18 июля 2026 00:01 «Чужим» — 40 лет: как Джеймс Кэмерон превратил космический ужас в боевик Фото: скульптура «Чужой», Владивосток. Виталий Аньков / РИА «Новости» Интересное

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Летом 1986 года — 18 июля — в прокат вышел фильм «Чужие». Режиссер Джеймс Кэмерон снял не просто продолжение хоррора Ридли Скотта, а собственную захватывающую историю: бесстрашная Рипли снова выжила, да еще и победила целую толпу монстров во главе с их королевой. Как снимали картину, которую и через 40 лет считают одним из лучших сиквелов в истории кино, — в материале 360.ru.

Явление «Чужого» Невероятный хоррор «Чужой» режиссера Ридли Скотта вышел в 1979 году. Это история об экипаже космического буксира «Ностромо», который неосторожно сел на незнакомую планету и вывел из спячки ужасного неубиваемого монстра. Почти неубиваемого: единственная выжившая — Элен Рипли — выбросила чудовище в открытый космос. Пришелец, он же Чужой, был ксеноморфом. Это внеземное агрессивное существо, которое искусственно создали как биологическое оружие. Вместо крови — кислота, прожигающая практически любые материалы. Способен прыгать, бегать и ползать по стенам и потолкам, обладает огромной физической силой и запасным набором челюстей. Внешний вид неприятной бестии во всех стадиях ее развития разработал швейцарский художник Ханс Гигер. Он же отвечал за все, что было связано с внеземной цивилизацией, так что создал полноценную инопланетную экосистему. А оживлял монстров итальянский мастер спецэффектов Карло Рамбальди. Работу обоих мэтров оценили «Оскаром».

Фото: Ханс Гигер. Globe Photos / www.globallookpress.com

При этом кинокритики особыми восторгами не заходились. Картину назвали «пустым мешком уловок», которые на смогли «скрыть бедность воображения». Иные считали, что идея «Чужого» — банальный «дом с привидениями», который перенесли в космос. Правда, все неизменно хвалили исполнительницу главной роли — Сигурни Уивер. Однако простые зрители считали иначе: «Чужой» только за четырехдневный уик-энд собрал в США более трех с половиной миллионов долларов. В целом же фильм более чем в 16 раз перекрыл 11-миллионный бюджет и получил почти 184 миллиона с хвостиком, точнее, с длинным ксеномофным хвостом.

Фото: ксеноморф Ханса Гигера. 20th Century Fox / www.globallookpress.com

«Чужие» Кэмерона Однако не стоит думать, что успех первого «Чужого» автоматически обеспечил ему продолжение. Нет, в те времена сиквелы считались дурным тоном: их воспринимали как дешевые попытки заработать на чужом успехе. К тому же сборы фильмов ужасов падали, так что не было гарантии, что зрители захотят снова встретиться со злым инопланетянином. Ситуация осложнялась и внутренними разборками: кинокомпания Brandywine Productions, которая снимала «Чужого», подала на 20th Century Fox в суд из-за невыплаченных отчислений от прибыли. Оказалось, что по документам студии фильм был… убыточным. Этот трюк назывался «голливудской бухгалтерией».

Интересно Основные уловки «голливудской бухгалтерии» довольно просты, но эффективны. Например, студии берут огромный процент за «распространение» фильма, который списывается до того, как лента начнет приносить реальную прибыль. Или в разы завышают расходы на рекламу. Есть и другие трюки. Все они позволяют не выплачивать процент от сборов актерам, сценаристам и инвесторам, чьи гонорары зависят от чистой прибыли. Примерами подобных финансовых манипуляций стали «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», «Форест Гамп», «Гарри Поттер и орден Феникса».

Спор решился только после того, как в 1983 году на пост президента 20th Century Fox заступил Лоуренс Гордон. Он счел глупостью отказываться от продолжения столь прибыльного хита и дал Brandywine «зеленый свет» на разработку сценария новой серии «Чужого». Писать историю позвали молодого сценариста Джеймса Кэмерона. Именно он предложил простой и гениальный ход: «Рипли и солдаты», то есть сдвинуть столики хоррора и боевика. Кэмерон придумал и название — «Чужие»: говорят, он написал его и добавил в конце символ доллара как гарантию кассового успеха. Однако идеи встретили скептически и назвали «сплошным потоком ужаса без развития персонажей». Пока воротилы кинобизнеса раздумывали, Кэмерон снял «Терминатора». Фильм стал суперхитом, так что его создатель мгновенно превратился в одного из самых перспективных постановщиков Голливуда. Он получил место режиссера и согласие на воплощение любых идей, которые влезут в бюджет 18,5 миллиона долларов.

