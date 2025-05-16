Ким Кардашьян против преступников. Дело об ограблении звезды наконец дошло до суда
Девять лет назад банда пенсионеров ограбила Ким Кардашьян. Хотя преступников задержали довольно быстро, перед судом они предстали только сейчас. Читайте в материале 360.ru, что умыкнули старики у бывшей Канье Уэста и как звезда помогла найти контрабандистов.
Парижские старики-разбойники
Дюжина французских рецидивистов, уже разменявших шестой, а кое-кто и седьмой десяток, маялись от скуки и мизерной пенсии. Но однажды им попалась очередная новость о звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Та хвасталась обручальным кольцом, которое ей преподнес тогда еще актуальный муж, рэпер Канье Уэст.
Украшение ценой в четыре миллиона долларов понравилось пенсионерам настолько, что они решили освободить от него знаменитость. Тем более что следить за Кардашьян было довольно легко: достаточно подписаться на ее соцсети, а уж та сама все рассказывала о жизни в роскошных апартаментах в центре Парижа.
Интересно
Ранним утром, еще затемно, 3 октября 2016 года старики выдвинулись на дело. Обошлись без взлома: просто позвонили в дверь и представились полицейскими. Налетчики ничем не рисковали: они точно знали, что охраны дома нет: секьюрити и сестра Кардашьян Кортни накануне вечером ушли в ночной клуб и еще не вернулись.
Сонная звезда впустила незваных гостей, а те, ввалившись, грубо схватили хозяйку, повалили на пол и обездвижили стяжками и скотчем. Рядом бросили связанного до того консьержа. Подруга Ким и ее стилист Симона Аруш, которая спала на другом этаже, проснулась от шума и, сообразив что к чему, заперлась в своей ванной.
Кстати, Аруш попыталась вызвать полицию, долго и безуспешно набирая на телефоне номер 911, вот только в Европе используется 112. Потом американка сообразила отправить SMS с криком о помощи охраннику звезды реалити-шоу.
Позже Ким признавалась, что была уверена — если ее не убьют, то уж точно изнасилуют. Однако бандиты и не подумали воспользоваться такой возможностью: меркантильные старички выгребли драгоценности (включая то самое кольцо) более чем на 10 миллионов евро, вскочили на велосипеды и сбежали. Все дело заняло семь минут.
Последний грабитель, покидая дом, столкнулся с полицейским патрулем. Как ни в чем не бывало закрыл дверь, благодушно помахал стражам порядка и спокойно отбыл восвояси. Позже он случайно выронил крест с бриллиантами — это стало единственной вещью, которую вернула себе Кардашьян.
Налетчик извинился перед Ким Кардашьян
Преступников задержали через три месяца благодаря камерам видеонаблюдения и образцам ДНК на скотче, которым они связали свою жертву: все участники ограбления уже нарушали закон, так что их данные хранились в полицейской базе. А вот сворованное так и не нашли. Злоумышленники заявили, что успели все сбыть какому-то незнакомцу, а деньги проели.
Французское правосудие не слишком торопливо. Только сейчас, спустя девять лет, дело престарелых грабителей дошло до Фемиды. За это время один разбойник умер, а другого освободили из-под стражи, так как признали его недееспособным из-за болезни Альцгеймера.
Зато один из участников ограбления, 67-летний Юнис Аббас, сидя в камере, успел написать книгу «Я ограбил Ким Кардашьян». Правда, адвокаты звезды запретили его мемуары. Примечательно, что этот налетчик к звезде не подходил, а стоял в холле и следил за обстановкой. Кстати, именно он последним покидал дом и обронил крест.
На процессе судья зачитала вслух его трогательное воззвание к жертве. Дедушка каялся за тот психологический вред, что причинил звезде, и сожалел о своих действиях. Пострадавшая расчувствовалась, расплакалась и громко заявила, что прощает старика. Однако неизвестно, смягчит ли приговор хитрый ход с раскаянием.
Интересно
Ким Кардашьян против контрабандистов
Спустя пару лет Ким благодаря интернету снова оказалась в центре преступлений. В 2018 году ее сфотографировали в нью-йоркском Метрополитен-музее в золотом платье на фоне древнеегипетского саркофага. Разумеется, снимок тут же разлетелся по Сети, да и сама звезда выложила его на своей странице в соцсети.
Фото попалось на глаза ловкачу, который в свое время нелегально доставил этот саркофаг на Запад. Вот только оплату за свои услуги так и не получил. Снимок всколыхнул обиду, так что преступник донес в полицию на жадных подельников. Так вскрылась целая схема контрабанды исторических артефактов из Египта.
Мошенники промышляли с 2011 года. На печатной машинке 30-х годов прошлого века они издавали справку, что та или иная историческая диковинка абсолютно законно отправлена на экспертизу в какой-либо заграничный музей. Дальше рисовали печать и тайком отправляли экспонат в указанную страну.
После переправки артефакт можно было уже практически легально продавать, ведь по бумагам он находился в стране абсолютно законно и давно. Именно так саркофаг и оказался в Нью-Йорке — Метрополитен-музей выложил за него четыре миллиона долларов.
Незаконную собственность пришлось возвращать в Каир. Кстати, тогда же выяснилось, что в филиале Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах хранится целая коллекция нелегально вывезенных египетских ценностей.