Уэст.

Фото: Канье Уэст и Ким Кардашьян в Музее современного искусства, 6 ноября 2019 года в Нью-Йорке. AUG/face to face / www.globallookpress.com

Украшение ценой в четыре миллиона долларов понравилось пенсионерам настолько, что они решили освободить от него знаменитость. Тем более что следить за Кардашьян было довольно легко: достаточно подписаться на ее соцсети, а уж та сама все рассказывала о жизни в роскошных апартаментах в центре Парижа.

Интересно Звезда прибыла во Францию на парижскую Неделю моды и остановилась в эксклюзивном отеле для VIP-гостей Hôtel de Pourtalès. Апартаменты в нем украшают оригиналы картин известных современных художников, гостям полагается целый штат прислуги, а одна ночь пребывания стоит 17 тысяч долларов (свыше миллиона рублей). Звезда прибыла во Францию на парижскую Неделю моды и остановилась в эксклюзивном отеле для VIP-гостей Hôtel de Pourtalès. Апартаменты в нем украшают оригиналы картин известных современных художников, гостям полагается целый штат прислуги, а одна ночь пребывания стоит 17 тысяч долларов (свыше миллиона рублей).

Фото: Внутренний двор и фонтан Hôtel de Pourtalès / Публичное достояние

Ранним утром, еще затемно, 3 октября 2016 года старики выдвинулись на дело. Обошлись без взлома: просто позвонили в дверь и представились полицейскими. Налетчики ничем не рисковали: они точно знали, что охраны дома нет: секьюрити и сестра Кардашьян Кортни накануне вечером ушли в ночной клуб и еще не вернулись. Сонная звезда впустила незваных гостей, а те, ввалившись, грубо схватили хозяйку, повалили на пол и обездвижили стяжками и скотчем. Рядом бросили связанного до того консьержа. Подруга Ким и ее стилист Симона Аруш, которая спала на другом этаже, проснулась от шума и, сообразив что к чему, заперлась в своей ванной.

Фото: Ким Кардашьян. JAVIER ROJAS / www.globallookpress.com

Кстати, Аруш попыталась вызвать полицию, долго и безуспешно набирая на телефоне номер 911, вот только в Европе используется 112. Потом американка сообразила отправить SMS с криком о помощи охраннику звезды реалити-шоу. Позже Ким признавалась, что была уверена — если ее не убьют, то уж точно изнасилуют. Однако бандиты и не подумали воспользоваться такой возможностью: меркантильные старички выгребли драгоценности (включая то самое кольцо) более чем на 10 миллионов евро, вскочили на велосипеды и сбежали. Все дело заняло семь минут.

Последний грабитель, покидая дом, столкнулся с полицейским патрулем. Как ни в чем не бывало закрыл дверь, благодушно помахал стражам порядка и спокойно отбыл восвояси. Позже он случайно выронил крест с бриллиантами — это стало единственной вещью, которую вернула себе Кардашьян.

Фото: Gao Jing / www.globallookpress.com

Налетчик извинился перед Ким Кардашьян Преступников задержали через три месяца благодаря камерам видеонаблюдения и образцам ДНК на скотче, которым они связали свою жертву: все участники ограбления уже нарушали закон, так что их данные хранились в полицейской базе. А вот сворованное так и не нашли. Злоумышленники заявили, что успели все сбыть какому-то незнакомцу, а деньги проели. Французское правосудие не слишком торопливо. Только сейчас, спустя девять лет, дело престарелых грабителей дошло до Фемиды. За это время один разбойник умер, а другого освободили из-под стражи, так как признали его недееспособным из-за болезни Альцгеймера. Зато один из участников ограбления, 67-летний Юнис Аббас, сидя в камере, успел написать книгу «Я ограбил Ким Кардашьян». Правда, адвокаты звезды запретили его мемуары. Примечательно, что этот налетчик к звезде не подходил, а стоял в холле и следил за обстановкой. Кстати, именно он последним покидал дом и обронил крест. На процессе судья зачитала вслух его трогательное воззвание к жертве. Дедушка каялся за тот психологический вред, что причинил звезде, и сожалел о своих действиях. Пострадавшая расчувствовалась, расплакалась и громко заявила, что прощает старика. Однако неизвестно, смягчит ли приговор хитрый ход с раскаянием.

Фото: West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Интересно Французский режиссер и художник Жоанн Сфар заявил, что планирует снять фильм об истории ограбления на Неделе моды в Париже. При этом мастер подчеркнул, что не намерен напрямую использовать образ Кардашьян, а собирается рассказать о проблеме насилия над женщинами, подсветить различия между разными социальными слоями общества и показать столкновения старого и нового миров. Французский режиссер и художник Жоанн Сфар заявил, что планирует снять фильм об истории ограбления на Неделе моды в Париже. При этом мастер подчеркнул, что не намерен напрямую использовать образ Кардашьян, а собирается рассказать о проблеме насилия над женщинами, подсветить различия между разными социальными слоями общества и показать столкновения старого и нового миров.

Ким Кардашьян против контрабандистов Спустя пару лет Ким благодаря интернету снова оказалась в центре преступлений. В 2018 году ее сфотографировали в нью-йоркском Метрополитен-музее в золотом платье на фоне древнеегипетского саркофага. Разумеется, снимок тут же разлетелся по Сети, да и сама звезда выложила его на своей странице в соцсети.

Фото: Ким Кардашьян в Метрополитен-музее, Нью-Йорк. Страница звезды в соцсети 1/2 Фото: Ким Кардашьян в Метрополитен-музее, Нью-Йорк, 7 мая 2018 года. Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com 2/2

Фото попалось на глаза ловкачу, который в свое время нелегально доставил этот саркофаг на Запад. Вот только оплату за свои услуги так и не получил. Снимок всколыхнул обиду, так что преступник донес в полицию на жадных подельников. Так вскрылась целая схема контрабанды исторических артефактов из Египта. Мошенники промышляли с 2011 года. На печатной машинке 30-х годов прошлого века они издавали справку, что та или иная историческая диковинка абсолютно законно отправлена на экспертизу в какой-либо заграничный музей. Дальше рисовали печать и тайком отправляли экспонат в указанную страну.

Фото: Зал музея в Гизе. Cui Tiankai / www.globallookpress.com

После переправки артефакт можно было уже практически легально продавать, ведь по бумагам он находился в стране абсолютно законно и давно. Именно так саркофаг и оказался в Нью-Йорке — Метрополитен-музей выложил за него четыре миллиона долларов. Незаконную собственность пришлось возвращать в Каир. Кстати, тогда же выяснилось, что в филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах хранится целая коллекция нелегально вывезенных египетских ценностей.