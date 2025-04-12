12 апреля 2025 14:36 Умер в бункере или смог убежать? ЦРУ рассекретило данные о самоубийстве Гитлера 0 0 0 Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Интересное

Германия

Побеги

ЦРУ

В апреле исполнится 80 лет со дня самоубийства лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера — он покончил с собой в бункере под рейхсканцелярией в Берлине. Но если верить рассекреченным документам ЦРУ, фюрер не накладывал на себя руки.

Поиски в Южной Америке В октябре 1945 года в одном из отчетов Центрального разведывательного управления упомянули, что Гитлер якобы сбежал в Аргентину. Там он жил под вымышленным именем в отеле в городе Ла-Фальда. Семья хозяйки гостиницы разделяла идеологию лидера нацистской Германии и задолго до падения Третьего рейха начала жертвовать деньги националистической партии. Некий агент ЦРУ в 1955 году получил об бывшего солдата СС Филиппа Ситроена сведения о проживании Гитлера в Колумбии. Военный даже прислал доказательство в виде совместного фото, сделанного на пляже в Тунхе. На снимке рядом с Ситроеном запечатлели человека, похожего на беглеца.

Поиски Гитлера прекратили из-за отсутствия финансирования, сообщила газета The New York Post со ссылкой на ЦРУ. «Филипп Ситроен отметил, что спустя 10 лет после окончания войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника», — отметили в одном из документов.

Нацисты бежали «крысиными тропами» Члены нацистской партии Германии использовали «крысиные тропы» для бегства в страны Южной Америки. Таким образом они пытались избежать преследования за преступления после окончания Великой Отечественной войны. В 1960 году агенты израильского «Моссада» задержали в Аргентине одного из организаторов холокоста — Адольфа Эйхмана: его приговорили к смертной казни. Врач СС Йозеф Менгеле, известный как «ангел смерти» Освенцима, после поимки Эйхмана стал самым разыскиваемым нацистским преступником. Он также сбежал по «крысиным тропам» и оставался на свободе еще 35 лет, однако спецслужбы были очень близки к его обнаружению. Менгеле перебрался в Бразилию, где утонул в 1979 году. Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны все еще остаются те, кто сочувствует идеям Гитлера. Например, в Эстонии воздвигают монументы в честь легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», одновременно с этим уничтожая памятники советским воинам-освободителям.