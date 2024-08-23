Сегодня 14:49 Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают 0 0 0 Фото: Global Look Press Интересное

Кино

Художники

Режиссер

Фильмы

История

Космос

Фантастика

На экраны вышел седьмой фильм о вселенной ксеноморфов — фантастический триллер с элементами хоррора «Чужой: Ромул». Кто эти жуткие монстры, как появляются на свет, какими особенностями обладают и кто придумал неуязвимых тварей — в обзоре 360.ru

Кто такие ксеноморфы Ксеноморфы, они же Чужие, — внеземные агрессивные существа, которые были искусственно созданы в качестве биологического оружия. Как обычно бывает, монстры вышли из-под контроля, пожрали создателей и теперь стремятся убить любое живое существо. Чужие антропоморфны. Могут прямо стоять и ходить на своих двоих, но еще быстро и бодро скачут на четвереньках. Способны далеко прыгать, бегать и ползать по потолкам, стенам, решеткам. Обладают огромной физической силой и при нужде пробивают толстые стальные двери.

Фото: Чужой — оригинальная скульптура Ханса Рудольфа Гигера. 20th Century Fox / Global Look Press

Количество пальцев у инопланетного монстра переменное: начали с шести перепончатых, потом сократили до трех и убрали перепонки, затем оставили четыре пальца. Двигаются Чужие тоже когда как — то ступают на полную стопу, как человек, медведи, опоссумы и кенгуру, то опираются на пальцы, словно собаки, кошки или капибары. Мощный сегментированный хвост тоже менялся. Поначалу его кончик был снабжен небольшим жалом на манер скорпионьего. Потом оно переродилось в плоское рубящее оружие, добавился плоский гребень шипов у основания лезвия.

Фото: Первый вариант головы Чужого — оригинальная скульптура Ханса Рудольфа Гигера. Profiles in History / Global Look Press

Удлиненный цилиндрический череп Чужого скрыт под «забралом», поэтому глаза пришельца не видны. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что у ксеноморфов вовсе нет привычных органов зрения, а «видят» они с помощью электрического импульса.

Вместо крови у монстров желтовато-зеленая кислота: она легко разъедает даже обшивку космического корабля. Зубастые пасти Чужих, и без того страшные и слюнявые, снабжены дополнительным набором выдвижных челюстей, которые способны размолоть хоть кость, хоть метал.

Интересно У Чужого есть собственный день — Alien’s Day. С подачи кинокомпании 20th Century Fox его празднуют 26 апреля. Дело в том, что герои первого фильма 1979 года впервые столкнулись с ксеноморфами на неисследованной планете LV-426, вот и выбрали «именинами» четвертый месяц и 26-е число. У Чужого есть собственный день — Alien’s Day. С подачи кинокомпании 20th Century Fox его празднуют 26 апреля. Дело в том, что герои первого фильма 1979 года впервые столкнулись с ксеноморфами на неисследованной планете LV-426, вот и выбрали «именинами» четвертый месяц и 26-е число.

Жизненный цикл ксеноморфов Яйцо Ксеноморфы проходят несколько стадий развития. Все начинается с мягких кожистых яиц, которые откладывает Королева-матка. Она крупнее и сильнее обычных взрослых особей, голова защищена большим плоским гребнем, похожим на корону, а на стопах ног есть выступы в виде высоких каблуков. Яйцо высотой до метра, с четырехлопастным отверстием наверху. Может храниться практически бесконечно, выжидая удобный случай для вылупления. Как только своего рода локатор улавливает движение рядом, «начинка» яйца просыпается и готовится к прыжку.

Лицехват Когда кто-то — необязательно человек, подходит любое животное размером от кошки до слона — наконец приближается к яйцу, оно распахивает свои лепестки и стреляет в жертву лицехватом. Это паукообразное существо с восемью многосуставчатыми «пальцами» и длинным мускулистым хвостом. Лицехват действует как классический паразит: присасывается к лицу жертвы, парализует и запускает ей в горло шланг-яйцеклад, чтобы имплантировать эмбрион. Завершив миссию, зверек отлепляется, уползет и тихо помирает. Новоявленный инкубатор просыпается и пытается вспомнить, что с ним случилось.

Фото: Лицехват, рисунок Ханса Рудольфа Гигера. 20th Century Fox / Global Look Press

Грудолом Между тем подсаженный эмбрион быстро созревает (как правило, не дольше суток) и эффектно появляется на свет, взломав грудную клетку и тем самым убив своего носителя. Собственно, именно потому ксеноморфа этой стадии называют грудоломом. Наличие или отсутствие лапок опционнно. Размер новорожденного монстра зависит от габаритов его инкубатора. Если это человек, то грудолом будет размером с морскую свинку. Правда, свинку голую и очень агрессивную. Выбравшись на волю, он стремится убежать и отсидеться в безопасности до того момента, пока не станет взрослым. А это происходит крайне быстро.