Фото: Джеймс Кэмерон. imago stock&people, via www.imag / www.globallookpress.com

Отставка Ридли Скотта Конечно, было бы логично позвать снимать сиквел автора оригинального фильма. Однако ему не забыли нелестные отзывы критиков на «Чужого». К тому же продолжение требовалось динамичное, боевое. Медленный, пусть и атмосферный стиль Скотта тут был мимо. Плюс его «Бегущий по лезвию» 1982 года с треском провалился в прокате. Позднее, уже в 2008-м, режиссер заявил, что оказался глубоко обижен. Дескать, студия его даже не спросила. Вот только он забыл упомянуть, что и не должна была. В те годы ей принадлежали права на все: от идеи и персонажей до последнего гвоздя в декорациях. А главное — право решать, как и кто будет снимать новую картину. Зато позвонил Кэмерон. Он рассказал, что собирается двигать историю «в сторону экшена и армии». Создатель первого фильма промолчал, но позже заявлял в интервью, что из Рипли сделали «супергероя», что «убивало реалистичность». Кстати, Скотт тогда вообще считал свой фильм одноразовым и не видел смысла в сиквелах.

Фото: Ридли Скотт. Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

О чем фильм «Чужие» Героиня первого фильма — Эллен Рипли — и ее рыжий кот Джонси оказались единственными выжившими из команды грузового корабля «Ностромо». Они уцелели на спасательном шаттле и провели в гиперсне 57 лет, пока их случайно не нашли и не доставили на Землю. Там девушка узнала, что планетоид LV-426, где обитал Чужой, заселили. Однако скоро колонисты перестали выходить на связь. Корпорация Weyland-Yutani, которой принадлежал планетоид, отправила туда элитный отряд космической пехоты. Рипли уговорили лететь вместе с ними в качестве гражданского консультанта. Также вместе с людьми отправили андроида, на этот раз не выдававшего себя за настоящего человека.

Фото: Элен Рипли и кот Джонси. 20th Century Fox. / Википедия

После посадки десантники обнаружили опустевший комплекс, в котором оказалась единственная выжившая — испуганная девочка. А еще под ядерным реактором колонии солдаты нашли гнездо ксеноморфов. Они большим коллективом гуляли по округе, и высокотехнологичное оружие спецназа им было нипочем. Люди погибали один за другим. Рипли сожгла из огнемета яйца инопланетных монстров, чем сильно обидела их королеву-матку. Финальный рукопашный поединок разъяренной родительницы Чужих и не менее злой главной героини в тяжелом экзоскелете-погрузчике завершился победой жительницы Земли. Фильм стал успешнее, чем первая картина, хотя в прокате заработал чуть меньше — более 183 миллионов долларов. Что довольно неплохо, так как одновременно вышли боевики «Лучший стрелок» с Томом Крузом и «Кобра» с Сильвестром Сталлоне, научно-фантастический хоррор «Муха», фантазийные «Горец» с Кристофером Ламбертом и «Лабиринт» с Дэвидом Боуи.

Фото: фатанка «Чужих» с лицехватом. Stephen Chung / www.globallookpress.com

Новая Рипли Кэмерон настоял на том, чтобы его тогдашняя жена Гейл Энн Херд была продюсером новой картины. Кстати, помните легенду, когда режиссер продал сценарий за доллар, лишь бы самолично снять «Терминатор»? Так вот, покупателем в этой сделке выступала именно Херд, которая также стала организатором съемок. Вторым условием было участие в картине Сигурни Уивер. Студия Fox хотела обойтись без нее — уж больно высокий гонорар запросила. Однако Кэмерон заявил, что Рипли — сердце истории, и пригрозил уйти, если с ним не согласятся. В итоге кинобоссы все-таки тряхнули мошной и заплатили актрисе миллион — рекордный по тем временам гонорар. Героиня Уивер во втором фильме заметно изменилась. В «Чужом» она была лишь техническим специалистом, следовала уставу и инструкциям. Роль лидера, которым она никогда не была, Рипли пришлось принять только после гибели всех старших по званию. Она почти не владела оружием и победила монстра с помощью технических систем спасательного шаттла.

