Сегодня 16:38 Что такое фудшеринг и нужен ли он в России Председатель ОПИ Павлов: процедура фудшеринга должна быть удобна бизнесу 0 0 0 Фото: Peter Zschunke/dpa / Global Look Press Интересное

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Российские предприниматели смогут получить налоговые льготы, если начнут передавать нуждающимся продукты на излете срока годности. Сейчас в Госдуме разрабатывают максимально удобный и прозрачный механизм фудшеринга. О том, что это за движение, откуда оно взялось и какую пользу может принести, — в материале 360.ru.

Закон о фудшеринге в России Правительство одобрило законопроект о налоговых льготах при фудшеринге, если его доработают с учетом замечаний до внесения в Госдуму. Новая инициатива подразумевает отправку некоммерческим организациям нереализованных, но пригодных для употребления в пищу продуктов. Эту деятельность предложили освободить от НДС при условии, что стоимость переданной еды не превысит 1% от суммы доходов продавцов. На сегодня ретейлерам выгоднее уничтожать продукты, так как это позволяет получить налоговый вычет. Передача товаров на благотворительность увеличивает их налоговые расходы до 20%.

Фото: Daniel Vogl/dpa / Global Look Press

Что такое фудшеринг и когда он появился Фудшеринг (от английских слов food — «еда», sharе — «делиться») — практика передачи нераспроданных продуктов питания с истекающим сроком годности различным социальным некоммерческим организациям, которые помогают малоимущим и нуждающимся людям. Движение появилось в декабре 2012 года: тогда запустилась немецкая онлайн-платформа, которая рассказывала людям о необходимости снижения количества пищевых отходов. Ведь, по данным ООН, более трети произведенных продуктов отправляются на помойки.

Интересно Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН сообщила, что за год один житель США выбрасывает примерно 115 килограммов еды, Европы — 95, России — 56, Африки и Юго-Восточной Азии — до 11 килограммов. Тем временем в мире насчитывается 820 миллионов голодающих, и их число продолжает расти. Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН сообщила, что за год один житель США выбрасывает примерно 115 килограммов еды, Европы — 95, России — 56, Африки и Юго-Восточной Азии — до 11 килограммов. Тем временем в мире насчитывается 820 миллионов голодающих, и их число продолжает расти.

Существует несколько моделей передачи продуктов. C2C — «потребитель потребителю»: на специальных сайтах или страницах в соцсетях люди публикуют объявления о том, что безвозмездно отдают продукты и готовые блюда. Заинтересовавшиеся связываются с автором и договариваются о встрече. B2C — «бизнес потребителю»: компании — производители продуктов питания, розничные магазины и заведения общественного питания опять-таки безвозмездно отдают неликвидное продовольствие. Его забирают волонтеры и распределяют между подопечными группами социально незащищенных лиц или через C2C-фудшеринг.

Фото: Мужчина берет продукты на стойке фудшеринга в церкви. Helmut Fricke / Global Look Press

Также в рамках модели B2C стали появляться специальные приложения, благодаря которым рестораны с большими скидками распродают продукты с истекающим сроком годности. Принцип такой же, как у маркетплейсов: пользователь выбирает нужное, оплачивает, потом получает провиант в пункте выдачи или доставкой на дом. Кстати, многими жертвователями движет отнюдь не любовь к ближним: немало людей просто хотят «снизить экологический след своей деятельности, а также проявить социальную ответственность».

Фото: Голодные дети в секторе Газа. Omar Ashtawy / Global Look Press

Как регулировать фудшеринг Если еда качественная, безопасная и с еще не истекшим сроком годности, то, конечно, лучше направлять ее на социальные нужды, нежели утилизировать, отметил в разговоре с 360.ru председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Однако важно обеспечить бизнесу не только стимул, но и удобство. Очевидно, сама процедура не должна быть слишком затратной по сравнению с той же утилизацией. То есть отдавать на благотворительность должно быть выгоднее, подчеркнул эксперт. Кроме того, необходимо обеспечить качество этой продукции по всей цепочке социального распространения.

Нужно, чтобы и при транспортировке, и при распределении через различные некоммерческие общественные организации соблюдали температурный режим, условия влажности, света и так далее. Продукция должна доходить до получателей не испорченной, а такой же качественной и безопасной, как в магазине. Олег Павлов

Поскольку речь идет об определенных налоговых льготах — а в случае с крупными торговыми сетями 1% от выручки может исчисляться десятками, сотнями миллионов и даже миллиардами рублей — важно, чтобы не было никаких манипуляций. «Не должно быть схем, по которым ретейлер получает какие-то налоговые вычеты, а потом эта продукция повторно вводится в оборот и реализуется. Вот это главные моменты: качество, безопасность и порядок, пресечения манипуляций. Они должны стоять во главе угла. Тогда механизм заслуживает всяческой поддержки», — сказал Павлов.

Фото: Представители Красного Креста передают беженцам продуктовые наборы, собранные с помощью фудшеринга. Maciej Luczniewski / Global Look Press

В чем плюсы фудшеринга Людям, которые оказались в трудном финансовом положении, фудшеринг может принести ощутимую пользу, согласился сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Он уточнил, что торговые точки берут товар на реализацию, а когда близится конец срока годности, его должны либо выбросить, либо вернуть.

Но возвращать просроченный продукт не имеет смысла. Поэтому любой производитель говорит: выбрасывайте. В результате большое количество еды пропадает. Возможно, лучше было бы даже не передавать, а делать просто специальные отделы, куда все эти продукты постоянно выкладывать. Андрей Фролов

Эколог напомнил, что многие супермаркеты просто распродают товары с истекающим сроком годности с большой скидкой. Это более простое решение, ведь передача потребует определенной системы: продукты нужно будет отобрать, оформить документы. Гораздо проще, чтобы магазины создавали специальные — и постоянно действующие — отделы для уцененной продукции.