Фото: Вылупившийся грудолом, кадр из фильма «Чужой», 1979 год / Викимедиа

Основная форма Грудолом разрастается до обычного двухметрового ксеноморфа за несколько часов. Его внешний вид и адаптивные характеристики определяются видом инкубатора. Неизменно одно: прежде чем достигнуть зрелости, он линяет, а когда сформируется окончательно, стремится убить все живое. Лучше всего противостоять этим настроениям удавалось легендарному офицеру Эллен Рипли и рыжему американскому короткошерстному коту Джонси.

Фото: Ксеноморф и кот Джонси на руках у Эллен Рипли в исполнении актрисы Сигурни Уивер / Global Look Press

Интересно На сегодня вышло семь основных полнометражных лент из вселенной «Чужих», два кроссовера «Чужой против Хищника», два десятка короткометражек, один сериал «Чужой: изоляция». Еще один сериал «Чужой: Земля» обещают выпустить в 2025 году. Плюс существует множество пародий, компьютерных игр, книг и фанфиков. На сегодня вышло семь основных полнометражных лент из вселенной «Чужих», два кроссовера «Чужой против Хищника», два десятка короткометражек, один сериал «Чужой: изоляция». Еще один сериал «Чужой: Земля» обещают выпустить в 2025 году. Плюс существует множество пародий, компьютерных игр, книг и фанфиков.

Кто придумал и нарисовал Чужого Сценарист Дэн О’Бэннон Хотя Чужой, он же ксеноморф — явный инопланетянин, у него есть вполне земные родители. Точнеее, отцы. Первым был американец Дэн О’Бэннон, который позднее подарил миру сценарии фильмов «Возвращение живых мертвецов» 1985 года и первый, нормальный вариант картины «Вспомнить все» 1990-го.

Фото: Дэниел Томас О’Бэннон, март 2008 года / Викимедиа

В середине 70-х годов прошлого века О’Бэннон написал историю о космическом монстре. Собственного имени у него не было, так что главный антагонист в сценарии был обозначен просто как alien — «пришелец», «инопланетянин», «чужой». Собственно, так и решили оставить.

Художник Ханс Рудольф Гигер Когда стало понятно, что штатные художники никак не могут создать по-настоящему ужасного внеземного убийцу, О’Бэннон вспомнил одного своего знакомого — швейцарского художника Ханса Гигера. Они познакомились во время работы над так и не состоявшимся фильмом «Дюна» Алехандро Ходоровски. Гигер не подвел: оказалось, он уже нарисовал концепт Чужого в 1976 году в своем альбоме «Некрономикон». Художника наняли, и он явил не только взрослого ксеноморфа, яйца и грудолома, но и разработал дизайн планеты LV-426, а также космического корабля создателей и первых жертв Чужих.

Фото: Ханс Рудольф Гигер. Globe Photos / Global Look Press

Мастер спецэффектов Карло Рамбальди Третьим отцом ксеноморфов можно по праву считать итальянского художника по спецэффектам Карло Рамбальди. Ведь Чужие с их выдвижными клацающими челюстями должны были ожить и внушать зрителю неподдельный ужас. Мастеру вполне удалось справиться с этой задачей. Одна только аниматронная голова Чужого в первом фильме содержала 900 (!) подвижных частей, которые специально разработал и изготовил Рамбальди. Неудивительно, что он вместе с Гигером получил премию «Оскар» за визуальные эффекты к картине.

Фото: Карло Рамбальди / Викимедиа

Режиссер Ридли Скотт Объединить все фантазии и сделать из них цельную завораживающую историю мог только по-настоящему талантливый режиссер. Хотя впоследствии фильмы о Чужих снимали мастера жанра Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер, Пол Андерсон, Жан-Пьер Жене и другие, первым впустил ксеноморфов в нашу жизнь британец Ридли Скотт. Позже он снял пятую и шестую части франшизы — «Прометей» и «Чужой: завет», которые попытались прояснить историю так называемых Космических жокеев (еще их называли Пилотами, Инженерами или Создателями). Именно они создали этих монстров.

Фото: Команда грузового космического корабля «Ностромо» находит окаменевшее тело Космического жокея. 20th Century Fox / Global Look Press

Увы, новые истории от Ридли Скотта даже близко не дотянули до успеха первого фильма. Последующие ленты получились скучными и затянутыми. Большинство фанатов серии уверены, что к просмотру годятся максимум первые четыре части: «Чужой», «Чужие», «Чужой-3» и «Чужой-4: воскрешение».