Фото: Гейл Энн Херд и Джеймс Кэмерон с плакатом к фильму «Чужие», 1986 год. Towpilot / Википедия

Во второй картине Рипли страдала от тяжелого посттравматического стрессового расстройства, но демонстрировала железное хладнокровие. На смену панике и слезам пришла злость, даже ярость. Героиня училась стрелять из импульсной винтовки и даже сконструировала новое оружие. А еще мастерски управляла экзоскелетом-погрузчиком. Словом, эта была предтеча Сары Коннор из «Терминатора-2»: железная леди, сильная и независимая женщина, которая не собирается терпеть выходки ксеноморфов. Она не станет убегать, пришла победить свой страх и спасти себя и ребенка, которого нашли на заброшенной базе колонистов. Кстати, о ребенке. В начале режиссерской версии «Чужих» есть эпизод, в котором рассказывается, что Рипли потеряла дочь: пока мать путешествовала в космосе, та умерла от старости на Земле. Это становится еще одним объяснением, почему героиня так яростно защищает найденную девочку. Впрочем, без этого отрывка фильм ничего не потерял.

Фото: Кэрри Хенн и Сигурни Уивер в фильме «Чужие», 1986 год. KPA

Волшебник для «Чужих» Королева Чужих на тот момент была самым большим и сложным механическим монстром в истории кино. Повороты тела, шеи и наклон головы обеспечивала гидравлика рулевых систем обычных автомобилей. Лицевые мышцы, губы и челюсти двигались с помощью тонких кабелей. Ростом главная Чужая была чуть меньше четырех с половиной метров. Внутри грудной клетки прятались два кукловода, которые управляли четырьмя передними лапами. А полностью ее оживляли общими усилиями 16 человек. Это и другие чудеса создал друг Кэмерона — мастер визуальных и технических спецэффектов Стэн Уинстон. Правда, в самом начале работы режиссер было усомнился, что полноразмерная королева ксеноморфов сможет быстро и естественно двигаться на съемочной площадке перед камерой.

Фото: Стэн Уинстон. imago stock&people / www.globallookpress.com

Уинстон в ответ молча собрал черновой макет из пенопласта, лыжных палок и черных мешков для мусора. Внутрь он посадил двух людей и приказал пробежаться по студии. Кэмерон был очень впечатлен и дал команду строить гигантскую куклу. Но кое-где в фильме все-таки использовали уменьшенную миниатюру. Следующими были лицехваты. Если в первом фильме они особо не дергались, то теперь — в экшене — паразиты обязаны были стремительно нападать. Уинстон создал радиоуправляемые модели, использовал скрытые тросы, а лапы заставил двигаться за счет встроенных мини-моторчиков. Эффект получился, сами знаете какой. Грудолом получил две маленькие лапки: они были необходимы новорожденному Чужому для большей анатомической логики и подвижности. Внутри куклы скрывалась сложная механика, благодаря чему существо яростно извивалось и скалило зубы во время сцены прорыва грудной клетки.

Фото: Кадр из фильма «Чужие», 1986 год. KPA / www.globallookpress.com

Взрослых ксеноморфов тоже подредактировали. Черепа, хвосты и прочие принадлежности Чужих сделали из облегченных материалов, чтобы актеры могли быстро бегать, прыгать и взбираться по стенам, а главное, не ломали бы декорации. Для массовых сцен соорудили десятки легких резиновых манекенов, которые взрывали в кадре. Остается только добавить, что за свою работу Уинстон получил заслуженного «Оскара». И он был не последним: золотую статуэтку мастеру также отдали за фильмы «Терминатор 2: Судный день» и «Парк юрского периода».

Интересно Кроме того, Уинстон создавал волшебство в картинах «Хищник», «Эдвард Руки-ножницы», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается». Именно он придумал грим для Денни Де Вито в роли Пингвина и Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки, а также спроектировал Готэм-сити в нуарном стиле.

Интересные факты Съемки «Чужих» проходили в Англии в павильонах студии Pinewood Studios, а также на заброшенной электростанции Acton Lane в Лондоне. Выбор заграничной локации объяснялся банально: так было дешевле, причем даже с учетом перелетов.

Кэмерон намеренно снял первое появление морпехов в самую последнюю очередь. К тому моменту актеры уже несколько месяцев работали вместе и очень сдружились, так что прекрасно сыграли настоящее боевое братство.

Сигурни Уивер была активным борцом за контроль над оружием и поначалу отказывалась стрелять из пулемета. Кэмерон уговорил ее сходить на стрельбище. После этого актриса призналась, что «было круто».

Фото: Сигурни Уивер. Globe Photos / www.globallookpress.com